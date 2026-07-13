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বৃষ্টির জমা জল পরিস্রুত করে ভূগর্ভে পাঠাতে নয়া পরিকল্পনা কলকাতা পুরনিগমের

কলকাতায় 50-এর বেশি জায়গায় তৈরি হবে ওয়াটার পকেট৷ সেখানে জমা জল পরিস্রুত করা হবে৷ তার পর তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে ভূগর্ভে৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 4:54 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃষ্টির চরিত্রে এসেছে বদল। একদিকে শহরে যথেচ্ছভাবে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে ৷ আর নিকাশি ব্যবস্থাও মান্ধাতা আমলের। সবমিলিয়ে বর্ষায় ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দাদের। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুরাহার পথ বের করেছে কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি বিভাগ।

এক পদক্ষেপে দুই বড় সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। কলকাতার বিভিন্ন ওয়াটার পকেট হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় হবে রিজার্ভার। বর্ষার জমা জল এলাকায প্লাবিত না করে জমবে সেখানে। আর আধুনিক যন্ত্রের ও পদ্ধতি ব্যবহারে সেই জলকেই পরিশোধন করে পাইপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ভূগর্ভে। ফলে ভূগর্ভের যে জলস্তর ঘাটতি, সেটাও মিটবে। এই কাজ ইতিমধ্যে কলকাতার 50টির বেশি এলাকায় হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে প্রকৃতির খামখেয়ালি মনোভাবের জেরে নিয়মিত বৃষ্টিতে চেনা ছবি নেই। ক্ষণিকের বিপুল বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে মহানগরকে। কলকাতার নিকাশি নালা থেকে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ জল পাম্পিং স্টেশন হয়ে খালে পড়তে পারে, ক্ষণিকের বৃষ্টিতে তার কয়েকগুণ বেশি হচ্ছে। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও নামছে না জল। বিস্তৃর্ণ এলাকার পথঘাট, অলিগলি, দোকানপাট কিংবা সাধারণের ঘর প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে সামান্য সময়ের বৃষ্টিতে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বর্তমান কাঠামোয় কাজ করেও দ্রুত সফলতা আসছে না নিকাশি কর্মীদের। ফলে নাগরিক ক্ষোভ এসে পড়ছে নিকাশি বিভাগের উপর। দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো নিয়ে জোরকদমে চলছিল চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা। শেষে মিলেছে সুরাহার পথ।

তা হল - জমা জল পরিশ্রুত করে ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ৷ এর জন্য চিহ্নিত করা হচ্ছে কলকাতার এমন প্রায় 50টি জায়গা, যেখানে জল জমে ৷ ওই এলাকাগুলিতে তৈরি হবে রিজার্ভার ৷ সেখানে জল পরিশ্রুত করে ভূগর্ভে পাঠানো হবে৷ নিকাশি বিভাগের এই পদক্ষেপ বিপদ পুরো কাটাতে না পারলেও অনেকটাই সেই সঙ্কট দূর হবে বলেই মনে করছেন প্রযুক্তিবিদরা ।

অন্যদিকে, আরেক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দীর্ঘদিন পেলেও কোনও পদক্ষেপ না করায় সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে মহানগর। কী সেই দ্বিতীয় সঙ্কট ? সেটা হল - কলকাতায় অবৈজ্ঞানিকভাবে নগরায়ন হচ্ছে ৷ যথেচ্ছভাবে নির্মাণ ও ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজনের তুলনায় পরিস্রুত পানীয় জল মিলছে না৷ বিকল্প হিসেবে বছরের পর বছর ভূগর্ভস্থ জল গভীর নলকূপের মাধ্যমে যথেচ্ছ ভাবে তুলে সেই প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে।

এমনকী কলকাতা কর্পোরেশনের নিজের তত্ত্বাবধানে এখনও শহরের বহু অংশে আছে গভীর নলকূপ। কিন্তু সরকারিভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়াতে সেই জল উত্তোলন নিষেধ। এই পরিস্থিতিতে নিকাশি বিভাগ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তাতে এই সমস্যাও সমাধান হতে চলেছে।

কীভাবে হবে এই সমস্যার সমাধা ন? এক আধিকারিকের কথায়, "এলাকায় যে জল প্লাবিত করে সেই জলকে আমরা একটি স্টোর করে রাখছি। সেখানেই ফিল্টার বসানো থাকবে। যার নিচ থেকে মাটির 70-90 মিটার নিচে যেখানে বালিরস্তর সেখান পর্যন্ত পাইপের মাধ্যমে এই পরিশোধিত জল যাবে ও ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের খামতি মেটাতে থাকবে। আপাতত 50-55 জায়গায় হবে। তারপর এই কর্মকাণ্ডে কতটা সফল হওয়া গেল সেটা দেখে আরও একাধিক ওয়াটার পকেটে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

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TAGGED:

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
কলকাতা পুরনিগম
বৃষ্টির জমা জল
ভূগর্ভস্থ জলস্তর
KMC PLAN ON RAINWATER

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