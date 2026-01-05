গত বছরের জল যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি নয় ! শহরের নিকাশি নিয়ে বড় পদক্ষেপ পুরনিগমের

গত বছরের জল যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি নয় ! শহরের নিকাশি নিয়ে বড় পদক্ষেপ পুরনিগমের
নিকাশি সংস্কার কাজে কলকাতা পুরনিগমের তরফে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ৷ চলতি বছরের শুরু থেকেই সেই কাজ চলবে ৷
কলকাতা, 5 জানুয়ারি: গত বছরে বর্ষার বৃষ্টি ছাড়াও বেশ কয়েকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কায় গোটা শহর কলকাতা চলে গিয়েছিল জলের তলায় । বছরভর নিকাশি সংস্কারের কাজ করেও জমা জলের ছবি বদল করতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছে নিকাশি বিভাগ । চলতি বছরে সেই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে সমস্যার গোড়ায় পৌঁছতে চাইছে কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি বিভাগ । আর তার জন্য নীল নকশাও চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি বছরে যাতে গত বছরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-হয় তাই ব্যাপক গুরুত্ব দিতে চাইছে শহরের খালগুলি সংস্কারের উপর । পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় লিফটিং স্টেশন, লকগেট তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা সেচ দফতরের কাছে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছে ।
আবেদনপত্রে বলা আছে, সেচ বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী বেশ কিছু স্থানে ওয়াটার লিফটিং স্টেশন এবং লক গেট নির্মাণ করা হোক । পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খালের আমূল সংস্কার করা দরকার বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে । সেগুলি হল- চরিয়াল খাল (পূজালি ও বজবজ পর্যন্ত), মণিখালী ঝরনা, বেগোর খাল এবং মণিখালীর সংযোগস্থল, শুতি খাল ও গুনিয়াগাছি খালের জংশন পয়েন্ট, ঘুসিঘাটা/বিদ্যাধরী নদী, কেষ্টপুর খাল, বাগজোলা পাম্পিং স্টেশন, চিৎপুর লকগেট, গুনিয়াগাছি খাল । এই খালগুলোয় পলি উত্তোলন থেকে শুরু করে গভীরতা বৃদ্ধিরও আবেদন করা হয়েছে ।
এদিকে কলকাতা পুরনিগমের তরফে পলি উত্তোলন করা হবে সুতি খাল, আটকানো খাল, টিপি খাল, মনি খালি, বেগোর খাল, ছোড়িয়াল খাল, কেষ্টপুর খাল, বাগজোলা খাল, বানতলা খাল, চৌবাঘা পাম্পিং স্টেশনের সামনে এবং মণি খালি পাম্পিং স্টেশনের ডিসচার্জ পয়েন্টে । শহরের হেড কাট খাল, এ এ, এ0এ1, এ5এ6, বিএ2, বিবি-1, সিসি-1, সি2সি3, ডিডি-1, ইই-1খাল, জুলপিয়া, কেওরাপুকুর । এছাড়াও কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের কাছে খালের সংকীর্ণ অংশে কলকাতা এনভায়র্নমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (কে) এবং সেচ বিভাগের সমস্যা রয়েছে । এখানে কেইআইআইপি-র নতুন করে করা পাম্পিং স্টেশনটির জল গুনিয়াগাছি খাল গ্রহণ করতে পারে না, কারণ এই খালটির জল ধারণক্ষমতা কম ।
অন্যদিকে আনোয়ার শাহ রোড ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক এবং পুরনিগম কর্তৃক অনুমোদিত বিবি-1 খালের উপর একটি লিফটিং স্টেশন তৈরি নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে । চৌবাঘা থানায় নানা আইনি জটিলতার কারণে এই লিফটিং স্টেশন তৈরি কাজ শুরু করা যাচ্ছে না । চৌবাঘা, বাগজোলা খাল পাম্পিং স্টেশনের 3টি পাম্পিং স্টেশনের মোট ধারণক্ষমতা এবং কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে সম্পর্কিত খালের ধারণক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হবে ।
এছাড়াও কেএমসির নিষ্কাশন ক্ষমতা সম্পন্ন সকল পাম্পিং স্টেশন এবং সংশ্লিষ্ট পাইপ নর্দমা, ইটের নর্দমা এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠতলের ড্রেন পরীক্ষা করা উচিত । পাশাপাশি পাম্পিং স্টেশন যে খালের মধ্য দিয়ে জল নির্গত করে এবং প্রবাহিত করে তার ধারণক্ষমতা মূল্যায়ন করা হবে । গুনিয়াগাছি খাল রাজপুর সোনারপুর পুরসভা এবং সোনারপুর ব্লকের বর্ষার জল বহন করে । গুনিয়াগাছি খালে এই পরিমাণ জল ধারণক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে কি না, তাও মূল্যায়ন করা দরকার । আদিগঙ্গা এবং হুগলি নদীর নিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত লকগেটগুলিকে একটি লিফটিং স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে । যাতে প্রয়োজনে এক জায়গার জল উত্তোলন করে পাইপের মাধ্যমে আরেক জায়গায় ফেলা যায় ।
হুগলি নদী এবং আদি গঙ্গার ধারে 27টি লক গেট রয়েছে, যার মধ্যে 6টি স্থানে লিফটিং স্টেশন রয়েছে । 1) নিমতলা ঘাট, 2) ক্যানাল রোড, 3) লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, 4) রাঠাতলা বাজার, 5) নাকতলা এবং 6) কুদঘাট মেট্রো স্টেশন । বাকি 21টি লক গেট হল: 1) দিলারজং, 2) শোভাবাজার ঘাট, 3) জগন্নাথ ঘাট, 4) জ্যাকসন ঘাট, 5) মিলেনিয়াম পার্ক, 6) চাঁদপাল ঘাট, 7) জাজেস ঘাট, 8) দোইঘাট, 9) 2, 4, 6 নং ক্যানাল রোড (ওয়াটগঞ্জ), 10) বি.এস.এনএল.এল, 11) মদন পাল (দুটি), 12) হাজরা রোড, 13) পি.ডি. বিল্ডিং, 14) হিউম রোড, 15) কাঠ পোল, 16) সিরিটি, 17) বান্টি বাজার, 18) গাছতলা কালীবাড়ি সেতু । এই 18টি লকগেটেরও লিফটিং স্টেশন প্রয়োজন । সেখানে লিফটিং স্টেশন তৈরি করা হবে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "কলকাতার নিকাশি জল নিষ্কাশনের মূল খাল ও উপ খাল সংস্কার, পলি উত্তোলন, জলের প্রবাহ বৃদ্ধির মতো কাজগুলি বছরের প্রথমের দিকেই শুরু হবে । তবে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ কয়েক মাসেই শেষ হবে না বা সব কাজ এক সঙ্গে শুরু করা যাবে না । যেমন যেমন অর্থ মঞ্জুর হবে তেমন তেমন কাজ এগোবে । সেচ দফতরকেও বলা হচ্ছে খালগুলির হাল ফেরাতে । কাজ এখন থেকে শুরু হলে গত বছরের মতো জল ছবি এবার দেখতে হবে না ।"