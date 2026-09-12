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তারাতলাকাণ্ডে SAE গ্রেফতারের পর পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ, ডিজি বিল্ডিং-এর গ্রেফতারের দাবি

9 নম্বর বোরোর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখকে গ্রেফতার করাতেই ক্ষোভ উগরে দিল ইঞ্জিনিয়ার মহল।

KMC engineers protest
পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 8:54 PM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: তারাতলা নির্মীয়মান গুদাম বিপর্যয় 16 জনের মৃত্যু হয়। তোলপাড় পরে যায় প্রশাসনের অন্দরে। ইতিমধ্যেই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্টের লাইসেন্স বাতিল করে কালো তালিকাভুক্ত করেছে কলকাতা কর্পোরেশন। এবার এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ কলকাতা কর্পোরেশনের 9 নম্বর বোরোর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখকে গ্রেফতার করাতেই ক্ষোভ উগরে দিল ইঞ্জিনিয়ার মহল। দিনভর বিল্ডিং বিভাগে চলল কলকাতা কর্পোরেশনের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ। ডিজি বিল্ডিং-এর পদত্যাগ চেয়ে পড়ল ঘরের দরজায় পোস্টার।

ধৃতকে সসম্মানে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত পেন ডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিল্ডিং বিভাগের সমস্ত বোরোর এসএই-রা। এর জেরে বিল্ডিং বিভাগের সিংহভাগ কাজ শহর জুড়েই থমকে হওয়ার আশঙ্কা। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 9 নম্বর বোরোর আওতাধীন এই ইঞ্জিনিয়ারের পাঁচটি ওয়ার্ডের নির্মাণ দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল। অর্থাৎ, প্রতি ওয়ার্ডে প্রতিটি নির্মাণে ফিল্ড ভিজিট করে নিয়মিত রিপোর্ট করা। যা একজনের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। শুধু তাই নয়, ছোট নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের রিপোর্ট বা ছাড়পত্র গুরুত্তপূর্ণ হলেও সাত কাঠা জায়গার বেশি বড় হলে সেই নির্মাণের সবটাই এমবিসি উপর নির্ভর করে।

এদিন গ্রেফতারি ঘটনার পর একে এক দিনভর বিল্ডিং বিভাগের ডিজি-র ঘরে সামনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন সব অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা। ডিজি ঘরে না থাকায় অনেকেই ফোন করেন ৷ যদিও কারও ফোনের উত্তর তিনি দেননি।

এদিকে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা দাবি করেন, তাঁরা প্রতিটি কাজ বিল্ডিং বিভাগের ডিজি নির্দেশ অনুসারে করেন। তাহলে নিচুতলার কেউ কেন গ্রেফতার হবে ? কেন ডিজি বিল্ডিং-কে গ্রেফতার করা হবে না ? এই প্রশ্ন তুলে তাঁরা ডিজি বিল্ডিং উজ্জ্বল সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে ঘরের দরজায় পোস্টার লাগিয়ে দেন।

তাদের দাবি, কোনও সংগঠন নয় বিক্ষোভকারীরা সার্বিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন যতদিন না তাদের সহকর্মীকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছেন ততদিন তাঁরা কাজ করবে না। পেন ডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, এর আগে এই ঘটনায় আর্টকিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। ডিজি বিল্ডিং পরবর্তী সময় প্রশাসক নিজে শুনানি করেন। তারপরেই তিনজনের লাইসেন্স বাতিল ও কালো তালিকা ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় পুর কর্তৃপক্ষ। এদিকে পাল্টা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনজন।

TAGGED:

TARATALA INCIDENT
SAE ARREST IN TARATALA INCIDENT
তারাতলাকাণ্ডে SAE গ্রেফতার
কর্পোরেশনে ইঞ্জিনিয়ার বিক্ষোভ
KMC ENGINEERS PROTEST

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