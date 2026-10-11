'মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত' ! পুরনিগমের পোস্টার ঘিরে বিজেপিকে তোপ কালীঘাট তৃণমূলের

'মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত' ! পুরনিগমের পোস্টার ঘিরে বিজেপিকে তোপ কালীঘাট তৃণমূলের
Imposing Hindi on municipal corporation posters: পুরনিগমের পোস্টারে বাংলা-হিন্দির জগাখিচুড়ি, হিন্দি চাপানোর অভিযোগে বিজেপিকে তোপ অভিষেক-কুণালের ।
By PTI
Published : October 11, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মুখে কলকাতা পুরনিগমের একটি প্রচার পোস্টারকে ঘিরে নতুন করে ভাষা-বিতর্কে জড়াল রাজ্য রাজনীতি । শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতে গিয়ে বাংলা ও হিন্দি শব্দের মিশ্রণে তৈরি একটি বাক্য ব্যবহার করেছে পুরনিগম । আর সেই বাক্য নিয়েই আপত্তি তুলেছে মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি) । তাদের অভিযোগ, বাংলার ভাষাকে বিকৃত করে রাজ্যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কটাক্ষ করেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ওই পোস্টারের ভাষা সংশোধন করতে হবে ।
কলকাতা পুরনিগমের সামাজিক মাধ্যমের পাতায় প্রকাশিত পোস্টারটিতে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর আবহে 10 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত শহরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে । দেবী দুর্গাকে পরিচ্ছন্ন শহরে স্বাগত জানানোর বার্তা দিতে পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত' । বাংলা ও হিন্দি শব্দবন্ধের মিশ্রণে তৈরি এই বাক্যই বিতর্কের কেন্দ্রে । তৃণমূলের বক্তব্য, বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর প্রচারে বাংলা ভাষার এমন ব্যবহার শুধু দৃষ্টিকটু নয়, ভাষার মর্যাদার পক্ষেও অসম্মানজনক ।
পোস্টারটি প্রকাশ্যে আসার পরেই সমাজমাধ্যমে সরব হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । পোস্টারটি শেয়ার করে কটাক্ষের সুরে তিনি লেখেন, ছোটবেলায় তিনি বাংলা ভাষা ভুল শিখেছিলেন কি না, তা নিয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে ! নাকি কাউকে কিছু না জানিয়েই ভাষাটির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হচ্ছে না । বিশেষ করে দুর্গাপুজোর মতো সাংস্কৃতিক আবেগে জড়িয়ে থাকা উৎসবের প্রচারে এমন শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হলে তা আরও বেশি আপত্তিকর হয়ে ওঠে ।
তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলার ভাষার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার বদলে বাংলা ও হিন্দির শব্দ জুড়ে এমন বাক্য তৈরি করা হয়েছে, যা ভাষার স্বাভাবিক গঠনকেই নষ্ট করছে। তাদের মতে, বাংলায় প্রচার চালাতে হলে শুদ্ধ ও বোধগম্য বাংলা ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ করে সরকারি বা নাগরিক প্রতিষ্ঠানের প্রচারে ভাষার প্রতি বাড়তি দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন । দিল্লির নেতৃত্বকে খুশি করতে বাংলার উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে তারা ।
এই ঘটনায় বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছেন কুণাল ঘোষও । পোস্টারের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানতে চেয়েছেন, ওই বাক্যকে আদৌ বাংলা বলা যায় কি না । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে । বিতর্কিত পোস্টারটি অবিলম্বে সরিয়ে সঠিক বাংলা ভাষায় নতুন করে প্রচার চালানোর দাবি জানিয়েছেন বেলেঘাটার বিধায়ক ।
কুণালের বক্তব্য, কলকাতা পুরনিগমের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রতিষ্ঠানের প্রচারে ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব । শহরকে পরিষ্কার রাখার মতো জনস্বার্থমূলক কর্মসূচির বার্তা দিতে গিয়ে এমন ভাষা ব্যবহার কেন করা হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি । পুরনিগমের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের এই মুখপাত্র ।
পুরনিগমের পোস্টারটি মূলত দুর্গাপুজোর সময়ে শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানাতেই তৈরি হয়েছিল । পুজোর দিনগুলিতে বিপুল মানুষের সমাগম, মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় এবং শহরজুড়ে বাড়তি বর্জ্য তৈরি হওয়ায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান কলকাতার নাগরিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ । সেই কর্মসূচির প্রচারই এখন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে রাজনৈতিক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
যদিও এই অভিযোগ নিয়ে রবিবার দুপুরে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কলকাতা পুরসভা বা রাজ্য সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে, বিতর্কের আবহে কলকাতা পুরনিগমের সোশ্যাল মাধ্যমে আর পোস্টটি দেখা যাচ্ছে না । বিতর্কের জেরে পোস্টারটি তুলে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুরনিগম বর্তমানে প্রশাসকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে । চলতি বছরের শেষের দিকে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই আবহে দুর্গাপুজোর আগে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতে গিয়ে যে পোস্টার তৈরি হয়েছিল, সেটিই এখন ভাষা-বিতর্কের কেন্দ্রে ।