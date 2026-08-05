বহুতল নির্মাণে ডিজিটাল ডায়েরি মানা বাধ্যতামূলক করল কলকাতা পুরনিগম, অন্যথায় 'শাস্তি'

বহুতল নির্মাণে ডিজিটাল ডায়েরি মানা বাধ্যতামূলক করল কলকাতা পুরনিগম, অন্যথায় 'শাস্তি'
গার্ডেনরিচে বহুতল ভাঙার ঘটনায় শিক্ষা নিয়ে তৎকালীন পুর কমিশনার ধবল জৈনের নির্দেশে ডিজিটাল ডায়েরি তৈরি করেছিল কলকাতা কর্পোরেশন ।
Published : August 5, 2026 at 7:49 AM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: গার্ডেনরিচ নির্মাণ বিপর্যয়ে 13 জনেরও বেশি জনের মৃত্যু হয়েছিল । তারপরই নড়েচড়ে বসে পুর প্রশাসন ৷ চালু করা হয় ডিজিটাল ডায়েরি বা লগ বুক । তারাতলা কাণ্ডে সেই ডিজিটাল লগ বুক বা ডায়েরি যে মানা হয়নি, তা একপ্রকার স্পষ্ট । এবার সেই পদ্ধতি কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । পালন না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও নির্দেশে স্পষ্ট করেছেন তিনি ।
গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভাঙার ঘটনায় পুর ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা, নিয়মমাফিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । একাধিক ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয় । সেই ঘটনায় শিক্ষা নিয়ে তৎকালীন পুর কমিশনার ধবল জৈনের নির্দেশে একটি ডিজিটাল ডায়েরি তৈরি করে কলকাতা কর্পোরেশন ।
সেই ডিজিটাল ডায়রি বা লগ বুক অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এসএই নির্মাণস্থলে পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত ছবি তুলে পাঠাবেন । অনুমোদিত নকশা অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা, সবটা দেখবেন । ছবির সঙ্গে লিখে পাঠাবেন নোট । যদি অনুমোদিত নকশা অনুসারে কাজ না হয়, তাহলে নোটিশ দেবেন । সেটাও উল্লেখ থাকবে । এছাড়া ডি স্কেচ পাঠাবেন । লিখে পাঠাবেন কোথাও নকশার বা নিয়মের বাইরে কাজ হচ্ছে কিনা । সেরকম হলে 'স্টপ অফ ওয়ার্ক' নোটিশ দেবেন । তারপরেও কাজ করা হলে ব্যবস্থা নেবেন আইন মেনে । আর পুর ইঞ্জিনিয়াররা যে এই কাজগুলি নিয়মিত ফিল্ডে গিয়ে করছেন, সেটা ডিজিটাল অ্যাপ ছবি, লোকেশন-সহ সবটাই দেখা যাবে । এই অ্যাপ থেকে বিস্তারিত দেখতে পারবেন বোরো এগজিকিউটিভ থেকে ডিজি, পুর কমিশনার সবাই। ফলে বেআইনি নির্মাণে লাগাম টানা যাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন ৷
নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে , এই নির্দেশ প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারকে পালন করতে হবে । ইচ্ছাকৃতভাবে জমির কোনও অননুমোদিত ব্যবহার শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কেএমসি আইন 1980-এর ধারা 21(3) অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে । সেইসঙ্গে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-সহ শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ।
এই নির্দেশিকা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি তারাতলায় নির্মাণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানেননি পুর ইঞ্জিনিয়াররা ? মানলে বিপর্যয় রোখা গেল না কেন ? না মানলে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ? সম্প্রতি এলবিএস, আর্কিটেক্ট ও রিভিউয়ের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে । তাহলে এই ডিজিটাল ডায়েরি বা লগ বুক না মানায় পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে কেন এখনও চুপ পুর কর্তৃপক্ষ ? এই প্রশ্ন তুলছেন এলবিএস, আর্কিটেক্টদের একাংশ ।