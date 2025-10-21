দীপাবলিতে নিষিদ্ধ বাজি পুড়িয়ে গ্রেফতার 45, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর মণ্ডপে ফানুসের আগুন !

দীপাবলিতে নিষিদ্ধ বাজি পুড়িয়ে গ্রেফতার 45, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর মণ্ডপে ফানুসের আগুন !
কালীপুজোর রাতে দৌরাত্ম্য ৷ রাতভর অভিযানে মোট 45 জনকে ধরল কলকাতা পুলিশ ৷ বাজির ফুলকিতে চন্দননগরের একাধিক জায়গায় লাগল আগুন ৷
Published : October 21, 2025 at 7:23 AM IST
কলকাতা ও চন্দননগর, 21 অক্টোবর: আলোর উৎসবে অবৈধ বাজি পুড়িয়ে তাণ্ডব ৷ সোমবার কালীপুজোর সন্ধ্যায় অবৈধ আতশবাজি পোড়ানো এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য 45 জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷ এমনটাই জানিয়েছেন এক আধিকারিক ৷
কলকাতা পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, দীপাবলির সন্ধ্যায় রাত 8টা পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য 29 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এছাড়াও জানানো হয়েছে, কলকাতা পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে অনুমোদিত সীমার বাইরে আতশবাজি পোড়ানোর জন্য আরও 16 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম মেনে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং অবৈধ আতশবাজি পোড়ানোর উপর নজরদারি রাখতে নগর পুলিশ বিপুল সংখ্যক কর্মী মোতায়েন করেছে । তাদের অভিযানেই ধরা পড়ে এই 45 জন ৷
এদিকে দীপাবলির রাতে আতশবাজি ফাটানোর জেরে আগুন লাগল চন্দননগরের একটি ফ্ল্যাট, অস্থায়ী দুটি দোকান ও জগদ্ধাত্রী মণ্ডপে ৷ এছাড়াও চুঁচুড়ার একটি বন্ধ হোটেলে আগুন লাগে । স্থানীয় মানুষ ও দমকলের তৎপরতায় বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে ।
খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । মোমবাতি ও ফানুস থেকেই আগুন লেগেছে বলে মনে করছেন দমকল কর্মীরা । অন্যদিকে, চন্দননগরের তালপুকুর ধারে তিনটি অস্থায়ী দোকানে আগুন লাগে ৷ কাঠের দোকান-সহ দুটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায় । অন্য ঘটনাটি চন্দননগর বৈদ্যপোঁতা এলাকায় ৷ সেখানে একটি জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে আগুন লাগে ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, বাড়িতে দু'জন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন । তাঁরা সেই সময় ঘরের মধ্যে আটকে পড়েন । বারান্দায় এসে চিৎকার করতে থাকে । পথ চলতি মানুষ দেখে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে । বড়বাজারের আবাসনে পুজোর মোমবাতি বা ধুনো থেকে আগুন লাগতে পারে । অন্য দুটি ক্ষেত্রে কীভাবে আগুনে লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । কোনও ক্ষেত্রেই হতাহত নেই । তিনটি ঘটনায় দমকল কর্মীরা দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলর ও চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজোর সম্পাদক শুভজিৎ সাউ । তিনি বলেন, "বৈদ্যপোঁতা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির মণ্ডপে আগুন ধরার খবর শুনেই ছুটে যাই । ওসি দমকলকে সঙ্গে নিয়ে দেখি ফানুসের আগুনে প্রতিমার মাথার উপর ত্রিপল ও বাঁশ পুড়ে যায় । মায়ের গায়ের চাপা দেওয়ার জন্য যে কাপড় ছিল তাও পুড়ে গিয়েছে । তৎক্ষণাৎ দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে । প্রতিমার কোনও ক্ষতি হয়নি । তবে সকলের কাছে অনুরোধ দীপাবলিতে ফানুস বা রকেট পোড়ানো বন্ধ করুন ৷ কারণ কালীপুজোর পরই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো । প্রতিটি কোনায় পুজোর মণ্ডপ । একটু অসাবধানতার জন্য বড় ঘটনা ঘটতে পারে ।"
অন্যদিকে, এদিন রাত 1টা নাগাদ কোন্নগর 16 নম্বর ওয়ার্ডের জিটি রোড সংলগ্ন গ্যাস অফিসের ছাদে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন । আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট জানা না গেলেও দমকলের অনুমান আতশবাজি থেকে এই ঘটনা ঘটতে পারে ৷ গ্যাস অফিসে মজুত ছিল সেই সময় একাধিক সিলিন্ডার । স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।
ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখেন এলাকার মানুষজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে । দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে । মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । গ্যাস অফিসের ছাদে ভর্তি কাগজপত্র রাখা ছিল । সেখানেই কোনও বাজি এসে পড়ে । তারপরেই আগুন লেগে যায় ।
এই বিষয়ে দমকল অফিসার সোমনাথ দে জানান, দুটি দমকল ইঞ্জিন দিয়ে তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান । প্রথমে ছোট গাড়ি আনা হলেও পরবর্তীতে আরেকটু বড় ইঞ্জিন আনা হয় । দুটি ইঞ্জিনের প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা যায় ।