ETV Bharat / state

বড়দিন মানেই ঘর সাজবে ট্রি-স্টার-সান্তায়, নিউমার্কেটে কেনাকাটায় চূড়ান্ত ব্যস্ততা

সামনের সপ্তাহে বড়দিন ৷ 25 ডিসেম্বরকে স্বাগত জানাতে চলছে প্রস্তুতি ৷ টুপি, ক্রিসমাস ট্রি, জিঙ্গল বেল, সান্তাক্লজ বিক্রি ঘিরে জমজমাট নিউমার্কেট ৷

CHRISTMAS DAY CELEBRATION
নিউমার্কেটে কেনাকাটায় চূড়ান্ত ব্যস্ততা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: বড়দিন যত কাছে আসে, ততই আলো ঝলমল করে ওঠে শহর ৷ সপ্তাহ ঘুরলেই 25 ডিসেম্বর । কেক খাওয়া, আলোয় সাজানো পার্ক স্ট্রিটে ঘুরতে যাওয়া, বড়দিন মানেই একগুচ্ছ আকর্ষণ । তবে সবচাইতে বড় আকর্ষণ, সান্তাক্লজ । রাতের বেলা গভীর ঘুমে থাকা বাচ্চাদের চুপিচুপি উপহার দিয়ে যাওয়া সান্তাবুড়োকে নিয়ে কৌতূহল যেন অনন্ত ।

বড়দিন উপলক্ষে এই উৎসব চলবে বছরের শেষ দিন পেরিয়ে নতুন বছর (2026) বরণ পর্যন্ত। আর তার জন্য বাড়িঘর সাজসজ্জার ডালি নিয়ে ইতিমধ্যেই শহর কলকাতায় দোকান বসতে শুরু করেছে । নিউ মার্কেটে পসরা সাজিয়ে বসেছে একাধিক দোকান । ক্রেতাদের ভিড়ও জমছে নিত্যদিন ।

CHRISTMAS DAY CELEBRATION
দোকানে আছে নানা ধরনের রং-বেরঙের প্লাস্টিকের তৈরি পাতা ও ফুলের চেন (ইটিভি ভারত)

কলকাতা চিরকাল ঐতিহ্য বহন করে চলে সর্ব ধর্ম সহাবস্থানের । তাই ঈদ, দুর্গাপুজো কিংবা বড়দিন; যে কোনও সম্প্রদায় ধর্মের বেড়াজালে আটকে থাকে না । চেহারা নেয় উৎসবের । আর সেই উৎসবে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আনন্দে ভাসেন মানুষজন । তাকে ঘিরেই লাখো লাখো মানুষের রুটি-রুজির কর্মসংস্থান হয় । বর্তমানে সেই ছবি দেখা যাচ্ছে বড়দিনের দোকানে । মহম্মদ ইসমাইল, শাবির আহমেদ, মহম্মদ সাদেকরা পসরা সাজিয়েছেন ধর্মতলার নিউমার্কেট চত্বরে ।

দোকানে আছে নানা ধরনের রং-বেরঙের প্লাস্টিকের তৈরি পাতা ও ফুলের চেন ৷ রয়েছে সান্তাক্লজ, সান্তা টুপি, স্লেজ গাড়ি, ঘণ্টা, তারা, উপহারের বাক্স, আরও রকমারি সাজানোর জিনিসপত্র । সবথেকে নজরকাড়া লাগছে ক্রিসমাস ট্রি । 30-50 টাকায় দেদার বিকোচ্ছে সান্তা টুপি । এদিকে 200 থেকে 3000 টাকা নানা দামের আছে ক্রিসমাস ট্রি । স্টার ও ঘণ্টা বিকোচ্ছে 50-500 টাকায় ।

CHRISTMAS DAY CELEBRATION
নিউ মার্কেটে পসরা সাজিয়ে বসেছে একাধিক দোকান (ইটিভি ভারত)

ক্রেতা অতিস মণ্ডল বড়দিন উপলক্ষে সাজসজ্জার ডালি কিনতে এসে দাবি করছেন, "এবার যেন দামটা গত বছরের তুলনায় বেশ খানিকটা বেড়েছে । ছোট ছেলেটির জন্য সাজানোর সরঞ্জাম কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম গতবছর । 1500 টাকায় যা হয়েছিল এবার সেই টাকায় অর্ধেক সরঞ্জাম হয়েছে ।" আরেক ক্রেতা সন্দীপ চৌধুরীর কথায়, "জিনিসের দাম একটু বেশি ঠিক তবে বহুরকম আইটেম আছে । বড়দিনের জন্য ঘর সাজানোর এইসব সরঞ্জাম কেনাকাটা করে গন্তব্য কেকের দোকান ।"

CHRISTMAS DAY CELEBRATION
টুপি, ক্রিসমাস ট্রি, জিঙ্গল বেল, সান্তাক্লজ বিক্রি ঘিরে জমজমাট দোকানপাট (ইটিভি ভারত)

বিক্রেতা শাবির আহমেদ বলেন, "সপ্তাহখানেক বাকি । এখন বাজার ঠিক আছে । আরও দু-তিন দিন গেলে কেনাকাটা বাড়বে । সব জিনিসের দাম বেড়েছে । তাই এই সাজসজ্জারও তো দাম বাড়বে ৷ এটা মরশুমের ব্যবসা, ফলে এমনই দাম একটু বেশি । বড়দিন চলে গেলে ফের এগুলো তুলে রেখে দিতে হবে । কোনও কাস্টমার পাব না । অন্যদিকে, মহম্মদ ইসমাইল বলছেন, "শুরু থেকেই বাজার ভালো । আশা করছি বিক্রি ভালো হবে । প্রতি বছরের মতো সান্তা টুপি খুব ভালো বিক্রি হবে । ক্রিসমাস ট্রিও লোকজন কিনছেন ৷ ভালো দামেরই কিনছেন ৷"

TAGGED:

বড়দিন
25 ডিসেম্বর ক্রিসমাস
SANTA CLAUS CHRISTMAS TREE
KOLKATA NEW MARKET
CHRISTMAS DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.