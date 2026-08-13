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NRS হাসপাতালে নার্সের রহস্যমৃত্যু, বাথরুম থেকে উদ্ধার দেহ

এনআরএস-এ নার্সের রহস্যজনক মৃত্যু কলকাতার হাসপাতালে। তাঁর দেহের পাশ থেকে অচৈতন্য করার বেশকিছু ওষুধ এবং সিরিঞ্জ পাওয়া গিয়েছে ৷ হাসপাতালে পৌঁছেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷

NRS HOSPITAL INCIDENT
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত এক নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ বুধবার রাতে হাসপাতালের এইচডিইউ ওয়ার্ড ((High Dependency Unit)-এর 33 নম্বর ঘরের বাথরুম থেকে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তারপর চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে নার্সকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে ৷

কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আমরা সব দিক বিবেচনা করছি ৷ পরিবার যেখানে চাইবে, সেখানেই আজ ময়নাতদন্ত হবে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা আসবেন। আমরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রাথমিক তদন্তে লালবাজারের গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, নার্সের স্বামী ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ি দিল্লিতে। তাঁর বাবার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে। দমদমে স্বামীর সঙ্গেই থাকতেন।" ইতিমধ্যে হাসপাতালে পৌঁছেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নার্সের বয়স 30 বছর। তিনি দমদম থানা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার রাত 8টা থেকে তাঁর নাইট শিফট (ডিউটি) ছিল। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি বাথরুমে যান। প্রায় সাত মিনিট পরেও ফিরে না-আসায় সহকর্মীরা তাঁকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয় সহকর্মীদের। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে এন্টালি থানার পুলিশ এবং ডিডি হোমিসাইড টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিক তদন্তে নার্সের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। ঘটনাস্থল থেকে কোনও চিঠি (মৃৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা কোনও কারণজনিত নোট) উদ্ধার হয়নি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহের ময়নাতদন্ত ও ইনকোয়েস্ট (কোনও অস্বাভাবিক, হঠাৎ বা রহস্য মৃত্যুর কারণ ও পরিস্থিতি খুঁজে বের করার একটি আইনগত বা সরকারি তদন্ত) করা হবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর বাথরুমটি সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ সঙ্গে আছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। ওই নার্সের দেহ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে ঠিক তার পাশে অপারেশনের আগে ব্যবহার করা এবং দেহ অচৈতন্য করার বেশ কিছু ওষুধ এবং সিরিঞ্জ পাওয়া গিয়েছে। যখন দেহটি উদ্ধার হয় তখন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ওই মহিলা নার্সের হাতে সিরিঞ্জের দাগও পাওয়া গিয়েছে।

প্লেস অফারেন্স বা ঘটনাস্থলকে ডিটেল বা আটক করে রাখা হয়েছে ৷ যাতে কোনওরকমের বহিরাগতরা ঘটনাস্থলে রকমের তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে না-পারে। লালবাজার থেকে আনা হয়েছে মহিলা পুলিশ বাহিনীকে। হাসপাতালে চারদিকের সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই নার্সের স্বভাব এবং আচরণে কোনও পরিবর্তন এসেছিল কি না, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ ৷ ওই নার্স গতকাল রাতে যার যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, গতকাল রাত থেকে ওই নার্স ফোনে যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সেই সকল নম্বর নথিভুক্ত করে টাওয়ার লোকেশন যাচাই করার পর্ব চলছে বলে জানা গিয়েছে।

TAGGED:

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বাথরুম থেকে উদ্ধার নার্সের দেহ
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