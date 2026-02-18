ETV Bharat / state

যক্ষ্মা নির্মূলে জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ কর্পোরেশনের

জাতীয় যক্ষ্মা রোগ নির্মূল কর্মসূচিতে কলকাতায় উপকৃত 16 লাখের বেশি নাগরিক৷ পুরনিগমের খরচ প্রায় 2 কোটিরও বেশি৷

KMC on Eradicate Tuberculosis
কলকাতা পুরনিগম (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 18, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: ‘জাতীয় যক্ষ্মা রোগ নির্মূল কর্মসূচি’ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ করল কলকাতা কর্পোরেশন। তথ্য বলছে, এক বছরের সময়কালে 16 লাখের বেশি নাগরিক উপকৃত হয়েছেন এই পদক্ষেপে।

ধূমপান, অপুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার মতো একাধিক কারণে যে কেউ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারেন। কাশী দীর্ঘস্থায়ী, কিংবা জ্বর মূলত এই রোগের লক্ষণ। বর্তমান সময় শহর কলকাতার জনসংখ্যা 50 লাখের বেশি। যার একটা বড় অংশই বস্তিবাসী মানুষ। সেই বস্তিবাসীদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা গিয়েছে৷ তাই সেখানে যক্ষ্মা রোগ মূল থেকেই প্রতিরোধ করা পদক্ষেপ করেছে কলকাতা কর্পোরেশন।

KMC
কলকাতা কর্পোরেশন (ফাইল ছবি)

শহরের বস্তিবাসীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রায় 12 লাখ বস্তিবাসী মানুষকে যক্ষ্মা পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি বেশ গতি পেয়েছে শহরে। আক্রান্ত রোগীদের মাস্ক দেওয়া থেকে শুরু করে পিকদানি, ফিনাইল দেওয়া হয়ছে বিনামূল্যে।

কর্পোরেশনের তথ্য বলছে, বছরভর 11 হাজার 452 জন যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। যার মধ্যে চার হাজারের কিছু বেশি রোগী বেসরকারি জায়গায় চিকিৎসা করাচ্ছিলেন৷ পরে তাঁরা সরকারি চিকিৎসা ব্য়বস্থার আওতায় আসেন৷ রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া, সেগুলি খাচ্ছে কি না, নজর রাখা মতো কাজ নিয়মিত করে আসা হয়েছে। তাদের উৎসাহ দিতে সুষম খাদ্য ও পুষ্টিকর খাবার খেতে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে, যার অঙ্ক প্রায় 2 কোটি টাকা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যাতে পুর-কর্তৃপক্ষের কাছে যক্ষ্মা সংক্রান্ত রোগীদের তথ্য জানায়, সেই জন্য 6 লাখ টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘কেন্দ্রের এই কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করছি। সনাক্তকরণ, পরীক্ষা, চিকিৎসা, ওষুধ দেওয়া সবটাই বিনামূল্যে। নজরদারিও করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রোগের সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারে নানা প্রচারসূচি গ্রহণ করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে 18টি সেমিনার হয়েছে চলতি বছরে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘তিলোত্তমার নানা প্রান্তে সচেতনতা প্রচারে চলেছে কোথাও পথ নাটক, কোথাও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে৷ দু’শোর বেশি সাধারণ প্রচার সভা করা হয়েছে। চলতি বছরে এই কর্মসূচি আরও বেশি গতি পায় যাতে সেদিন নজর দিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

NTEP
KMC
কর্পোরেশন
TUBERCULOSIS
KMC ON ERADICATE TUBERCULOSIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.