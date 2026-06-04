শ্লীলতাহানির অভিযোগে এবার গ্রেফতার কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর
তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করেছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ ৷ তাঁকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে ৷
Published : June 4, 2026 at 12:40 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: কলকাতা পুরনিগমের আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিশ । শ্লীলতাহানি, অশালীন আচরণ এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতে গ্রেফতার করা হয় 114 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে । তাঁকে গ্রেফতার করেছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্তের আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলা সম্প্রতি রিজেন্ট পার্ক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি দাবি করেন, 2024 সালের মার্চ মাসে প্রথমবার এবং চলতি বছরের 9 মে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে শ্লীলতাহানি করেন ওই কাউন্সিলর । শুধু তাই নয়, অভিযোগকারিণীর দাবি যে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন সময় ভয় দেখিয়ে হুমকিও দেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল ।
মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ । প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু তথ্য ও নথি সংগ্রহের পর বুধবার রাতে বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃত কাউন্সিলরকে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে ৷ পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর । ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে । তবে অভিযোগ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডল বা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর গত কয়েকদিনে কলকাতা পুরনিগমের একাধিক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশি পদক্ষেপের ঘটনা সামনে এসেছে । একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতারও করা হচ্ছে ৷ বুধবারই কলকাতা পুরনিগমের 42 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহেশকুমার শর্মাকে গ্রেফতার করেছে বড়বাজার থানার পুলিশ । 2025 সালের জানুয়ারি মাসে বড়বাজার থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । দীর্ঘ তদন্তের পর প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা মেলায় বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে খবর পুলিশ সূত্রে ।
তাছাড়াও জেলার ও রাজ্যের বিভিন্ন তৃণমূল নেতা থেকে কাউন্সিলরও গ্রেফতারির তালিকায় রয়েছে ৷ বুধবার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকেও । সেই আবহেই তৃণমূল নেতা তথা কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মণ্ডলের গ্রেফতারি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে ।