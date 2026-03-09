ETV Bharat / state

কলকাতার করখেলাপি একাধিক দোকান বন্ধ করল কর্পোরেশন, বকেয়া না মেটালে উঠবে নিলামে

শ্রীরাম আর্কিডে কলকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের অভিযানের 24 ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় 30 থেকে 50 লক্ষ টাকা বকেয়া কর আদায় হয়েছে অভিযানের।

KMC Anti Tax Defaulters Drive
কলকাতার করখেলাপি একাধিক দোকান বন্ধ করল কর্পোরেশন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 9 মার্চ: আর্থিক বছর শেষের মাসে ব্যাপক অভিযানে নামল কলকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ। শ্রীরাম আর্কেড বিপুল টাকা বকেয়া থাকায় আচমকা অভিযানে 15টির বেশি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করল কর্পোরেশনের কর মূল্যায়ন বিভাগের কর্তারা।

বছর শেষের মাসে লাগাতার শহরের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। নিউ মার্কেট থেকে বড় বাজার, শ্রীরাম আর্কেড থেকে গড়িয়াহাট। লাগাতার চলবে আচমকা অভিযান। লক্ষ্য মূলত দীর্ঘ দিনের কর খেলাপিরাই। হয় বকেয়া কর মেটাও না হলে দোকান নিলাম করে আদায় হবে কর। এমনই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কলকাতা কর্পোরেশন।

কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সম্প্রতি আচমকাই ভর দুপুরে জমজমাট শ্রীরাম আর্কেডের ভিতর হানা দেয় কর মূল্যায়ন বিভাগের কর্মী আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘদিন বকেয়া নোটিশ পাওয়া দোকানগুলিতে হাজির হয় ঝাঁপ বন্ধ করে দেন কর মূল্যায়ন বিভাগের কর্মীরা। দোকানদাররা কিছু বোঝার আগেই দোকানে সিল করে দেওয়া হয়। এর পর দোকানদারদের জানানো হয়, 31 মার্চ মধ্যে সম্পত্তি কর পরিশোধ না করলে দোকান নিলাম করে সেই টাকা আদায় করা হবে। এই শপিং মলের থেকে বিপুল টাকা বকেয়া। এর পরেই দুই একজন দোকান মালিক তাঁরা চাপের মুখে সম্পত্তি কর জমা করেন রাতারাতি। বাকিদের সতর্ক করা হয়। এমন অভিযানে রীতিমত হতবাক হয় যান অনেকেই।

জানা গিয়েছে, সম্পত্তি কর না দেওয়ায় সমন জারি হওয়া দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা ধরেই এই অভিযান চালান কর্পোরেশনের কর মূল্যায়ন বিভাগের কর্তারা। করখেলাপিদের কাছে এই মাসের শেষ পর্যন্ত সময় রয়েছে। টাকা না দিলে দোকান বাজেয়াপ্ত করে তোলা হবে নিলামে। শপিং কমপ্লেক্স থেকে প্রায় 5.5 কোটি টাকা আদায় করবে তারা। শহরের বিভিন্ন মার্কেট এলাকায় একই ভাবে অভিযান হবে। এই ধরনের শহরের বেশ কিছু এলাকায় কর খেলাপি দোকানদারদের বিরুদ্ধে দোকান বন্ধ করে ব্যবস্থা নিয়েছে কর্পোরেশন।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, যাদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই চাপে পড়ে বকেয়া টাকা মিটিয়েছে। বাকি অনেক দোকানদার আশ্বাস দিয়েছে চলতি মাসের শেষের মধ্যেই বকেয়া টাকা তারা মিটিয়ে দেবে। আমরা সেই সমস্ত কর খেলাফিদের উপর নজর রাখবো যারা আশ্বাস দিচ্ছেন বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার। তাদের দেওয়ান নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলেই আবারও পদক্ষেপ গ্রহণ।

শ্রীরাম আর্কিড অভিযানের জেরে প্রায় 30 থেকে 50 লক্ষ টাকা বকেয়া কর আদায় হয়েছে অভিযানের 24 ঘণ্টার মধ্যেই। কলকাতা কর্পোরেশন কর মূল্যায়ন বিভাগের আধিকারিকেরা কর খেলাপিদের তথ্য যাচাই করে জানতে পেরেছে ব্যবসা করে ভালো টাকা মুনাফা হলেও কলকাতা কর্পোরেশনের নির্ধারিত সম্পত্তিকর ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বকেয়া রেখে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রবণতা কলকাতার মধ্য ও উত্তরের অংশে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের বড় বার্তা দেওয়া হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

