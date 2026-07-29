তরাতলা-কাণ্ডে বড় পদক্ষেপ, আর্কিটেক্ট-স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিভিউয়ারের লাইসেন্স বাতিল
তিনজনকেই কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং বিভাগ কালো তালিকাভুক্তও করেছে। তার ফলে পুরনিগমের কোনও কাজ এই তিনজন করতে পারবে না ৷
Published : July 29, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: তরাতলায় গোডাউন বিপর্যয়ের ঘটনায় এবার বাতিল হল আর্কিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিভিউয়ারের লাইসেন্স। কলকাতা কর্পোরেশন তরফে আর্কিটেক্ট সুপ্রতিম চৌধুরী, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ও মাটি বিষেশজ্ঞ শান্তনু দত্ত এবং স্ট্রাকচারাল রিভিউয়ার রূপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে ৷
পাশাপশি এই তিনজনকেই কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং বিভাগ কালো তালিকাভুক্তও করেছে। মানে তারা এখন থেকে পুরনিগমের কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না ৷ সম্প্রতি তারাতলায় গোডাউনের কাঠামো ভেঙে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় পড়ে যায় । এবার কড়া পদক্ষেপ করল পুর-প্রশাসন ৷
শুধু কলকাতা কর্পোরেশনের নয়, রাজ্যজুড়ে পুর ও প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে সেদিনের দুর্ঘটনা । কলকাতা-সহ একাধিক শহরে নির্মাণ কাজের অনুমতি জুলাই 31 পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। শুরু হয় কমিটি গঠন করে অডিট। এর মধ্যেই চলছিল ওই গোডাউনের নকশা তৈরি সঙ্গে যুক্ত থাকা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ও রিভিউয়ারে শুনানি। প্রথমে কলকাতা কর্পোরেশনের ডিজি বিল্ডিংয়ের সামনে দু'বার শুনানি হয়। এরপর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের ঘরেও দু'বার শুনানি হয়।
এই তিনজনের কাছে কর্পোরেশনের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁরা হাজিরা দেন ও প্রশ্নের লিখিত উত্তর জানান। তাতে তাঁরা দাবি করেছিলেন, মালিক ও ডেভলপার তাঁদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কাজটি করেছিলেন। তাঁদের আগে থেকে অবগত করলে এত বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। সেটা মালিকের তরফে করা হয়নি। শুধু তাই নয়, তিনজনেরই দাবি, তাঁদের না জানিয়ে অন্য ঠিকাদার ধরে নির্মাণের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। মাটির পরীক্ষা বা কাঠামোর গুণমান ও নকশা- কোনও কিছুই ঠিক করে নিরীক্ষণ করা হয়নি।
কিন্তু শেষরক্ষা হল না। এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তপক্ষ সরাসরি কিছু বলেনি। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এলবিএস'দের একাংশ মনে করছে, এই ব্ল্যাক লিস্ট যেভাবে করা হল তা অসাংবিধানিক ৷ এর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছে তারা ৷ উল্লেখ্য, তারাতলা ঘটনার পর যে অডিট টিম তৈরি হয়েছিল তারা এখনও সেই কাজ করছে। ফলে শহরে এখনও বহুতলগুলো নির্মাণের কাজ স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। অভিযুক্ত তিনজনের আইনজীবী অমিত গুপ্ত জানান, বিষয়টি পর্যালনা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি তেমন হলে আগামিদিনে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থও হতে পারেন।