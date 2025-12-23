SIR শুনানির আগে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুরনিগমের

SIR শুনানির আগে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুরনিগমের
মেয়র পারিষদ বৈঠকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে ওই বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সেই কথা জানালেন স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
Published : December 23, 2025 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: এসআইআর নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চলছে চরম রাজনৈতিক লড়াই, বাকযুদ্ধ । সেই আবহে যাতে শুনানি পর্বে কলকাতার নাগরিকদের নথি পেতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না-হয়, সেজন্য রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরনিগম ।
এবার শুধু টাউন হল থেকে নয়, শুনানি পর্বে কলকাতার প্রতিটি বরো অফিস থেকেই মিলবে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট । মেয়র পারিষদ বৈঠকের পর সোমবার এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন স্বয়ং কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ।
এসআইআর নিয়ে বারে বারে বিরোধিতা করেছে তৃণমূল । বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে । তবে বাস্তবে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি বুথেই এই প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের সব ধরনের সহায়তা করেছে ।
আর এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক দেখা গিয়েছে নথি জোগাড়ের ক্ষেত্রে । কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে উপচে পড়েছে বাবা-ঠাকুরদার জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট সংগ্রহের ভিড় । সেই ভিড় ভোগান্তি থেকে মানুষজনকে রেহাই দিতে 20টি আলাদা কাউন্টার খোলা হয়েছে পুরনিগমের তরফে । এখন দিনে কমবেশি 500-600টি জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়া হয় । এবার এসআইআর শুনানি পর্বে আরও নাগরিক হয়রানি কমাতে আরেক বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরনিগম ।
সোমবার বৈঠক শেষে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এতদিন টাউন হল থেকে দেওয়া হত । এবার থেকে কলকাতা পুরনিগমের সদর দফতরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । বয়স্কদের আসতে অসুবিধা হয় হেডকোয়ার্টারে । তাঁদের জন্য বরো অফিসে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ওই সার্টিফিকেট দেওয়া যায় কি না তার ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে ।"
তাঁর কথায়, "এসআইআর আবহে অনেকেরই জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হচ্ছে । যাঁদের রেকর্ড পুরনিগমে রয়েছে, তাঁরা যাতে সহজেই সেই সার্টিফিকেট পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করছি । পাশাপাশি ডেথ ও বার্থ সার্টিফিকেট অনলাইনে যেভাবে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা চালু থাকছে । এছাড়াও মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, সেকথা মাথায় রেখে 20টি কাউন্টার খোলা হয়েছে ম্যানুয়ালি । হেডকোয়ার্টারের পাশাপাশি বরো অফিস থেকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া যায় কি না সেটাও দেখা হচ্ছে ।"
এছাড়াও এদিন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন দল গঠন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি বলেন, "ব্রিগেড ময়দানে এলে প্রচুর জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে দেব । ওর মাথায় জল ঢেলে ঠান্ডা করে দেওয়া হবে ।"