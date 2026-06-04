তোলাবাজি মামলায় ফের গ্রেফতার কলকাতা কর্পোরেশনের তৃণমূল কাউন্সিলর

তোলাবাজি মামলায় ফের গ্রেফতার কলকাতা কর্পোরেশনের তৃণমূল কাউন্সিলর
দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠলেও প্রশাসন সক্রিয় হয়নি ৷ এখন একের পর এক গ্রেফতারি সেই অভিযোগকেই প্রমাণ করছে ৷
Published : June 4, 2026 at 10:27 AM IST
কলকাতা, 4 জুন: কলকাতা পুরনিগমের একের পর এক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ সামনে আসছে ৷ সেই আবহেই বুধবার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ৷
বড়বাজার থানার পুলিশ কলকাতা পুরনিগমের 42 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহেশকুমার শর্মাকে গ্রেফতার করেছে । তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, হুমকি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । এই গ্রেফতারের ফলে গত দু'দিনে কলকাতা পুরনিগমের মোট 3 তৃণমূল কাউন্সিলর পুলিশের জালে ধরা পড়লেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025 সালের জানুয়ারি মাসে বড়বাজার থানায় মহেশকুমার শর্মার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । দীর্ঘ তদন্তের পর প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা মেলায় বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃত কাউন্সিলরের বাড়ি পোস্তা এলাকার কটন স্ট্রিটে ।
পুলিশ জানিয়েছে, মহেশকুমার শর্মার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সরকারি কর্মীকে দায়িত্বপালনে বাধা দেওয়া, তোলাবাজি, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, অপরাধের চেষ্টা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে টাকা আদায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার মতো অভিযোগ । তদন্তকারীদের দাবি, অভিযোগকারীদের বয়ান এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেই গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
তবে এই ঘটনাই প্রথম নয় । গত সোম ও মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা পুরনিগম একাধিক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে । মঙ্গলবার রাতে গড়ফা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে 106 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরিজিৎ দাস ঠাকুরকে । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হচ্ছিল । এলাকার বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে প্রভাব খাটিয়ে কাটমানি দাবি করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে । স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা খুঁজে পায় বলেই সূত্রের খবর ।
একই রাতে গ্রেফতার হন কলকাতা পুরনিগমের 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সচিন সিং ৷ নারকেলডাঙা থানার পুলিশ তাঁকে তোলাবাজির মামলায় আটক করে । অভিযোগ, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা হচ্ছিল ৷ তদন্তে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
এর আগেই গত 23 মে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন কলকাতা পুরনিগমের 123 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা 16 নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে । এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । সুদীপের গ্রেফতারির পর থেকেই কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগগুলিকে নতুন করে খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ ।
অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রের বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অভিযোগের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে । যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । তদন্তকারীদের মতে, সাম্প্রতিক গ্রেফতারির পর আরও কয়েকটি অভিযোগের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ফলে আগামী দিনে এই মামলাগুলিতে নতুন কোনও নাম সামনে আসে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনের ।
কলকাতা পুরনিগমকে ঘিরে একের পর এক তোলাবাজির অভিযোগ এবং জনপ্রতিনিধিদের গ্রেফতারি শহরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাপ্রবাহ আরও কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার ৷