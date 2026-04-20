SIR-এ বাদ পড়েছে নাম, ভোট দিতে না-পারলেও নির্বাচনী ডিউটিতে থাকবেন কেন্দ্রের কর্মচারী অর্পিতা
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল নাম, উঠছে প্রশ্ন ৷ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রতিবেদন লিখছেন ইটিভি ভারতের অরুণিমা ঘোষ ৷
Published : April 20, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের 'লাইব্রেরি ও তথ্য সহকারী' অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটকর্মীর দায়িত্ব পেয়েছেন ৷ সেখানে তিনি ফার্স্ট পোলিং অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ তবে, নিজে ভোট পরিচালনা করলেও নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না অর্পিতা ৷ কারণ ভোটার তালিকায় তাঁর নামই নেই ! আর এর নেপথ্যে রয়েছে এসআইআর ৷ এই প্রক্রিয়ায় তাঁর নাম তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী হওয়া সত্ত্বেও ৷
অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই দক্ষিণ 24 পরগনার বৈষ্ণবঘাটার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্বে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ হুগলি জেলার কোন্নগরের বাসিন্দা অর্পিতা সেই 12 শতাংশ ভোটারদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁদের নাম ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা SIR চলাকালীন বাদ দেওয়া হয়েছে ৷
অর্পিতা বলছেন, "আমি 2007 সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছি এবং আমার কাছে বৈধ ভোটার কার্ড বা এপিক কার্ড রয়েছে ৷ আমি আগেই SIR-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছিলাম ৷ কিন্তু, ভোটার তালিকায় আমার নাম আসেনি ৷ পরবর্তীতে আমি ফর্ম-6 জমা দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, কোনও কারণ ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ৷ আমি গুজরাতে থাকায় শুনানিতে উপস্থিত হতে পারিনি ৷ তবে, আমার ভাই আমার তরফে চাকরির নথিপত্র ও আমার বর্তমান ভোটার আইডি কার্ড-সহ সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছিল ৷ কিন্তু, তারপরেও আমার নাম ভোটার তালিকায় আসেনি ৷"
তবে, তাঁর মা ও ভাইয়ের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে জানালেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমার নাম মুছে ফেলার পেছনে কোনও যুক্তি নেই ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি, কিন্তু নিজে ভোট দিতে পারব না ৷ আমি যখন নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানালাম, তখন আমাকে বলা হল যে, এর কোনও প্রভাব ভোটকর্মী হওয়ায় পড়বে না ৷ তারা বলেছিল যে আমার মতো আরও অনেকে আছেন, যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা সত্ত্বেও ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন ৷"
তাই 29 এপ্রিল যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকবেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ তবে, বিগত দিনগুলিতে তিনি যেমন পোস্টাল-ব্যালটের মাধ্যমে নিজের ভোট দিয়েছিলেন, এবার আর তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না ৷
উল্লেখ্য, 28 ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রথম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় প্রায় 58 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ এরপর 31 মার্চ প্রকাশিত চূড়ান্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা অনুযায়ী, আরও প্রায় 27 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷