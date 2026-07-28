বাড়তি কাজের চাপ! রাজস্ব আদায়ে বড় ধাক্কা কলকাতা পুরনিগমের, টান কোষাগারে
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি বছরে মাত্র আড়াই শতাংশ সম্পত্তি কর আদায় বেড়েছে । যা আগের অর্থবর্ষে 12 শতাংশেরও বেশি ছিল ।
Published : July 28, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: রাজ্যে সরকার বদলের পরই কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম । ভেঙে গিয়েছে পুরবোর্ড । তার পরবর্তী সময়ে সম্পত্তি কর আদায় অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে খবর ৷ যার ফলে টান পড়েছে কোষাগারেও ৷
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি বছরে মাত্র আড়াই শতাংশ সম্পত্তি কর আদায় বেড়েছে । যা আগের অর্থবর্ষে 12 শতাংশেরও বেশি ছিল । বিভিন্ন খাতে বিরাট খরচ হলেও আয়ের উৎস সীমিত । আর এই উৎসগুলোর মূলে রয়েছে সম্পত্তি কর আদায়, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছে পুর কর্তৃপক্ষকে ৷ ফলে তড়িঘড়ি কর আদায় বৃদ্ধি করে আয় না-বাড়ালে খরচ নিয়ে নাজেহাল হতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কিন্তু সম্পত্তি কর আদায় দ্রুত বৃদ্ধি করা নিয়ে ব্যাপক দোলাচলে পড়েছে পুর কর্তৃপক্ষ । বর্তমানে নতুন সরকারের জনকল্যাণমূলক একাধিক প্রকল্প চলছে । সেই প্রকল্পগুলোর কাজগুলি করতে হচ্ছে পুরকর্মীদের । এর মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, যুবশক্তি, আয়ুষ্মান ভারতের মতো একাধিক প্রকল্প । এর মধ্যেই আগামী মাস পয়লা শুরু হচ্ছে জনগণনা । সেই কাজেও কর্মীরা নিয়োজিত হচ্ছেন । তাঁদের ইতিমধ্যেই সেই প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে । মাঝে আবার হয়েছে জনকল্যাণ শিবির ।
বিশেষ করে সম্পত্তি কর আদায়ের অধিকাংশ কর্মী ও আধিকারিক অন্নপূর্ণা যোজনার কাজে ব্যস্ত । ফলে তাঁদের মূল যে সম্পত্তি কর আদায়ের কাজ, সেটাই তাঁরা আর করে উঠতে পারছেন না । তাঁরা সরেজমিনে গিয়ে ভিজিট করতে পারছেন না বকেয়া করদাতাদের । বিরাট কাজের চাপের মধ্যে পুরকর্মীরা নিজেদের কাজ করারই ফুরসত পাচ্ছেন না বলে খবর ৷ তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পুর কোষাগারে ।
এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "বিরাট সংখ্যায় বকেয়া করদাতা আছেন, যাঁদের তাগাদা দিয়ে কর আদায় করতে হয় । সময় বেঁধে নোটিশ দিয়ে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করতে হয় । সবটাই সময় সাপেক্ষ । তাঁরা বকেয়া করের টাকা পেনাল্টি ও ফাইনের সঙ্গে মেটান । বাণিজ্যিক সম্পত্তি কর রীতিমতো কাঠখড় পুড়িয়ে লাগাতার লেগে থেকে আদায় করতে হয় পুরকর্মীদের । তবে কর্মীদের বাড়তি চাপ দেওয়ার কোনও অবকাশ নেই । একইভাবে ফাইল নড়ছে না উপরমহলের টেবিলেও । সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নেই এখন বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । এই সব কাজ মিটলে চলতি আর্থিক বছরে চেষ্টা করা হবে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করার ।"