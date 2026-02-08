ETV Bharat / state

সংস্কার না হলেই বন্ধ, বেসরকারি বাজারের মালিকদের কড়া বার্তা ফিরহাদদের

মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, মানুষের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷ সংস্কারে অনীহা দেখালে বাজার বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে ৷

KMC market owners
সংস্কার না করলে বাজার বন্ধ করবে কর্পোরেশন (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: শহরে পুর-বাজারের পাশাপাশি একাধিক বেসরকারি মালিকানাধীন বাজারও বসে। পুর-বাজারগুলির জীর্ণ দশা কাটাতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়ছে। আর এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা না-করলে কঠোর পদক্ষেপও নেবে কর্তৃপক্ষ।

ভবন সংস্কার করতে বাধা দেওয়া হলে বাজার বন্ধের কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কর্পোরেশনের সেই মনোভাব স্পষ্ট হল বেসরকারি মালিকাধীন বাজারগুলির ক্ষেত্রেও। হয় ভবন সংস্কার, না হলে বাজার বন্ধ। এমন কঠোর নির্দেশ জানিয়ে মালিকদের কাছে নোটিশ পাঠাচ্ছে কর্পোরেশন।

কালীঘাট বাজার, যদুবাবুর বাজার, অমিয়বাবুর বাজার এবং বউ বাজার- এই সব বাজারগুলির ভবনের অবস্থা বিপজ্জনক হলেও টালবাহানার জেরে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। মালিকদের উদাসীনতা বা দোকানদারদের আপত্তিতে সংস্কার কাজ না-হওয়ায় পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ভয়াবহ ৷ কার্যত মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়ছে ওই সব জায়গা ।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দোকানের মালিকরা পসরা সাজিয়ে বসছেন ৷ 'বিপদ মাথায়' নিয়ে হাজার হাজার ক্রেতা প্রতিদিন বাজার করতে আসছেন ৷ মাঝে মধ্যেই ঘটে যায় অঘটন। চাঙ্গর ভেঙে বা খসে পড়ে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে অতীতে। সম্প্রতি পুরসভার অধিবেশনে 12 নম্বর ওর্য়াডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বিপজ্জনক বাজার ও বাড়ি নিয়ে কর্পোরেশনের পদক্ষেপ কী তা জানতে চান ৷ শ্যামবাজার এলাকার অমিয়বাবুর বাজার নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, তাও জানতে চান তিনি।

এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, পুর মালিকাধীন বাজারগুলির সংস্কার কাজ চলছে। অন্য বেশ কিছু বাজারর সংস্কারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়ছে। বেসরকারি বাজার মালিকদের বহুবার বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে মেরামতির কাজ করার আবেদনও করা হয়ছে। মেয়রের কথায়, "এর আগে সতর্ক করে কোনও ফল মেলেনি। বাজারগুলি বেসরকারি হাতে থাকায় সরাসরি সংস্কারের কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মানুষের জীবনের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে এবার কঠোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে ৷ হয় সংস্কার করতে হবে, না-হলে বাজার বন্ধ।"

মেয়র আরও বলেন, "সংস্কারের কাজ না-করলে আর সতর্ক করা বা আবেদন করা নয় ৷ এবার সোজা বাজার বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই বিষয় আইনি দিকগুলিও ইতিমধ্যে পুরনিগমের আইন বিভাগের কর্তাদের বিবেচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" পাশাপশি পার্ক সার্কাসের পুর-বাজার, ল্যান্সডাউন বাজারে সংস্কার কাজ পরিকল্পনা নেওয়া হয়ছে বলেও জানান মেয়র। যদুবাবুর বাজারের মালিক পক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় কোনও ফল মেলেনি বলেই খবর। তাই শহরের জরাজীর্ণ সমস্ত বাজার ও ভবনের তালিকা বিল্ডিং বিভাগের কাছে দেওয়া হয়ছে। বিল্ডিং বিভাগ নোটিশ জারি করছে।

যারা সংস্কার কাজ করবে তাদের জন্য কর্পোরেশন বিশেষ সুযোগ সুবিধাও দিচ্ছে বলে খবর। বাজারের পুরোনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন করলে বাড়তি ফ্লোর এরিয়া রেসিও নির্মাণের সুযোগ দেবে কর্পোরেশন। তাছাড়া অতিরিক্ত একটি তলা তৈরি করে সেটা বিক্রি করতে বা ভাড়া দিয়ে মাসিক আয় করতেও পারবে বাজার কর্তৃপক্ষ।

