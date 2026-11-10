কালীপুজোর বিসর্জনে ‘অ্যাকশন মোডে’ কর্পোরেশন, প্রস্তুত ঘাট-মজুত আধুনিক সরঞ্জাম
Kolkata Kali Puja Immersion Preparation: কালী প্রতিমা নিরঞ্জনে কলকাতায় গঙ্গা, আদি গঙ্গায় 24টি ঘাট প্রস্তুত করা হয়েছে ৷ 9টি পুকুরেও বিসর্জনের ঘাট তৈরি হয়েছে ৷
Published : November 10, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: চলতি বছরের কালীপুজোর প্রতিমা বিসর্জন শুরু হচ্ছে আগামিকাল, বুধবার থেকেই । দুর্গা প্রতিমার থেকেও কয়েকগুন বেশি সংখ্যায় কালীপুজো হয় । সেই প্রতিমার বিসর্জন যাতে সুষ্ঠু ভাবে করা যায়, তাই প্রস্তুতি সেরে ফেলল কলকাতা কর্পোরেশন । কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ 33টি ঘাট প্রস্তুত করা হচ্ছে । কলকাতার হুগলি নদীর ধারে বিসর্জনের জন্য 21টি ঘাট প্রস্তুত করা হচ্ছে । আদি গঙ্গার ধারে তিনটি ঘাট তৈরি করা হয়েছে । ন’টি পুকুরে ঘাট তৈরি করা হচ্ছে ।
প্রতিটি ঘাটে এক জন করে উচ্চপদস্থ আধিকারিক থাকছেন দায়িত্বে । থাকছে পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার টিম, নিকাশি বিভাগ । কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের একাধিক ড্যাম্পার, ক্রেন, জেসিবি । গঙ্গার ঘাট কিংবা পুকুর ঘাটগুলো সিঁড়ি পরিষ্কার থাকছে । সেখানে ঘাটের কাছে ব্যারিকেড থাকছে । তার ভিতর নির্দিষ্ট সংখ্যায় পুজো কমিটির লোকজন ঢুকতে দেওয়া হবে । গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন মাত্রই ক্রেনের সাহায্যে তুলে নেওয়া হবে । সেগুলো ড্যাম্পারে করে সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে ধাপা ল্যান্ড ফিল গ্রাউন্ডে ।
প্রতি ঘাটে নির্দিষ্ট জায়গা রাখা থাকছে, যেখানে ফুল ও পুজোর সামগ্রী সব ফেলতে হবে । সেগুলো যাতে যথেচ্ছ পড়ে না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর থাকবে সাফাই কর্মীদের। ঘাটগুলোয় থাকছে মেডিক্যাল টিম । থাকছেন চিকিৎসক ও নার্স। একটি করে অ্যাম্বুলেন্স । প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । আলোক বিভাগের কর্মীরা সব ঘাটে ডিউটি করবেন । প্রতি ঘাটে থাকছে বায়ো টয়লেট ।
কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলো হল - বাগবাজার ঘাট, কুমোরটুলি ঘাট, মায়ের ঘাট, রতনবাবু ঘাট, সর্বমঙ্গলা ঘাট, বাজা কদমতলা ঘাট, জাজেস ঘাট, দই ঘাট, বিছালী ঘাট । আদি গঙ্গায় আছে - রামরিক ঘাট, মুখার্জি ঘাট, বলরাম বোস ঘাট । এছাড়াও, 93 নম্বর ওয়ার্ডে পোদ্দার পুকুর, 96 নম্বর ওয়ার্ডের লায়েলকা পুকুর, 98 নম্বর ওয়ার্ডে রানিদিঘি, 114 নম্বর ওয়ার্ডে ছ’টি পুকুর ঘাটে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক বলেন, ‘‘দুর্গাপুজোয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিসর্জন পর্ব । তবে দুর্গা পুজোর থেকেও অনেক অনেক বেশি সংখ্যায় কালীপুজো হয় শহরে । এই বিপুল সংখ্যক প্রতিমা নিরঞ্জনে বহু মানুষ উপস্থিত হন ঘাটগুলোই । তাহলে সবদিক দিয়ে নিরাপত্তা বজায় রেখে ঘাটগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা শৌচালয়ের ব্যবস্থা রাখা এবং সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে গঙ্গা দূষণ যাতে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকছে ।’’
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