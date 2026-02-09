পুলিশের কাজ যাচাই করতে হঠাৎ ‘আন্ডার-কভার’ অভিযানে কলকাতার নয়া নগরপাল

পুলিশের কাজ যাচাই করতে হঠাৎ ‘আন্ডার-কভার’ অভিযানে কলকাতার নয়া নগরপাল
সম্প্রতি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে বসেছেন সুপ্রতিম সরকার৷ তার পরই বাহিনীর কাজ খতিয়ে দেখতে অভিনব পদক্ষেপ করলেন তিনি৷
Published : February 9, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: শহরের নিরাপত্তা ও পুলিশি পরিষেবার বাস্তব চিত্র জানতে এবার একেবারে ভিন্ন পথে হাঁটলেন কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। কোনও প্রোটোকল, সরকারি গাড়ি বা দেহরক্ষী ছাড়াই একেবারে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে গভীর রাতে শহরের একাধিক থানায় ঢুকে পড়লেন তিনি। রাতে থানায় আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশকর্মীরা কী আচরণ করছেন, অভিযোগ গ্রহণে কতটা তৎপরতা দেখাচ্ছেন, তা নিজের চোখে দেখতেই এই পদক্ষেপ করেছেন সুপ্রতিম সরকার।
লালবাজার সূত্রে খবর, শনিবার রাতের এই অভিযানে কমিশনার সুপ্রতিম সরকার সাধারণ পোশাকে — শার্ট, জ্যাকেট, টুপি ও চশমা পরে শহরের রাস্তায় বেরোন। প্রথমে তিনি হাজির হন দক্ষিণ কলকাতার একটি থানায়। সেখানে নিজেকে একজন সাধারণ নাগরিক পরিচয় দিয়ে জানান, তাঁর মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছে এবং তিনি অভিযোগ জানাতে এসেছেন। প্রথমে থানার কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁকে চিনতে পারেননি।
অভিযোগের কথা শুনে তাঁকে বসতে বলা হয়, প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর শুরু হয় এবং নিয়মমাফিক অভিযোগ গ্রহণের প্রক্রিয়াও এগোয়। কিছুক্ষণ পর যখন পুলিশকর্মীরা বুঝতে পারেন যে অভিযোগকারী আসলে স্বয়ং কলকাতার পুলিশ কমিশনার, তখন মুহূর্তে চমকে যান তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করে সম্মান জানান নগরপালকে।
এরপর রাত আরও গড়ালে প্রায় একই রকম ছদ্মবেশে তিনি যান অন্য একটি থানায়। সেখানেও তাঁকে প্রথমে কেউ চিনতে পারেননি। অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে প্রয়োজনীয় ফর্ম দেওয়া হয় এবং অভিযোগ কীভাবে নথিভুক্ত করতে হবে, সে সম্পর্কেও দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরা বিস্তারিত বোঝান। পরে নিজেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন সুপ্রতিম সরকার।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ গ্রহণে দেরি, অসহযোগিতার মতো অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই কারণেই বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার জন্য এই অভিনব পদ্ধতি বেছে নেন নতুন কমিশনার। কোনও রিপোর্ট বা ফাইলের উপর নির্ভর না-করে সরাসরি মাঠে নেমে পরিস্থিতি বিচার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।
এই প্রসঙ্গে লালবাজারের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, “নগরপাল জানতে চেয়েছিলেন, রাতের সময় সাধারণ মানুষ থানায় এলে তারা ঠিক কী ধরনের পরিষেবা পাচ্ছেন। কোনও সাজানো পরিস্থিতি নয়, একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।”
রাতের এই আকস্মিক পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও বলেন কমিশনার। কোথাও কোথাও তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন, আবার কোথাও কিছু বিষয়ে আরও সতর্ক ও মানবিক হওয়ার নির্দেশ দেন বলেও সূত্রের দাবি।
নগরপালের এই ‘আন্ডার-কভার’ অভিযানে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, এতে যেমন থানার কর্মীদের দায়িত্ববোধ বাড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতেও এই ধরনের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
লালবাজার সূত্রের খবর, ভবিষ্যতেও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এমন আকস্মিক পরিদর্শন চালাতে পারেন সুপ্রতিম সরকার। কারণ, তাঁর স্পষ্ট বার্তা - পুলিশ মানে শুধু আইন প্রয়োগকারী বাহিনী নয়, সাধারণ মানুষের ভরসার জায়গাও।