জোড়া সাফল্য লালবাজারের ! মাও নেতার আত্মসমর্পণ, গ্রেফতার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' নেত্রী বেলা

জোড়া সাফল্য লালবাজারের ! মাও নেতার আত্মসমর্পণ, গ্রেফতার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' নেত্রী বেলা
Published : May 12, 2026 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 12 মে: মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে কলকাতা পুলিশের জোড়া সাফল্য ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে কুখ্যাত মাওবাদী নেত্রী শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে 'বেলা'-কে ৷ অন্যদিকে, দীর্ঘদিনের মাওবাদী নেতা মাধাই পাত্র আত্মসমর্পণ করে মূলস্রোতে ফেরার বার্তা দিয়েছেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কাশীপুর এলাকা থেকে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলাকে গ্রেফতার করা হয় । ঝাড়খণ্ড পুলিশের খাতায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিলেন । তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল 50 লক্ষ টাকা । তদন্তকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহল ও সংলগ্ন এলাকায় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতেন তিনি ।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, 2004-05 সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি মামলায় একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন এই বেলা । পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে ঝাড়খণ্ডে চলে যান তিনি এবং সেখান থেকেই তিনি মাওবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ । যদিও তাঁর কাছ থেকে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ । কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ বলেন, "শ্রদ্ধা বিশ্বাস ঝাড়খণ্ডে 23টি মামলায় ওয়ান্টেড । ঝাড়খণ্ড পুলিশ কলকাতায় আসবে ।"
অন্যদিকে, মাওবাদী নেতা মাধাই পাত্র এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করেন । তাঁর বাড়ি নদিয়ার চাকদায় হলেও, দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 2007 সালে প্রথমবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । পরে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ফের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও, সাম্প্রতিক সময়ে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ।
দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে যুক্ত থাকা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে এদিন তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন । তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন এবং সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার কথা জানান । পাশাপাশি তিনি তাঁর অন্যান্য বিপ্লবী সহকর্মীদেরও উন্নত ভবিষ্যতের স্বার্থে একই পথ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান ।
আত্মসমর্পণের পর মাধাই পাত্র বলেন, "আগে মাওবাদীদের রীতিনীতি ও আদর্শ অনেক ভালো ছিল । কিন্তু পরে সংগঠনের মধ্যে একাধিক পরিবর্তন আসে । আমি মাওবাদী নেতাদের আগেই জানিয়েছিলাম যে, আমি মূলস্রোতে ফিরতে চাই । এখনও যাঁরা মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছে আবেদন করছি - কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন নীতিতে যোগ দিয়ে মূলস্রোতে ফিরে আসুন ।"
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাধাই পাত্রকে সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্প অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে । এই জোড়া ঘটনায় রাজ্যে মাওবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ।