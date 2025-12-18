বড়দিন মানেই ঘর সাজবে ট্রি-স্টার-সান্তায়, নিউমার্কেটে কেনাকাটায় চূড়ান্ত ব্যস্ততা

বড়দিন মানেই ঘর সাজবে ট্রি-স্টার-সান্তায়, নিউমার্কেটে কেনাকাটায় চূড়ান্ত ব্যস্ততা
সামনের সপ্তাহে বড়দিন ৷ 25 ডিসেম্বরকে স্বাগত জানাতে চলছে প্রস্তুতি ৷ টুপি, ক্রিসমাস ট্রি, জিঙ্গল বেল, সান্তাক্লজ বিক্রি ঘিরে জমজমাট নিউমার্কেট ৷
Published : December 18, 2025 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: বড়দিন যত কাছে আসে, ততই আলো ঝলমল করে ওঠে শহর ৷ সপ্তাহ ঘুরলেই 25 ডিসেম্বর । কেক খাওয়া, আলোয় সাজানো পার্ক স্ট্রিটে ঘুরতে যাওয়া, বড়দিন মানেই একগুচ্ছ আকর্ষণ । তবে সবচাইতে বড় আকর্ষণ, সান্তাক্লজ । রাতের বেলা গভীর ঘুমে থাকা বাচ্চাদের চুপিচুপি উপহার দিয়ে যাওয়া সান্তাবুড়োকে নিয়ে কৌতূহল যেন অনন্ত ।
বড়দিন উপলক্ষে এই উৎসব চলবে বছরের শেষ দিন পেরিয়ে নতুন বছর (2026) বরণ পর্যন্ত। আর তার জন্য বাড়িঘর সাজসজ্জার ডালি নিয়ে ইতিমধ্যেই শহর কলকাতায় দোকান বসতে শুরু করেছে । নিউ মার্কেটে পসরা সাজিয়ে বসেছে একাধিক দোকান । ক্রেতাদের ভিড়ও জমছে নিত্যদিন ।
কলকাতা চিরকাল ঐতিহ্য বহন করে চলে সর্ব ধর্ম সহাবস্থানের । তাই ঈদ, দুর্গাপুজো কিংবা বড়দিন; যে কোনও সম্প্রদায় ধর্মের বেড়াজালে আটকে থাকে না । চেহারা নেয় উৎসবের । আর সেই উৎসবে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আনন্দে ভাসেন মানুষজন । তাকে ঘিরেই লাখো লাখো মানুষের রুটি-রুজির কর্মসংস্থান হয় । বর্তমানে সেই ছবি দেখা যাচ্ছে বড়দিনের দোকানে । মহম্মদ ইসমাইল, শাবির আহমেদ, মহম্মদ সাদেকরা পসরা সাজিয়েছেন ধর্মতলার নিউমার্কেট চত্বরে ।
দোকানে আছে নানা ধরনের রং-বেরঙের প্লাস্টিকের তৈরি পাতা ও ফুলের চেন ৷ রয়েছে সান্তাক্লজ, সান্তা টুপি, স্লেজ গাড়ি, ঘণ্টা, তারা, উপহারের বাক্স, আরও রকমারি সাজানোর জিনিসপত্র । সবথেকে নজরকাড়া লাগছে ক্রিসমাস ট্রি । 30-50 টাকায় দেদার বিকোচ্ছে সান্তা টুপি । এদিকে 200 থেকে 3000 টাকা নানা দামের আছে ক্রিসমাস ট্রি । স্টার ও ঘণ্টা বিকোচ্ছে 50-500 টাকায় ।
ক্রেতা অতিস মণ্ডল বড়দিন উপলক্ষে সাজসজ্জার ডালি কিনতে এসে দাবি করছেন, "এবার যেন দামটা গত বছরের তুলনায় বেশ খানিকটা বেড়েছে । ছোট ছেলেটির জন্য সাজানোর সরঞ্জাম কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম গতবছর । 1500 টাকায় যা হয়েছিল এবার সেই টাকায় অর্ধেক সরঞ্জাম হয়েছে ।" আরেক ক্রেতা সন্দীপ চৌধুরীর কথায়, "জিনিসের দাম একটু বেশি ঠিক তবে বহুরকম আইটেম আছে । বড়দিনের জন্য ঘর সাজানোর এইসব সরঞ্জাম কেনাকাটা করে গন্তব্য কেকের দোকান ।"
বিক্রেতা শাবির আহমেদ বলেন, "সপ্তাহখানেক বাকি । এখন বাজার ঠিক আছে । আরও দু-তিন দিন গেলে কেনাকাটা বাড়বে । সব জিনিসের দাম বেড়েছে । তাই এই সাজসজ্জারও তো দাম বাড়বে ৷ এটা মরশুমের ব্যবসা, ফলে এমনই দাম একটু বেশি । বড়দিন চলে গেলে ফের এগুলো তুলে রেখে দিতে হবে । কোনও কাস্টমার পাব না । অন্যদিকে, মহম্মদ ইসমাইল বলছেন, "শুরু থেকেই বাজার ভালো । আশা করছি বিক্রি ভালো হবে । প্রতি বছরের মতো সান্তা টুপি খুব ভালো বিক্রি হবে । ক্রিসমাস ট্রিও লোকজন কিনছেন ৷ ভালো দামেরই কিনছেন ৷"