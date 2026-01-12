গঙ্গাসাগরমুখী ভক্তদের নিম্নমানের খাবার পরিবেশনে কড়া নজরদারি
গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের পাতে পড়া খাবারের গুণমানের হদিশ পেতে লাগাতার অভিযান কর্পোরেশনের খাদ্য সুরক্ষা শাখার ৷ তল্লাশিতে নিম্নমানের কিছু মিললেই তা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ৷
Published : January 12, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: আর দু'দিন ৷ তাপরই মকর সংক্রান্তি। তার আগেই আনাগোনা শুরু হয়ছে গঙ্গাসাগরে। গত পরশু (শনিবার) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলার 2026 ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো লাখো মানুষ আসছেন কলকাতার বাবুঘাট অস্থায়ী শিবিরে। সেখান থেকে রওনা দিচ্ছেন গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে ৷ তবে কলকাতার অস্থায়ী শিবিরে তৈরি হয়ছে একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তরফে লঙ্গরখানা। সেখানে প্রতিদিন দুপুরে ও রাতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী পাত পেরে খাচ্ছেন। সেই খাবারের গুণমানের উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য সুরক্ষা শাখা।
গত 6 বছর ধরে এই অভিযান চালিয়ে আসছে কলকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য সুরক্ষা শাখার টিম। তাঁরা দু'টি ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার নিয়ে কলকাতার বাবুঘাট এলাকার ট্রানজিট ক্যাম্পে বিভিন্ন লঙ্গরখানা ঘুরে ঘুরে অভিযান করছে। সকালে দুধ চা-থেকে শুরু করে দুপুরের পাতে খিচুড়ি, সবজির তরকারি, কোথাও আবার লুচি তরকারি, মিষ্টি সবটাই কী কী উপকরণে তৈরি হচ্ছে সবকিছুই তদারকি করছে এই টিম ৷ পাশাপাশি, সেই উপকরণগুলোর গুণগতমান কেমন, তৈরি খাবার কি নিরাপদ ? কীভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে ? রান্নার পাত্র পরিষ্কার কি না তার খুঁটিনাটি ৷ দলের প্রতিনিধিরা এক্কেবারে রান্না ঘরে ঢুকে নজরদারি চালাচ্ছেন। বিশেষ করে তরকারি তৈরির মশলা ও রান্নায় ব্যবহৃত তেল ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, গত 8 তারিখ থেকে লাগাতার নমুনা সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছেন খাদ্য সুরক্ষা শাখার কর্মীরা। প্রতিদিন 150-180টি নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। বেশকিছু জিনিস তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করা হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার থেকেই। আর কিছু নমুনা কলকাতা কর্পোরেশন মূল পরীক্ষাগারে আনা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন দফায় পরীক্ষা হচ্ছে। প্রতিদিন তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় অনেক জায়গায় কেশরী রং, মশলার মধ্যে হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো এই ধরনের বেশ কিছু নিম্নমানের পাওয়া যাচ্ছে।
সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো নষ্ট করে সতর্ক করা হচ্ছে ও ভালো মানের জিনিস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পাতার ক্ষেত্রে থার্মকল ব্যবহার মানা করা হচ্ছে। এমন কিছুতে খেতে দিতে বলা হচ্ছে যা একবার ব্যবহার যোগ্য।
এই বিষয় কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক বলেন, "দীর্ঘ 6 বছর অভিযান চালিয়ে বেশ কিছুটা সাফল্য এসেছে। আগে পুণ্যার্থীর খাবার দেওয়া হত ঠিকই কিন্তু গুণমান অতি খারাপ থাকত ৷ ঝুঁকি থাকত যে সেই খাবার থেকে পুণ্যার্থীদের শরীর খারাপের। প্রতিবছর এই অভিযান চালিয়ে বুঝিয়ে সেই সব বিষয় অনেক অনেকটাই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়ছে। তাই এখন অধিকাংশ খাবারের মান ভালো হয়। যে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মানও ভালো হয়। কিছু খারাপ পাওয়া যায় সেগুলো আমাদের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দেয় ও সতর্ক করে আসেন।"