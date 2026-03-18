কমিশনের রদবদলে নজির কর্পোরেশনে, কলকাতা পেল প্রথম মহিলা পুর-কমিশনার
পাশাপাশি সব থেকে কম দিন দায়িত্বে থাকা কমিশনারের নজির কলকাতা পুরনিগমে ৷
Published : March 18, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: বিধানসভা ভোটের জন্য ফের প্রশাসনিক পদে বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন ৷ আর এই আইএএস-আইপিএসদের বদলির জেরে কলকাতা পুরনিগমে একই দিনে দুই ইতিহাস তৈরি হল । একদিকে পুরনিগম পেল প্রথম মহিলা পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-কে । অন্যদিকে সব থেকে কম সময়কালের জন্য পুর কমিশনারের দায়িত্ব সামলালেন অংশুল গুপ্তা, যা আরেক নজির । তিনি এই পদে থাকলেন মাত্র 11 দিন ৷
বুধবার নির্বাচন কমিশন রাজ্যের 13 জন আইএএস-কে বদলির নির্দেশ দেন ৷ এর মধ্যে 11 জন জেলাশাসক রয়েছেন ৷ এছাড়া কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণে নির্বাচনী আধিকারিক বা ডিইও রয়েছেন তালিকায় ৷ কলকাতার পুর-কমিশনারই কলকাতা উত্তরের ডিইও-র দায়িত্ব সামলান ৷ নির্বাচন কমিশন ওই পদে স্মিতা পাণ্ডে-কে দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে ৷
স্মিতা পাণ্ডে প্রথম মহিলা, যিনি কলকাতার পুর-কমিশনার হলেন ৷ 2005 ব্যাচের বেঙ্গল ক্যাডার স্মিতা পাণ্ডে । তিনি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন । তিনি পাবলিক এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ রিকনস্ট্রাকশন দফতরের সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন । সেখান থেকেই কলকাতার পুরনিগমে কমিশনার পদে আসছেন তিনি ।
এখন কলকাতার পুর-কমিশনার অংশুল গুপ্তা ৷ তিনি গত 7 মার্চ এই পদে বসেছিলেন ৷ মাত্র 11 দিন ধরে এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ৷ বুধবার তাঁকে বদলি করে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ এর আগে এত কম সময় কেউ কলকাতার পুর-কমিশনারের দায়িত্ব সামলাননি ৷ এটাও একটা নজির ৷
উল্লেখ্য, অতীতে আইএএস খলিল আহমেদ কলকাতা পুরনিগমের ইতিহাসে সব থেকে বেশি সময় পুর-কমিশনার হিসেবে রেকর্ড করেছিলেন । তিনি 2012 সালের 4 জুলাই থেকে 2020 সালের 23 মে পর্যন্ত পুর-কমিশনার ছিলেন । দীর্ঘ আট বছর সময়কালে তিনি শহরের পুর-প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন সর্বোচ্চ পদে থেকে । তিনি শুধু পুর-কমিশনার ছিলেন তাই নন, আবাসন ও দমকল দফতরের সচিব পদের দায়িত্ব সামলেছেন । পাশাপাশি সামলেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব পদের দায়িত্ব ।
এরপর বিনোদ কুমার পুর-কমিশনারের দায়িত্ব নেন । তিনি 2020 সালের 23 মে থেকে 2024 সালের 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব সামলান । তিনি বর্তমানে শিক্ষা দফতরের সচিবের পদ সামলাচ্ছেন । তার পর কলকাতা পুরনিগম পেয়েছিল কনিষ্ঠতম পুর-কমিশনার ধবল জৈন-কে । তিনি 2024 সালের 2 ফেব্রুয়ারি থেকে 2025 সাল পর্যন্ত দায়িত্ব সামলান । পরে তাঁকে বীরভূমের জেলাশাসক করে পাঠানো হয় । ধবল জৈন এমন আইএএস যিনি জেলার দায়িত্ব আগে সামলাননি ৷ কর্মজীবনের শুরুও দিকেই কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলান ।
পরে তাঁর জায়গায় পুর কমিশনার হিসাবে আসেন সুমিত কুমার গুপ্তা । তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক ছিলেন । 2025 সালের 29 অক্টোবর থেকে 2026 সালের 7 মার্চ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে থাকেন । এর পরেই সুমিত কুমার গুপ্তাকে পুর-কমিশনার পদে থেকে সরিয়ে সেখানে আনা হয় কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটির সিইও অংশুল গুপ্তাকে । পদাধিকার বলে তিনি উত্তর কলকাতার নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন । সুমিত গুপ্তাকে সরিয়ে দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনী কর্তা করা হয়েছিল ।
বুধবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অংশুল গুপ্তাকে পুর-কমিশনার হিসেবে 11 দিনের মেয়াদ শেষ করেই সরে যেতে হচ্ছে ৷ এবার প্রথম মহিলা হিসেবে এই দায়িত্ব সামলাবেন স্মিতা পাণ্ডে ৷