অভিষেকের 17 ভবনের এলিভেশন চাইল কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগ
Published : May 27, 2026 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 27 মে: এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি শান্তিনিকেতন-সহ 17টি সম্পত্তির এলিভেশন চেয়ে পাঠাল কলকাতা পুরনিগম । দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত ওই সম্পত্তির নকশা চেয়ে এর আগেই নোটিশ পাঠিয়েছিল কেএমসি । সেই নকশা দেওয়ার জন্য 14 দিন সময় চাওয়া হয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষের কাছে । এবার সেই নকশা ও নথির সঙ্গেই এলিভেশন জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে বিল্ডিং বিভাগ ।
কী এই এলিভেশন ?
পুর বিল্ডিং আইন অনুসারে নকশা জমা দেওয়ার সঙ্গেই এলিভেশন ও সেকশন -এই দুটি নথি জমা দিতে হয় । এই এলিভেশন হল একটি বহুতলের চারপাশের বাইরের অংশ কেমন দেখতে হবে সেই চিত্র । অর্থাৎ বাড়ির প্রবেশপথের দরজা, জানলা, বারান্দা, ছাদ, বিট । সম্পূর্ণ বাড়ি তৈরি হলে চার মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত কেমন দেখতে হবে তার বহিরাংশের চিত্রই হল এলিভেশন । আর সেকশন হল একটি বাড়িকে লম্বালম্বিভাবে মধ্যেখানে ভাগ করলে তার ভিতরের ছবি ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, মালিকপক্ষের জমা দেওয়া এলিভেশন, সেকশন সব মিলিয়ে দেখা হবে । নকশা খতিয়ে দেখা হবে । পর্যাপ্ত তথ্য ও নথি দিয়ে তার ভিত্তিতেই জবাব দিতে হবে । কোথাও যদি সংযোজন বা পরিবর্তন হয়, তাহলে সেটা বেরিয়ে আসবে এই চিত্র যাচাই করে । কেএমসি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের 17টি সম্পত্তিতে নোটিশ দিয়েছিল, যার সঙ্গে অভিষেকের নাম বা তাঁর সংস্থা নাম রয়েছে বা পরিবারের সদস্য আছেন ৷ অনেকগুলোতেই পরোক্ষ ভাবে যুক্ত অভিষেক ।
এক পুরকর্তা বলেন, শুধু মৌখিক তথ্য বা কোম্পানির লেটার হেডে মনগড়া তথ্য লিখে দিলেই হবে না । দিতে হবে এলিভেশন । বর্তমানে বাড়ির ভিতরে নতুন করে কী কী অংশ তৈরি হয়েছে, সেটা এলিভিশনে উল্লেখ করে জমা করতে হবে কলকাতা পুরনিগমের কাছে । কলকাতা পুরনিগমের কাছে যে এলিভেশন রয়েছে অর্থাৎ বাড়ি তৈরির সময় যেটা জমা পড়েছিল, সেই কপির সঙ্গে বর্তমান কপি মিলিয়ে দেখা হবে । প্রতি ইঞ্চি ধরে ধরে যেন এই এলিভিশন কপিতে নকশা আঁকা হয় । প্রয়োজনে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন । নিখুঁত তথ্য পেতেই নতুন করে এই এলিভিশন কপি চাওয়া হয়েছে । বিল্ডিং আইন অনুযায়ী যাবতীয় তথ্য তলব করা হয়েছে । এই নতুন এলিভেশনই বলে দেবে অনুমতিবিহীন অংশে কী কাজ করা হয়েছে এবং কতটা করা হয়েছে ।