ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করে সাইবার অপরাধের জন্য সিমকার্ড বিক্রি ! যাদবপুরে গ্রেফতার 3

ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করে সাইবার অপরাধের জন্য সিমকার্ড বিক্রি ! যাদবপুরে গ্রেফতার 3
ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করে POS-এর অনুমোদন নেওয়ার অভিযোগ ৷ বিভিন্ন রাজ্য থেকে NCRP-তে 15টি অভিযোগ দায়ের ৷
Published : September 5, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করে নামী মোবাইল নেটওয়ার্কিং সংস্থার কাউন্টার খুলে একাধিক সিমকার্ড সংগ্রহ এবং তা সাইবার অপরাধীদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ৷ সেই ঘটনায় চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের যাদবপুর থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ওই সেলিং কাউন্টার থেকে ইস্যু হওয়া একাধিক সিম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাইবার অপরাধে ব্যবহার করা হয়েছে ৷
জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল বা NCRP-তে দায়ের হওয়া একাধিক অভিযোগের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল ও যাদবপুর থানার পুলিশ ৷ তদন্তে নজরে আসে, 'মা ভ্যারাইটিস' নামে একটি সেলিং কাউন্টার বা POS থেকে একাধিক সিমকার্ড ইস্যু করা হয়েছিল ৷ ওই সেলিং কাউন্টারের ঠিকানা হিসেবে দেখানো হয়েছিল যাদবপুর-রিজেন্ট এস্টেট এলাকার 7/71, বাঘাযতীন কলোনি ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ৷ পাশাপাশি সিমগুলি কারা কিনেছিল, তারা কোথায় আছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, NCRP-তে দায়ের হওয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 15টি সাইবার অপরাধের অভিযোগের সঙ্গে ওই POS-এর যোগসূত্র পাওয়া যায় ৷ সেই সেলিং কাউন্টারের মাধ্যমে অন্তত 10টি সিমকার্ড ইস্যু হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি ৷ এরপর পুলিশ ওই POS-এর ঠিকানা যাচাই করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় ৷ তদন্তকারীরা ওই ঠিকানায় গিয়ে কোনও দোকান বা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাননি ৷
পুলিশের অনুমান, ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করেই ওই POS-এর অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল ৷ সেই POS-এর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে একাধিক সিমকার্ড সংগ্রহ করে তা অন্যদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় তদন্তের পর যাদবপুর থানায় গত 4 সেপ্টেম্বর একটি মামলা রুজু করা হয় ৷
জানা গিয়েছে, তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে পিন্টু ঘোষ (45)-কে গ্রেফতার করা হয় ৷ অভিযোগ, তিনি রাহুল আগরওয়ালের নামে POS-এর অনুমোদন সংক্রান্ত নথিতে সই করেছিলেন এবং সিল-স্ট্যাম্প ব্যবহার করে ওই POS-কে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ৷ তাঁকে গড়িয়াহাটের একডালিয়া প্লেসের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷
এছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে রাজীব পাসওয়ান (22) এবং বাবুসোনা হালদার (28) নামে দু’জনকে ৷ পুলিশের দাবি, বাবুসোনা হালদারই 'মা ভ্যারাইটিস'-এর মালিক ৷ তদন্তকারীদের অভিযোগ, রাজীব ওই POS থেকে সিমকার্ড সংগ্রহ করে 'ছোটু' নামে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতেন ৷ তদন্তকারীদের নজরে এখন ওই 'ছোটু'-সহ আরও কয়েকজন রয়েছেন ৷ ভুয়ো POS তৈরি করে কীভাবে সিমকার্ড সংগ্রহ করা হচ্ছিল, কারা সেই সিম ব্যবহার করত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাইবার অপরাধের সঙ্গে এই চক্রের কতটা যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
গ্রেফতার হওয়া তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, বিক্রি করা সিমকার্ডগুলি শেষ কারা ব্যবহার করেছিল ৷ সেই সঙ্গে চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ একইসঙ্গে ওই POS-এর মাধ্যমে অতীতে আরও কতগুলি সিম ইস্যু হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে কতগুলি সাইবার অপরাধে ব্যবহার হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷