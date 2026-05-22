আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ
400 (1) ধারায় কলকাতা কর্পোরেশন নোটিশ পাঠায় সন্দীপ ঘোষকে । ছাদের অবৈধ অংশ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয় কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে ।
Published : May 22, 2026 at 8:05 AM IST
কলকাতা, 22 মে: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ । তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর দুর্নীতির অভিযোগে আরজি করের তৎকালীন সুপার সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । পরবর্তী সময় তার বেলেঘাটার বাড়ি নির্মাণ নিয়েও অভিযোগ ওঠে । সেই নির্মাণের অভিযোগের শুনানি হল সম্প্রতি । তাতেই সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বেআইনি অংশ ও ছাদের একাংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল কলকাতা কর্পোরেশন ।
পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অংশুমান সরকার প্রথম অভিযোগ আনেন চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ি নিয়ে । একাধিক জায়গায় সে বেআইনি নির্মাণ করেছে বলে অভিযোগ ওঠে । এরপর 400 (1) ধারায় কলকাতা কর্পোরেশন নোটিশ পাঠায় সন্দীপ ঘোষকে । শুনানির দিনও ঠিক হয় । সেখানে দুই পক্ষই হাজির হয় । তবে সেই শুনানির রায় আর সামনে আসেনি ।
কোনও অজানা কারণে সেই রায় প্রকাশ হয়নি । তবে 4 মে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরই অবস্থা পাল্টায় ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর দিনই ফের সেই ফাইল খোলা হয় বলে খবর । শুনানির দিন ঠিক হয় পুনরায় । তবে এবার শুনানির দিনে অভিযোগকারী অংশুমান সরকার উপস্থিত হলেও অন্য পক্ষে কেউ হাজির ছিল না । এরপর বৃহস্পতিবার রায় বের হয় । তাতে ছাদের অংশ অবৈধ নির্মাণ বলে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয় কর্পোরেশনের তরফে ।
বলা হয়, ভেঙে ফেলা হবে অবৈধ অংশ । কারণ বাড়ির নকশা অনুমোদন করার পর তার বাইরে গিয়ে যা নির্মাণ হবে সেটা অবৈধ । সেই অংশ ভাঙা ছাড়া পুর আইনে বিকল্প কিছু নেই । নোটিশ অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ছাদের একাংশ ভাঙা হবে । তিনতলার কিছুটা অংশও ভাঙার নির্দেশে রয়েছে ।
নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কঠোর মনোভাব দেখা যাচ্ছে । তিলজলার বহুতল ভাঙা থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 17টি ঠিকানায় কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের নোটিশ দেওয়া । সেই আবহে এবার আরজি করের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের বাড়ি নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্ত রীতিমত শোরগোল ফেলেছে । শুধু তাই নয়, এর মধ্যেই পুর কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রতি সপ্তাহে বিল্ডিং বিভাগের রিভিউ মিটিং করতে হবে । কোথায় কোন বেআইনি নির্মাণ আছে, সেই নির্মাণ নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়ছে, না নেওয়া হলে তা কেন হয়নি, সবটাই খতিয়ে দেখবে বিল্ডিং বিভাগ ।