আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিচ্ছে কলকাতা, একাধিক পরিকল্পনায় তৎপর কর্পোরেশন

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিচ্ছে কলকাতা, একাধিক পরিকল্পনায় তৎপর কর্পোরেশন
আগামী 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ এদিন যোগা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে নাগরিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে ৷
Published : June 14, 2026 at 3:55 PM IST
কলকাতা, 14 মে: বিশ্ব যোগ দিবসে এবার প্রথম সর্বাঙ্গীনভাবে যুক্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ৷ আগামী 21 জুন মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতায় হবে এবং সেখানে হাজির থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবারের এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগদানের জন্য নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানালেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ৷ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 21 জুন যোগ ব্যায়ামের এই অনুষ্ঠান হবে ভোর 6টা 30 মিনিট থেকে 7টা 45 মিনিট পর্যন্ত ৷ শহরবাসীকে সুস্থ জীবন ও সুস্বাস্থ্য প্রদানের এই মহান কাজে সকলে সমবেত হয়ে যোগ দিবস পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্মিতা পাণ্ডে ৷
এক চিঠিতে নাগরিক উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়েছেন, 'যোগ'-এর শিকড় পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি আগের ৷ প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ৷ যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক বেদে ৷ পরবর্তীকালে উপনিষদ, ভগবদগীতা ও পতঞ্জলির যোগসূত্রে মোক্ষলাভের একটি পবিত্র পথ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে ৷ 2014 সালের 11 ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষিত হয় এবং প্রথম উদযাপন অনুষ্ঠিত হয় 2015 সালের 21 জুন ৷ তারপর থেকে এটি প্রায় 190টি দেশে পালিত একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে ৷
পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি আত্মোপলব্ধির এক প্রাচীন বিজ্ঞান ৷ এর আধুনিক পথিকৃৎ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি 1893 সালে শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় পাশ্চাত্য জগতের কাছে যোগ ও বেদান্তের পরিচয় ঘটান ৷ বিপ্লবী ও দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে তাঁর সাধনার বছরগুলিতে এই চর্চাকে 'পূর্ণযোগ' বা 'ইন্টিগ্রাল যোগ'-এ রূপান্তরিত করেন ৷
পরবর্তী দশকগুলিতে পাশ্চাত্যে যোগের জনক পরমহংস যোগানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক ও ধ্যানমার্গের ঐতিহ্য পশ্চিমের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন ৷ আর তিরুমলাই কৃষ্ণমাচার্য আধুনিক যোগের জনক, ভারতে আসনভিত্তিক যোগকে পুনরুজ্জীবিত ও সুশৃঙ্খল করেন ৷
আজ যোগ আমাদের অলস জীবনযাপন ও আধুনিক রোগব্যাধির বিরুদ্ধে একটি ঢাল ৷ এই বছরের দেশব্যাপী প্রচারাভিযানে- নদীতীর থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এবং আমাদের মহান ঋষিদের রেখে যাওয়া গভীর ঐতিহ্যকে সম্মান জানাই ৷ কলকাতা পৌরসংস্থাও বিশ্বব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শামিল ৷
প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আগামী 21 জুন কলকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস আপনাদের সহায়তায় মহাসমারোহে পালিত হবে ৷ ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় '12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026' অনুষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছে কলকাতা শহর ৷ সুস্থ জীবনের জন্য যোগ ৷ এই জাতীয় কর্মসূচি পালন করার দায়িত্ব পেয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে আমরা খুবই গর্বিত ৷"
তাঁর বার্তা, "আসুন, আগামী 21 জুন, 2026 কলকাতা শহরে ছাত্র- ছাত্রী, যুবক-যুবতী, প্রবীণ, সরকারি কর্মী, গৃহস্থ, শ্রমিক, খেলোয়াড়, স্বাস্থ্যকর্মী সহ ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন সকলে একত্রিত হয়ে একটি সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য নিজ নিজ স্কুলে, বাড়ির ছাদে, খেলার মাঠে, ক্লাবে, মঞ্চে, প্রতিষ্ঠানে এবং কলকাতা পুলিশ অনুমোদিত কিছু রাস্তায় এই মহতী 'যোগ' যজ্ঞে শামিল হই ৷"
কলকাতা পুরনিগমের তরফে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অংশগ্রহণকারীকে 14 জুন বিশ্ব রেকর্ডে নাম তোলার জন্য 1800-315-7008 নম্বরে মিসড কল দিতে হবে এবং 21 জুন তারিখে অংশগ্রহণের জন্য yoga.ayush.gov.in তে লগ ইন করতে হবে ৷