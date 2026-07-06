শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তীতে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অভিযানে কলকাতা পুরনিগম

শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তীতে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অভিযানে কলকাতা পুরনিগম
শুধু আবর্জনা সরানো নয়, বর্ষার মরসুমে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি মাথায় রেখে নর্দমা ও পুকুর পরিষ্কার রাখা এবং আবর্জনামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হচ্ছে ।
Published : July 6, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: 21 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও বিশ্ব যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা সফর উপলক্ষে শুরু হয়েছিল 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচি । গঙ্গার ঘাট থেকে ধর্মীয় স্থান- শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন করার সেই উদ্যোগ এবার আরও বড় আকারে ফিরল । শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার থেকে সাত দিনের বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করল কলকাতা পুরনিগম ।
এবার শুধু গঙ্গার ঘাট বা ধর্মীয় স্থান নয়, শহরের পুরসভা ভবন, থানা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরকারি আবাসন- সর্বত্রই চলবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান ।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে শুরু হওয়া 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচিতে গঙ্গার ঘাট, আদি গঙ্গা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান পরিষ্কার করার কাজ হয়েছিল । সেই কর্মসূচিতে ইতিবাচক সাড়া মেলায় এবার শহরের আরও বিস্তৃত এলাকায় একই ধরনের অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সোমবার প্রথম দিনেই শহরের বিভিন্ন বোরো ও ওয়ার্ড অফিস মিলিয়ে 216টি স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে । আগামী সাত দিনে ধাপে ধাপে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিকাঠামোগুলিকে পরিষ্কার করা হবে । মঙ্গলবার 85টি পুলিশ স্টেশন ও ট্র্যাফিক গার্ড, বুধবার কলকাতা পুরসভার 154টি স্কুল, বৃহস্পতিবার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা 225টি ভবন, শুক্রবার 135টি সরকারি আবাসন, শনিবার 32টি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ 52টি প্রকল্প দফতর এবং শেষ দিনে 50টি পুলিশ আবাসনে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে ।
তবে এই অভিযান শুধু ঝাঁট দেওয়া বা আবর্জনা সরানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না । বর্ষার মরসুমে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি মাথায় রেখে জমে থাকা জল অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, নর্দমা ও পুকুর পরিষ্কার রাখা এবং আবর্জনামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে । সাফাইকর্মীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরাও এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন ।
অনুষ্ঠানে স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শহরবাসীর স্বার্থে এই বিশেষ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা সফরের আগে যে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অভিযান হয়েছিল, তার সুফল আমরা পেয়েছি । গঙ্গার ঘাট যেমন পরিচ্ছন্ন হয়েছে, তেমনই আদি গঙ্গার বিস্তীর্ণ অংশও আবর্জনামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে । সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই এবার শহরের সরকারি দফতর, স্কুল, থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও আবাসনগুলিকেও একইভাবে পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।"