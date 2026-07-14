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পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচাতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি, হাইকোর্টে জানাল পুরনিগম

বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচাতে এখন থেকে প্রতি মাসে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সে বিষয়ে আদালতকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে ।

Calcutta High Court
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচাতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে বলে হাইকোর্টে জানাল পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 7:38 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচাতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ এমনটাই পুর কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল এদিন ৷ কলকাতা হাইকোর্টে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার, পুরনিগম এবং কেন্দ্রের নগর উন্নয়ন দফতরও কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি বাঁচাতে বদ্ধপরিকর । তবে তার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন ।

যদিও বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য, "গত তিন বছর ধরে এই মামলায় আমার বেঞ্চে শুধু রিপোর্ট জমা পড়ছে । আদালত কার্যকরী পদক্ষেপ দেখতে চায় ।" এদিন আদালতে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক ও কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারের উপস্থিতিতে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে প্রতি মাসে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সে বিষয়ে আদালতকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগামী 14 অগস্ট ফের মামলাটি শুনানির জন্য রেখেছেন এজলাসে ।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে গড়ে ওঠা সমস্ত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করা, ভাঙার ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট এর আগে বার বার নির্দেশ দিয়েছে ৷ তবে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয় । এদিকে পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পদক্ষেপ করতে গেলেই পদে পদে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । হাজার খানেক মামলার কারণে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে গেলেই তারা বাধা পাচ্ছে । যদিও এ ব্যাপারে আর সহ্য করা হবে না । পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে বেআইনি দখলদার থেকে মুক্ত করা হবে বলে এদিন আদালতে আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ।

উল্লেখ্য, এর আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে সমস্ত ফ্ল্যাট বা বাড়ির বিরুদ্ধে বেআইনি জমি দখল করে গড়ে ওঠার অভিযোগ রয়েছে তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে । কারণ বহু সাধারণ ব্যক্তি যাঁরা এই সমস্ত ফ্ল্যাট কিনছেন, তাঁরা যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির উপরে নির্মাণ গড়ে উঠেছে জানেনই না । তাঁরা অজান্তে এই ফাঁদের মধ্যে পড়ছেন এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এইভাবে তাঁরা খোয়াতে বসেছেন ।

পাশাপাশি এর আগে আদালতের কাছেই তথ্য দেওয়া হয়েছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে 500-র বেশি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে । সেই সমস্ত বেআইনি নির্মাণের কোথাও একটা দেওয়াল, কোথাও একটা বারান্দা পুরনিগম ভেঙেছে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেছিলেন, "দ্রুত পদক্ষেপ করুন । দ্রুত সমস্ত বহুতল ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । এত ধীর গতিতে কাজ করলে হবে না ।"

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CALCUTTA HIGH COURT
KMC
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি
কলকাতা হাইকোর্ট
EAST KOLKATA WETLANDS

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