স্ক্যানারে দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার সম্পত্তি, 17টি ঠিকানায় নোটিশ কলকাতা কর্পোরেশনের
সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার 17 ঠিকানায় নোটিশ পাঠাল কলকাতা পুরনিগম ৷ আইন মোতাবেক কাজ না-হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷
Published : May 19, 2026 at 8:24 AM IST
কলকাতা, 19 মে: এক তৃণমূল নেতার পরিবারের নামে কালীঘাট চত্বরে একাধিক সম্পত্তি থাকার অভিযোগ ছিল । রাজনৈতিক পালা বদলের পরেই এবার সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের প্রভাবশালী নেতার কলকাতার কোথায়, কোথায় ফ্ল্যাট বা বাড়ি আছে সেই সম্পত্তির তালিকা তৈরি করেছিল কলকাতা কর্পোরেশন । এবার সেই তালিকায় থাকা 17টি ঠিকানায় নোটিশ পাঠিয়ে সম্পত্তির সমস্ত তথ্য চেয়ে পাঠাল কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৷
যার মধ্যে নেতার কালীঘাট রোড ও হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের দু'টি সম্পত্তির সমস্ত নথিও চেয়ে পাঠানো হয়ছে । বিধানসভার ফলাফল প্রকাশ পেতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার একটি বাড়ির সামনে থাকা বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী সরিয়ে দেয় নতুন সরকার । নিরাপত্তা কয়েক ধাপ কমিয়ে দেওয়া হয় । এসবের মধ্যেই সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ ও বিল্ডিং বিভাগের কর্তারা জরুরি ভিত্তিতে নবান্নের তলবে সেখানে যান ৷ সেইসঙ্গে ওই প্রভাবশালী নেতার কলকাতায় থাকা সম্পত্তির তালিকা জমা করে আসেন ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সেই নেতার প্রায় 40টির বেশি বাড়ি ও ফ্ল্যাট মিলিয়ে সম্পত্তির তালিকা দিয়ে এসেছিলেন পুরকর্তারা । এবার সেই তালিকায় থাকা 17টি সম্পত্তির সমস্ত নথি চেয়ে নোটিশ গেল সংশ্লিষ্ট ঠিকানাগুলিতে ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিল্ডিং বিভাগ ওই 17টি সম্পত্তিতে নোটিশ দিয়ে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ডিট (দলিল), কর্পোরশনের বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন, যদি এক্সটেনশন থাকে সেই অংশের অনুমোদন-সহ সম্পত্তি করের সমস্ত নথি কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে দেখানোর কথা জানিয়েছে । এই 17টি তালিকায় কালীঘাট এলাকায় একটি রঙের দোকান, আরেকটি প্রাসাদোপম বাড়ির ঠিকানাও আছে ।
এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে পুর কর্তৃপক্ষ কিছু না-বললেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, 17টি তালিকায় নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে । সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে । সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে । কোথাও বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে গিয়ে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে কি না, যদি হয়ে থাকে তার রেগুলারাইজেশন হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হবে । আইন মোতাবেক কাজ না-হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে । একাংশ আধিকারিকের পাল্টা প্রশ্ন, এত দিন সব জেনেও তাহলে যাঁরা চোখ বুজে ছিলেন তাঁরাও কি অপরাধ প্রশ্রয় দেয়নি বলা যায় ?
উল্লেখ্য, বাংলায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল । তখন ওই প্রভাবশালী নেতার যাতায়াতের মাঝে ডজন ডজন পুলিশ কর্মী ও কমান্ডো মোতায়েন থাকত । তাঁর কনভয় যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষের রাস্তা ব্লক করে দেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । বিজেপির জয়ের পরেরদিনই এলাকাবাসীরা এ নিয়ে নানা অভিযোগ জানান ৷ তার আগে তাঁরা মুখ খুলতে সাহস পেতেন না বলে জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু নতুন সরকারের আমলে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা একজন সাধারণ সাংসদ হিসেবে যেটুকু নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য, সেটুকুই পাবেন ।