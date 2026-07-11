স্যাটেলাইটের যুগেও 'ভরসা' ব্রিটিশ আমলের ম্যাপ, কলকাতায় জমির 'চরিত্র' নির্ধারণে অনিয়ম !

স্যাটেলাইটের যুগেও 'ভরসা' ব্রিটিশ আমলের ম্যাপ, কলকাতায় জমির 'চরিত্র' নির্ধারণে অনিয়ম !
কলকাতা পুরনিগমের সংযুক্ত এলাকায় রাস্তা, জমির সীমানা ও প্রকৃতি নির্ধারণে এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে 1903, 1928 সালে তৈরি মৌজা ম্যাপ । আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দাবি৷
Published : July 11, 2026 at 2:47 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের অবস্থান এখন মুহূর্তে বলে দিতে পারে স্যাটেলাইট । জিপিএস, জিআইএস, ড্রোন ম্যাপিং কিংবা রিমোট সেন্সিং - ভূমি জরিপের প্রযুক্তি বদলে গিয়েছে আমূল । অথচ সেই ডিজিটাল যুগেও কলকাতা পুরনিগমের সংযুক্ত এলাকার বহু জমির সীমানা, রাস্তার অবস্থান কিংবা মৌজার পরিমাপ নির্ধারণে এখনও ভরসা ব্রিটিশ আমলে তৈরি শতবর্ষেরও বেশি পুরনো মানচিত্র । আর সেই পুরনো নথির অস্পষ্টতাকে ঘিরে এবার সামনে এল অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষকে হয়রানির একাধিক অভিযোগ ।
সম্প্রতি তরাতলা নির্মাণ-কাণ্ডের পর শহরের নির্মাণ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে বৈঠকে বসেন লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারদের (এলবিএস) প্রতিনিধিরা । সেই বৈঠকেই তাঁরা অভিযোগ করেন, সংযুক্ত এলাকার জমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে এখনও 1903 থেকে 1907 সালের ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ এবং 1928 সালের মৌজা মানচিত্রের উপর নির্ভর করছে পুরনিগমের ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার বিভাগ । অথচ গত এক শতকে এলাকার ভূপ্রকৃতি, রাস্তা, খাল-বিল, জলাভূমি এবং বসতির চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে ।
সার্ভেয়ারদের দাবি, বাস্তব পরিস্থিতি ও পুরসভার নথির এই ফারাকই আজ নানা সমস্যার মূল কারণ । পুরনো মানচিত্রে জমির অবস্থান বা সীমানা স্পষ্ট না হওয়ায় কোথাও জলাভূমি বাস্তুভিটে হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, কোথাও আবার বসতজমিই নথিতে জলাজমি হয়ে যাচ্ছে । ফলে জমির চরিত্র নির্ধারণ থেকে নির্মাণের অনুমোদন, প্রায় প্রতিটি স্তরেই তৈরি হচ্ছে জটিলতা । অভিযোগ, এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে একাংশের অসাধু চক্র মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে সমস্যা 'মিটিয়ে' দেওয়ার প্রস্তাবও দেয় ।
এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পুরনিগমে অবিলম্বে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি চালুর দাবি জানিয়েছেন লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়াররা । তাঁদের বক্তব্য, স্যাটেলাইটভিত্তিক এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনও জমির সঠিক অবস্থান, প্রকৃত সীমানা, আয়তন, জলাভূমির অস্তিত্ব, খাল-বিল, গাছপালা এমনকি জমির পরিবেশগত চরিত্রও অত্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব । এতে যেমন জমি সংক্রান্ত বিরোধ কমবে, তেমনই নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বাড়বে ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রের খবর, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি একেবারে নতুন নয় । প্রাক্তন পুর কমিশনার ধবল জৈনের আমলেই রিমোট সেন্সিং এবং আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপিং চালুর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল । খড়গপুর আইআইটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিবপুরের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়ার বিষয়ও বিবেচনায় আসে । তবে সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি । বর্তমানে পুরনো কলকাতার 1 থেকে 100 নম্বর ওয়ার্ডে একটি আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার সংস্থার জিআইএস-ভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপ ব্যবহার হলেও সংযুক্ত এলাকার বড় অংশ এখনও ব্রিটিশ আমলের মৌজা মানচিত্রের উপর নির্ভরশীল ।
বৈঠকে লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়াররা আরও একাধিক প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব দেন । বিল্ডিং রুল 22 অনুযায়ী নির্মাণকাজ শুরুর আগে 'কমেন্সমেন্ট নোটিস' ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার দাবি জানান তাঁরা । পাশাপাশি বাড়ির মালিক, লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার এবং পুরনিগমের দায়িত্ব স্পষ্ট করে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরিরও প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে ভবিষ্যতে নির্মাণ সংক্রান্ত জটিলতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে বিভ্রান্তি না থাকে ।
সূত্রের খবর, প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে প্রস্তাবগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন । তিনি ডেপুটি চিফ মিউনিসিপ্যাল ল অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে এসওপি তৈরির পরামর্শ দেন । পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির বৈঠকও পুনরায় চালুর বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন ।
এদিকে ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার বিভাগের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর । তরাতলা-কাণ্ডের পর নির্মাণ ব্যবস্থা নিয়ে যখন নজরদারি আরও কড়া হয়েছে, তখন ডিজিটাল যুগে শতবর্ষের পুরনো মানচিত্রের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে বড় প্রশ্ন । আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কলকাতার সংযুক্ত এলাকায় জমি জরিপের পদ্ধতিও কি বদলাবে ? নাকি ব্রিটিশ আমলের নকশাই থেকে যাবে পুর প্রশাসনের শেষ ভরসা ! এখন সেই উত্তর খুঁজছে সংশ্লিষ্ট মহল ।