বহুতল নির্মাণে গুণমান, শ্রমিক নিরাপত্তায় বিশেষ নজর; নির্মাণ সংস্থাদের সংগঠনকে কড়া বার্তা স্মিতা-অজয়ের
তারাতলার বিপর্যয়ের মতো ঘটনা যেন আর না-ঘটে ৷ নির্মাণ সংস্থা সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা জোর দিয়ে জানিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক ও পুলিশ কমিশনার ৷
Published : June 28, 2026 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: বহুতল বানাতে হলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে নির্মাণ বিধি ৷ অনুমোদিত নকশায় এদিক-ওদিক করা চলবে না ৷ নির্মাণ সামগ্রীর গুণমান ও শ্রমিক নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিতে হবে ডেভেলপার সংস্থাকে ৷ রবিবার কলকাতা কর্পোরেশনে ক্রেডাইয়ের কলকাতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে এমনই নানা বার্তা দিলেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ও নগরপাল অজয় নন্দ ৷ এদিনেক বৈঠকে ছিলেন বিল্ডিং বিভাগের ডিজি-সহ অন্য আধিকারিকরাও ৷
তারাতলার বিপর্যয়ের পর কলকাতা-সহ বেশ কিছু পুরনিগম ও পুরসভা এলাকায় বাণিজ্যিক নির্মাণ কাজ আপাতত 31 জুলাই পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ গত 23 জুন ঘটনার দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেছিলেন ৷ রাজ্যের তরফে বহুতল নির্মাণ আপাতত বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই বহুতলের সংজ্ঞা হলো জি প্লাস 3 বেশি অর্থাৎ চার তলার বেশি ফ্লোর নির্মাণ হলেই সেটি বহুতলের আওতায় আসবে ৷
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এদিন বৈঠকে ক্রেডাই কলকাতার প্রতিনিধিদের থেকে সহযোগিতা দাবি করেন প্রশাসক স্মিতা ও নগরপাল অজয় ৷ প্রতিনিধিদের জানানো হয়, গার্ডেনরিচ বা তারাতলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন শহরের বুকে আর না হয় ৷ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে গুণমানের নজরদারির পাশাপাশি কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিতে হবে ৷ কর্পোরেশন থেকে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে ৷
অন্যদিকে যেহেতু এক মাসের বেশি সময় কাজ বন্ধ থাকছে তাই প্রত্যেকটি নির্মাণস্থলে যাঁরা কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেই সমস্ত শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া, থাকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ এই কাজ বন্ধের কোনও আঁচ যেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবন ও সংসারে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ কয়েক দিনের মধ্যেই এসওপি দেওয়া হবে তাঁদের ৷ নির্মাণকারী সংস্থাগুলিকে কঠোর ভাবে এসওপি মানতে হবে ৷
এদিন ক্রেডাই কলকাতার সভাপতি অপূর্ব সালারপুরিয়া বলেন, "তারাতলার ঘটনায় ক্রেডাই কলকাতা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে ৷ এই কঠিন সময়ে আমরা মৃতের নিকটাত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সংহতি জানাচ্ছি ৷ শহরের সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল উন্নয়নে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অংশীদার হিসেবে, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার প্রচেষ্টায় আমরা প্রশাসনের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ব ৷"
তিনি আরও বলেন, "তারাতলার ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করতে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠনের সরকারি সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই ৷ এ ব্যাপারে ক্রেডাই কলকাতা কমিটি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছে ৷ আমরা আমাদের সকল সদস্যের কাছেও আবেদন জানাচ্ছি, যেসব স্থানে কাজ বন্ধ রয়েছে, সেখানকার শ্রমিকদের খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের পাশে দাঁড়ান ৷ ক্রেডাই কলকাতা নির্মাণ শিল্প জুড়ে নিরাপত্তা ও দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"