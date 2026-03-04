ETV Bharat / state

ভোটের মুখে ধাক্কা ? 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' এর কাজের গতি নিয়ে সংশয় কলকাতাতেই

পরিকল্পনা ছিল, প্রতি বুথে ছোট ছোট পরিকাঠামোগত কাজ সেরে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ মুছে দেওয়া । কিন্তু বাস্তবের হিসেব বলছে, ছবিটা ততটা মসৃণ নয় ।

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরসভা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 4 মার্চ: ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আর ক’টা দিন বাকি । তার আগে শহরজুড়ে নাগরিক মন জয়ে বড় প্রশাসনিক চমক ছিল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প । পরিকল্পনা ছিল, প্রতি বুথে ছোট ছোট পরিকাঠামোগত কাজ সেরে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ মুছে দেওয়া । কিন্তু বাস্তবের হিসেব বলছে, ছবিটা ততটা মসৃণ নয় । কলকাতা পুরসভার অন্দরে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন — ভোটের আগে আদৌ শেষ হবে তো এই প্রকল্পের কাজ?

সূত্রের খবর, শহরে কমবেশি 10 হাজার কাজ করার কথা ছিল এই প্রকল্পে । ইতিমধ্যেই 9 হাজারের বেশি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার জারি হয়েছে । টেন্ডার হয়েছে প্রায় 8500 কাজের । কিন্তু বাস্তবে কাজের অগ্রগতি অনেকটাই পিছিয়ে । এখনও পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র দু’হাজারের কিছু বেশি কাজ । এর মধ্যে প্রায় হাজারখানেক কাজের টাকা পেয়েছেন ঠিকাদারেরা । বাকি বিল না মেটায় ফের ধীর গতি নিয়েছে প্রকল্প !

একাংশ ঠিকাদারের অভিযোগ, পুরসভার পুরনো কাজের বিপুল বিল দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া । ফলে নতুন কাজে অংশ নিতে প্রথমে আগ্রহ দেখাননি অনেকেই । ভোটের মুখে বিশেষ প্রকল্পে অংশগ্রহণও ছিল অনীহায় ভরা । পরে 'কাজ শেষ হলেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া'র আশ্বাসে কয়েক জন বরাত নেন । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে না বলেই দাবি তাঁদের ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদার বলেন, "আমরা সারা বছর কাজ করি । সেই কাজেরই বিপুল টাকা আটকে আছে । বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পের টাকা কাজ শেষেই দেওয়া হবে । কিন্তু প্রক্রিয়া জটিল বলে বিল ছাড়তে দেরি হচ্ছে । টাকার নিশ্চয়তা না থাকলে কাজ এগোনো কঠিন ।" তাঁদের যুক্তি, প্রশাসনিক জটিলতা মেটানো পুরসভার দায়িত্ব, ঠিকাদারের নয়।

পুরসভার এক আধিকারিক অবশ্য স্বীকার করছেন, বিল প্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা ছিল। তাঁর কথায়, "টাকা ছাড়তে কিছু প্রক্রিয়াগত সমস্যা হচ্ছিল। জরুরি ভিত্তিতে তা মেটানোর কাজ চলছে । 300 কোটির বেশি অর্থ পুরসভা পেয়েছে । অর্থের অভাব হবে না । ঠিকাদারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ।" প্রশাসনের আশা, কাজে দ্রুত গতি ফেরানো যাবে।

তবে সময়ই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভোট ঘোষণার আগে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করে নাগরিক ক্ষোভে প্রলেপ দেওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে । শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নর্দমা সংস্কার, রাস্তা মেরামতি, আলো বসানো বা ছোটখাটো পরিকাঠামোগত উন্নয়ন— এই সব কাজই ছিল তালিকায়। কিন্তু কাজের হার যে হারে এগোচ্ছে, তাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আদৌ কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।

প্রশাসনিক স্তরে অবশ্য তৎপরতা বেড়েছে । উচ্চপদস্থ কর্তারা হস্তক্ষেপ করে গতি ফেরানোর চেষ্টা করছেন । তবে ঠিকাদারদের একাংশ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন, "হকের টাকা সময়মতো না পেলে কাজ এগোবে না ।"

এখন নজর একটাই— ভোটের আগে শহরের অলিগলিতে ঘোষিত 'সমাধান' কি সত্যিই দৃশ্যমান হবে ?

TAGGED:

KMC
AMADER PARA AMADER SAMADHAN
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

