এনুমারেশন ফর্ম আপলোডে রাজ্যের মধ্যে পিছিয়ে কলকাতা
কলকাতাকে নিয়ে চিন্তায় রয়েছে কমিশন ৷ অত্যন্ত ধীরগতিতে কাজ চলার দরুণ এখনও পর্যন্ত মাত্র 50 শতাংশ ফর্ম আপলোড এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করা গিয়েছে।
Published : November 28, 2025 at 9:12 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বাকি আর মাত্র সাতদিন । তারপরেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা SIR প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গণনা ফর্ম পূরণ এবং জমা দেওয়ার কাজ শেষ হবে । আর কমিশনের অনলাইন পোর্টালে জমা পড়া গণনা ফর্মের ভিত্তিতেই তৈরি হবে খসড়া ভোটার তালিকা । যা প্রকাশ করা হবে ডিসেম্বরের 9 তারিখ ৷ অথচ এই ফর্ম জমা করা বা ডিজিটাইজেশনের কাজে গোটা রাজ্যে এখনও পিছিয়ে খোদ কলকাতা শহর ৷ আর তাতেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কপালে ৷
কলকাতাকে নিয়ে যে চিন্তায় রয়েছে কমিশন তা তাদের বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ কারণ ফর্ম ডিজিটালাইজেশনের কাজে যা বিএলও-রা করবেন তাতে কলকাতা উত্তর অনেকটাই পিছনের সারিতে রয়েছে ৷ গণনা ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিহা দেখা গিয়েছে এখানে ৷ এমনটাই জানাচ্ছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, রাজ্যে প্রায় 83 শতাংশ ফর্মের ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। গোটা রাজ্যের বুথ লেভেল অফিসারদের সিংহভাগেরই বেশি কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে । অথচ ফর্ম আপলোড এবং ডিজিটাইজেশনের কাজে সব জেলার মধ্যে পিছিয়ে রয়েছে উত্তর কলকাতা। অত্যন্ত শ্লথগতিতে চলছে কাজ । যার ফলে এখনও পর্যন্ত মাত্র 50 শতাংশ গণনা ফর্ম আপলোড এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করা গিয়েছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, গোটা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় 70 শতাংশ BLO-দের কাজ শেষ হয়েছে । কিন্তু উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা পাশাপাশি উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেভাবে কাজ এগোচ্ছে তা নিয়ে নতুন করে নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। যেসব জেলায় BLO-রা নিজেদের কাজ শেষ করেছেন সেখানে ডিইওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট BLO-দের সাহায্য করে দ্রুত তাঁদের সঙ্গে আপলোড এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করার জন্য। কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষের মধ্যেই ফর্ম আপলোড এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।
অন্যদিকে, বুধবার থেকেই আবারও BLO অ্যাপে ফর্ম আপলোডের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কখনও অ্যাপ খুলছে না, আবার কখনও দেখাচ্ছে 'something went wrong' ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নজরে বিষয়টি আনা হয়েছে। রাজ্যের সিইও দফতর থেকে বিষয়টি নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনকেও জানানো হয়েছে।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর অবশ্য আশাবাদী যে, খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদিও এক আধিকারিক জানান, যেহেতু অনবরত এই অ্যাপটিতে নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করা হচ্ছে এবং অ্যাপটি অনবরত আপডেট করা হচ্ছে তাই এই ধরনের সমস্যা হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।