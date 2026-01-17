জঞ্জাল-শূন্য হবে ধাপা ! বিরাট পরিকল্পনা পুরনিগমের, তৈরি হচ্ছে কর্মকাণ্ডের নীল নকশা
বর্তমানে ধাপা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ করা হচ্ছে । কলকাতা পুরনিগমের মালিকানাধীন লাগোয়া বিরাট জমি অধিগ্রহণ চলছে ৷
Published : January 17, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: কলকাতায় ক্রমশ বাড়ছে জঞ্জালের চাপ । চিন্তায় কপালে ভাঁজ কলকাতা পুরনিগমের । তাই নতুন ল্যান্ডফিল নয়, বরং পাহাড় সমান জমে থাকা দীর্ঘ বছরের জঞ্জাল হবে সাফ । এমনই বড় ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করছে কলকাতা পুরনিগমের জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ।
ধাপায় বছরের পর বছর জমে পাহাড় সমান জঞ্জাল ৷ ওই জমে থাকা জঞ্জালের পরিমাণ প্রায় 9 মিলিয়ন টনের বেশি । তারপর কয়েক বছর ধরে চিন্তা বাড়িয়েছে আশপাশের একাধিক পুর এলাকার জঞ্জাল, যা পড়ছে সেখানে । বিধাননগর, এনকেডিএ, হাওড়া ও পানিহাটি পুর এলাকার প্রায় 1500 টন ও তা বাদেও আছে কলকাতার 4500 টন জঞ্জাল । সব মিলিয়ে 6000 টন জঞ্জাল পড়ে ধাপায় ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, জঞ্জাল যা তৈরি হচ্ছে এবং যে জঞ্জালের পাহাড় সমান আছে সবটাই প্রক্রিয়াকরণ পদে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ । এর জন্য পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে প্রাথমিকস্তরে আলোচনা চালানো হচ্ছে । লক্ষ্য, উৎপাদিত জঞ্জালের 100 শতাংশ প্রক্রিয়াকরণ করে ফেলা । বর্তমানে তাই ধাপা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুরনিগমের মালিকানাধীন লাগোয়া বিরাট জমি অধিগ্রহণ চলছে । সেখানকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছে । এই গোটা পরিকল্পনার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের থেকে ছাড়পত্র চেয়েছে । একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ।
দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে খবর, তারা পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, পরিকল্পনা বিস্তারিত জানাতে হবে । প্রাথমিকভাবে হলে হবে না । পাশাপশি পূর্ব কলকাতা জলাভূমি রামসার সাইট ৷ ফলে সেখানে এমন কিছু করা যাবে না, যাতে সমস্যা তৈরি হয় । স্থায়ী কোনও কাঠামো করা যাবে না । সেই মতো চিন্তাভাবনা করেই বিস্তারিত পরিকল্পনা করার কথা জানিয়েছে । পাশাপাশি যেকোনও ইউনিট যাতে পরিবেশবান্ধব হয় সেই বিষয় মাথায় রাখার কথাও বলা হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "নতুন প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেই বিষয় বিস্তারিত পরিকল্পনা করার জন্য পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে । নতুন কোনও ল্যান্ডফিল সাইট হবে না । যে পরিমাণ বর্জ্য জমে আছে দীর্ঘ বছর ধরে সেই পাহাড় প্রমাণ জঞ্জালও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে । সার থেকে সিএনজি, বায়োমাস ব্রিকেট, প্যালেট তৈরি থেকে থর্মোকল ও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার সবটাই তৈরি হবে । এই পরিকল্পনায় ধাপায় জমা জঞ্জালের চাপ কমবে । অত্যন্ত বুঝে পদক্ষেপ করা হবে । মেডিক্যাল বর্জ্য ও ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ বিশেষ জোর দেওয়া হবে ।"