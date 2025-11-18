ধাপার থেকেও বড় ও অত্যাধুনিক, পথকুকুরদের জন্য নয়া ডগপাউন্ড গড়বে পুরনিগম

ধাপার থেকেও বড় ও অত্যাধুনিক, পথকুকুরদের জন্য নয়া ডগপাউন্ড গড়বে পুরনিগম
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শহরের পথকুকুরদের নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরনিগম ৷ তারই অংশ হিসাবে তৈরি হবে আরেকটি ডগপাউন্ড ৷
Published : November 18, 2025 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: দেশের সর্বোচ্চ আদালত পথকুকুরদের থেকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে । সেই নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসল কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ । পুরনিগম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শহরে ধাপা ডগপাউন্ড থেকে আরও অনেক বড় একটি অত্যাধুনিক ডগপাউন্ড তৈরি করবে । ফের বিভিন্ন এলাকায় শুরু করা হবে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ কর্মসূচি ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডের পথকুকুরদের টিকাকরণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে । ধাপা ডগপাউন্ডে নির্বীজকরণ, অসুস্থ কুকুরের চিকিৎসা করা ও টিকা দেওয়া হয় । কিন্তু তার বাইরে গিয়েই ওয়ার্ড ভিত্তিক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । লক্ষ্য হল, ওয়ার্ডের প্রতিটা পথকুকুরের টিকা প্রাপ্তি ।
এর জন্য প্রয়োজনে শিবিরের আয়োজন করা হবে । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ সম্প্রতি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড থেকে রেল স্টেশন, এমন জায়গাগুলিতে আপাতত কোনওভাবেই পথকুকুর মুক্ত রাখা হবে না ।
কয়েক বছর আগের কলকাতা পুরনিগমের তথ্য অনুসারে, শহরে পথকুকুরের সংখ্যা 84 হাজার । যদিও তৎপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন এলাকায় পথকুকুররা সন্তান প্রসব করেছে ও তারা সময়ের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছে । সেই অতিরিক্ত অঙ্কটা কম নয় । কমবেশি 10 হাজার, যা যোগ করলে এখন শহরে পথকুকুরের সংখ্যা দাঁড়ায় 94 হাজারেরও বেশি ।
তবে এই বিপুল সংখ্যক পথকুকুরকে টিকা দেওয়া নির্বীজকরণ সবটা করে উঠতে পারেনি স্বাস্থ্য বিভাগ । আর তার অন্যতম কারণ, পর্যাপ্ত জায়গার অভাব ও লোকবলের অভাব । একই সঙ্গে পথকুকুর ধরার গাড়ির অভাব । পুরনিগমের তথ্য অনুসারে, 19টি পথকুকুর ধরার লোক থাকার কথা ৷ তবে এখন মাত্র 8 জন সেই কাজ করেন গোটা শহরে । পথকুকুর যে সমস্ত গাড়ির মাধ্যমে ধরে আনা হত, সেই গাড়িগুলো ক্রমশ লরঝরে হয়ে পড়ায় আর ব্যবহার করা হয় না । ধাপা ডগপাউন্ডে মাত্র 200-250টা পথকুকুর রেখে তার চিকিৎসা করা সম্ভব ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি সাধারণ মানুষকে যাতে পথকুকুরদের হাত থেকে নিরাপদ রাখা যায় । তবে বর্তমানে যে পরিমাণ পরিকাঠামো রয়েছে তাতে এই কাজ করাটা খুবই চাপের । তাই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে শহরে নতুন ডগপাউন্ড তৈরি করা হবে ৷ যার ক্ষমতা ধাপার থেকেও অনেক অনেক বেশি হবে । তার জন্য জমির খোঁজ শুরু করা হয়েছে । যতদিন না সেই বিষয়টি চূড়ান্ত হচ্ছে ততদিন ওয়ার্ড ভিত্তিক শিবির করেই নির্বীজকরণ এবং টিকাকরণ করা হবে । পাশাপশি কুকুর ধরার লোক নিয়োগের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে ৷ অর্ধেক পদ ফাঁকা ৷ সেগুলি পূরণ করা যায় কি না দেখা হচ্ছে ।"