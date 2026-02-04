পুরনিগমের ইতিহাসে নজির ! 40 দিনে 15 হাজারের বেশি ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের আবেদন
এসআইআর আবহে কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে, প্রতিটি বোরো অফিসে জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট কিংবা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আবেদন গ্রহণ ও ইস্যু করা হচ্ছে ।
Published : February 4, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা পুরনিগম গড়ে ফেলল আরেক নজির । পুরনিগমের ইতিহাসে এই প্রথম 40 দিন সময়কালে 15 হাজারের বেশি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আবেদন জমা পড়ল নাগরিকদের । অতীতে এমন ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা যাচ্ছে পুরনিগম সূত্রে ।
নানা কারণে বিভিন্ন সময় ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় । অনেকেরই পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট লাগে । দুটোই প্রায় একই রকম হলেও আলাদা সার্টিফিকেট । পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট দেয় কলকাতা পুরনিগম । আর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেয় কলকাতা ক্যালেক্টরেট । পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট থাকলে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় ডোমিসাইল পাওয়ার ক্ষেত্রে । তবে এসআইআর আবহে এই সার্টিফিকেটের আবেদন এখন কলকাতা পুরনিগম নিচ্ছে ও পরবর্তী সময়ে সেই আবেদন পাঠানো হচ্ছে কলকাতা কালেক্টরেটে ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, বিগত 40 দিনে প্রায় 15 হাজারেরও বেশি এই সার্টিফিকেট চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে । যা অতীতে কোনও দিন ঘটেনি । এই বিপুল পরিমাণ আবেদনের একমাত্র কারণ এসআইআর । এসআইআরের সৌজন্যে নয়া নজির । এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সাধারণের যাতে হয়রানি না হয় তাই কেন্দ্রীয় ভবনে, প্রতিটি বোরো অফিসে জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট কিংবা ডোমিসাইল, পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট সবটাই আবেদন গ্রহণ ও ইস্যু করা হচ্ছে ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, অনেকেই ডোমিসাইল ও পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেটের আবেদন করেছেন । ডোমিসাইলের ক্ষেত্রে আবেদন পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কলকাতা কালেক্টরেটের কাছে । তবে এই বিপুল আবেদন হলেও কমবেশি 3500 মতো সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পেরেছে তাঁরা । কালেক্টরের নিয়ম অনুসারে তথ্য অনুসন্ধান করে তবেই সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হয় । লোকবলের অভাব থাকায় সেই প্রক্রিয়া খুবই ধীর গতিতে হচ্ছে । স্বাভাবিক সময় এই ধরনের সার্টিফিকেট সমস্ত ইস্যু করা হতো টাউন হল থেকে । কাউন্সিলরদের আবেদন চিঠি, আদালতে এফিডেভিটের ভিত্তিতে ও বাকি নথির আধারে দেওয়া হতো সার্টিফিকেট । এখন এসআইআর-এর চাপে সবটাই পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে একাধিক কাউন্টার করে কাজটা করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আবেদনকারীকে প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি কমপক্ষে 15 বছর এই শহরের বাসিন্দা । সেই তথ্য যাচাই করেই ডোমিসাইল দেওয়া হয় । তবে যদি নথি ও তথ্য ঠিক থাকে তাহলেই এই সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় । কত জন পাচ্ছে সেটা যেমন একটা বিষয়, তেমনই এসআইআর-এর সৌজন্যে কলকাতা পুরনিগম ডোমিসাইল আবেদনে নজির করে ফেলল, যা অতীতে কোনও সময় ঘটেনি ।"