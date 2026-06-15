ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে 6 মাসের মধ্যে কলকাতায় পুরভোট, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে 6 মাসের মধ্যে কলকাতায় পুরভোট, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রী জানান ডিসেম্বর মাসে গঠিত হবে নতুন বোর্ড ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুরনিগমে প্রশাসক নিয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করে দ্রুত নির্বাচনের ইঙ্গিতও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : June 15, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: 6 মাসের মধ্যেই হবে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন। তার আগে হবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস। রাজ্যের সরকারের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 7 ডিসেম্বর মধ্যে নির্বাচিত বোর্ডের হাতে কলকাতা পুরনিগমকে তুলে দেওয়া কাজ হবে ৷ গণতন্ত্রে মানুষ শেষ কথা বলে ৷
চলতি মাসের 8 তারিখের পর থেকে কলকাতা কর্পোরেশনে নেই পুরবোর্ড। পরিচানার দায়িত্বে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়ছে ৷ তবে সরকারের হাতে কলকাতা কর্পোরেশনের মতো স্বশাসিত সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই ৷ সোমবার কলকাতা কর্পোরেশনের এক অনুষ্ঠানে এসে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিয়ম মেনেই আগামী ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নতুন বোর্ড তৈরি ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ৷
শুভেন্দু বলেন," যদি কোনও দুর্যোগ বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি না-আসে নিয়মই আছে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে। আমাদের তো নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ইচ্ছে নেই ৷ আইনে মনোনীত সদস্যদের দিয়ে বোর্ড করার কথাও বলা আছে। কিন্তু আমরা সেটা করিনি। আমরা একজন আইএএস সরকারি আধিকারিককে, যিনি ইতিমধ্যেই পুরো কমিশনার হিসেবে এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁকেই প্রশাসক নিয়োগ করেছি। আমাদের সরকার কিংবা দলের নীতি খুব স্বচ্ছ ৷ আমরা নির্বাচিত বোর্ডের হাতেই কলকাতার প্রশাসনিক দায়ভার দিতে চাই ।"
তিনি আরও জানান, আগের মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পর পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর নির্দেশে দফতরের সচিব একটি অর্ডার ইস্যু করেছিলেন ৷ সেখানে আগের যাদের কাছে সংখ্যাধিক্য ছিল (তৃণমূল) তাদেরই মেয়র বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ৷ তাদের কাছে 72 ঘণ্টা সময়ও ছিল ৷ কিন্তু তারা যদি একমত না-হতে পারেন বা তাদের সদস্যদের সবাই যদি মেয়র হতে চান তার জন্য সরকার দায়ী হতে পারেন না বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ৷
তিনি বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিদিনের পরিষেবা তালাচাবি লাগিয়ে বন্ধ করা যায় না। এটা ফায়ার ব্রিগেড পুলিশ বা স্বাস্থ্য বিভাগের মতোই জরুরি পরিষেবা। এটা নীতি নির্ধারক বিভাগ নয়, ডেলিভারি ডিপার্টমেন্ট ৷ নিত্যদিন পরিষেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। 365 দিন পরিষেবা দিয়ে যেতে হয় নাগরিকদের ৷ শহরে বহু রাস্তা এখনও ভোরবেলা পরিষ্কার হয় ৷ এটা অন্য শহরে নেই ৷ কলকাতার একটা ঐতিহ্য রয়েছে ৷ এখানে 1924 থেকে 1927 পর্যন্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও মেয়র ছিলেন ৷ ঘটনাচক্রে উনিও প্রশাসক মেয়র ছিলেন। তাই কলকাতা পুরনিগমকেে হালকাভাবে নেওয়া যেতে পারে না।"
ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা রাজ্য নির্বাচন কমিশন করবে। রাজ্য সরকার সুপারিশ করে ৷ যেহেতু আমি ভবানীপুরে লড়েছি, জিতেছি আমি দেখেছি এক একটা ওয়ার্ডে এক এক রকম সংখ্যার ভোটার। আমার কেন্দ্রে 77 নম্বর ও 82 নম্বর ওয়ার্ড কত বিরাট এলাকাজুড়ে। 77 নম্বর ওয়ার্ডে 49টা বুথ। আবার বহু ওয়ার্ডে 20টির থেকেও কম সংখ্যক বুথ আছে। আর তাই আমরা সবাই মনে করি ওয়ার্ড পুনরুবিন্যাস হওয়া উচিত।"
মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এদিন প্রথম কলকাতা পুরনিগমে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। স্বচ্ছতা কর্মসূচির অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলররা। ছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন বিগত বোর্ডের চেয়ারপার্সন মালা রায়-সহ অনেকে। অনুষ্ঠানে মালা রায় থেকে শুরু করে ফিরহাদ হাকিমকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷