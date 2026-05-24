তোলাবাজির অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে

কয়েকটি জেলার বেশ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলর এর আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ এবার গ্রেফতার কলকাতা পুরনিগমের দাপুটে কাউন্সিলর ৷

তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে (ছবি : সুদীপের ফেসবুক)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 7:03 AM IST

কলকাতা, 24 মে: দু'দিন আগেই কলকাতার পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাসিক অধিবেশন করতে না পারা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ৷ এরপর শনিবার রাতে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরনিগমের 123 নম্বর ওর্য়াডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল কাউন্সিলরদের গ্রেফতারির খবর মিলেছে ৷ তবে এই প্রথম গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরনিগমের কোনও কাউন্সিলর ৷

বেহালার দাপুটে এই তৃণমূল নেতাকে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ তাঁর এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে। অভিযোগ, এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন তিনি। টাকা না দিলে দোকান ভেঙে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল ! পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনই সুদীপের বিরুদ্ধে ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক স্থানীয় ব্যবসায়ী। ওই ব্যক্তির দাবি তাঁর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। সেই টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মিলতেই রাতের মধ্যেই অভিযান চালিয়ে সুদীপকে গ্রেফতার করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে বেহালায় তৃণমূলের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত সুদীপ। স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলেও রাজনৈতিক মহলের মত। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এই তোলা চাওয়ার অভিযোগের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছিল কি না। অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর বয়ানও বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক জীবনে সুদীপ পোল্লের উত্থানের কাহিনিও যথেষ্ট আলোচিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একসময় বেহালা এলাকায় বাড়ি বাড়ি সংবাদপত্র বিলি করতেন। পরিবারের পানের দোকানেও দাদাদের সঙ্গে কাজ করতেন। এরপর জড়িয়ে পড়েন ছাত্র রাজনীতিতে ৷ আরও পরে প্রবেশ করেন মূল ধারার রাজনীতিতে । নিউ আলিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদের রাজনীতি দিয়েই তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু। 2010 সালে প্রথমবার কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে 123 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হন সুদীপ। তারপর থেকে টানা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শুধু পুর রাজনীতি নয়, ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ আছে বলে জানা গিয়েছে।

এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বেহালা-সহ দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তোলাবাজি ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নতুন নয়। এবার কলকাতার পুর রাজনীতির অন্যতম পরিচিত মুখ গ্রেফতার হওয়ায় সেই বিতর্ক আরও তীব্র হল। যদিও তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্তের আগে মন্তব্য করতে চাননি কলকাতা পুলিশের কর্তারাও ৷

