ধার শোধে কিডনি বিক্রির ছক, ব্যর্থ হতেই চিকিৎসকদের হুমকি চিঠি দিয়ে গ্রেফতার

ধার শোধে কিডনি বিক্রির ছক, ব্যর্থ হতেই চিকিৎসকদের হুমকি চিঠি দিয়ে গ্রেফতার
তদন্তকারীদের দাবি, চিকিৎসকদের লক্ষ্য করে হুমকি চিঠি পাঠানোর পরিকল্পনা করেন শিবতোষ । ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ।
Published : June 2, 2026 at 10:51 AM IST
কলকাতা, 2 জুন: মাথায় ছিল বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা । ব্যবসায় ক্ষতির পর আর্থিক সঙ্কট এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, তা থেকে মুক্তি পেতে নিজের কিডনি বিক্রির পরিকল্পনাও করেছিলেন এক ব্যক্তি । কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না-হওয়ায় দ্রুত টাকা জোগাড়ের জন্য বেছে নেন অপরাধের পথ ৷
কলকাতার একাধিক বিশিষ্ট চিকিৎসকের কাছে হুমকি চিঠি পাঠিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের ছক কষেছিলেন অসমের বাসিন্দা শিবতোষ দেবরায় । শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের তদন্তে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় । ডাকঘরের সূত্রেই মিলল অভিযুক্তের খোঁজ । রবিবার অসমের লামডিং এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, "প্রযুক্তিগত তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডাকঘর সংক্রান্ত সূত্র একত্র করে তদন্ত এগোনোর ফলেই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।"
জানা গিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে হুমকি চিঠি পৌঁছতে শুরু করে । চিঠিগুলিতে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ । বিষয়টি সামনে আসতেই উদ্বেগ ছড়ায় চিকিৎসক মহলে । একাধিক অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ ।
তদন্তকারীরা প্রথমে বিভিন্ন হাসপাতাল, ডাকঘর এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন । শতাধিক ঘণ্টার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে আসে । বিভিন্ন জায়গার ভিডিয়োতে বারবার দেখা যায় মাস্ক পরা এক ব্যক্তিকে । তাঁর চলাফেরা ও উপস্থিতির সময় বিশ্লেষণ করে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, একই ব্যক্তি একাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন ।
এরপর প্রযুক্তিগত তদন্ত শুরু হয় । মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস, অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য ডিজিটাল সূত্র বিশ্লেষণ করতে থাকেন তদন্তকারীরা । সেই সময়ই সামনে আসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও) থেকে একাধিক হুমকি চিঠি পাঠানো হয়েছিল ।
জিপিও থেকে পাঠানো চিঠিগুলির তথ্য সংগ্রহ করে তদন্তকারীরা সন্দেহভাজনের গতিবিধি পুনর্গঠন করেন । ধীরে ধীরে তদন্তের জাল পৌঁছে যায় ভিন রাজ্য অসমে । সেখান থেকেই উঠে আসে শিবতোষ দেবরায়ের নাম । পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ হাতে পাওয়ার পর কলকাতা পুলিশের একটি দল অসমে যায় এবং লামডিং এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে । ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে । শহরে নিয়ে এসে বিস্তারিত জেরা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিবতোষ একসময় হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তবে ব্যবসায় বড়সড় ক্ষতির কারণে তিনি ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন । ধার দেনার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকায় নতুন করে ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করেন । সেই লক্ষ্যেই কলকাতায় এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করার চিন্তাভাবনা করেছিলেন ৷
কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত মূলধন ছিল না । সেই সময় নিজের কিডনি বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করার কথাও ভেবেছিলেন বলে তদন্তে জানা গিয়েছে । ধারণা ছিল, কিডনি বিক্রি করে প্রায় 15 লক্ষ টাকা পাওয়া যেতে পারে । সেই অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করে আবার ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি । কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল না-হওয়ায় দ্রুত টাকা জোগাড়ের জন্য অন্য রাস্তা খুঁজতে শুরু করেন ।
তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, পুরো ঘটনাটি শিবতোষ একাই ঘটিয়েছেন নাকি এর পিছনে অন্য কারও যোগ রয়েছে । হুমকি চিঠি তৈরিতে বা পাঠানোর ক্ষেত্রে কেউ সহযোগিতা করেছিল কি না, তাও অনুসন্ধান করা হচ্ছে । পাশাপাশি কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হবে ।
কলকাতার চিকিৎসকদের আতঙ্কে ফেলা সেই হুমকি-কাণ্ডে গ্রেফতারির পর আপাতত স্বস্তি ফিরেছে চিকিৎসকমহলে । তবে তদন্তকারীদের মতে, ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত তথ্য সামনে আনতেই এখন মূল জোর দেওয়া হচ্ছে ।