বহুতল নির্মাণ শিল্পে আশার আলো, কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তে ঘুরতে পারে অর্থনীতির চাকা
Real Estate Industry: তারাতলার দুর্ঘটনার পর আবাসন শিল্প কার্যত স্তব্ধ ৷ এই পরিস্থিতিতে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির বৈঠক নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 16, 2026 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: মহানগরের নির্মাণ শিল্প ঘিরে তৈরি হল নতুন আশার আলো ৷ তারাতলার দুর্ঘটনার পর এই শিল্পে যে দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা কাটার ইঙ্গিত মিলল কলকাতা পুরনিগমের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির একটি বৈঠকে ৷ সেখানে নির্মাণ সংক্রান্ত মোট 15টি প্রস্তাব খতিয়ে দেখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ এগুলি শেষপর্যন্ত অনুমোদন পেলে, কলকাতায় আবার নির্মাণ শিল্পে গতি আসবে ৷ অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করবে ৷ গত ছ’মাস কাজ করতে না পেরে যে শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন ৷
নির্মাণ শিল্পে জট
চলতি বছরের 24 জুন কলকাতার তারাতলায় একটি নির্মীয়মান গোডাউন ভেঙে পড়ে৷ মৃত্য হয় বেশকয়েকজন শ্রমিকের ৷ ওই ঘটনার তদন্তে কলকাতা পুরনিগমের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির ত্রুটি উঠে আসে৷ ওই কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি নির্মাণেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷ নতুন অনুমোদন দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়৷ শুরু হয় বিশেষ অডিট । এর জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় কলকাতার নির্মাণ ৷
নির্মাণ ব্যবসায় বিনিয়োগকারীরা সমস্যার মুখে পড়েন । ক্ষতির মুখে দাঁড়াতে হয় নির্মণকারীদের । শ্রমিকদের আর্থিক সংকট তৈরি হয় । শ্রমিক সংকট তৈরি হয়েছে । দীর্ঘদিন বসে থেকে, কাজ না পেয়ে শ্রমিকদের বড় অংশ ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছে ।
হিসেব বলছে, কলকাতায় নির্মাণ শিল্পে বার্ষিক গড় টার্নওভার প্রায় 10-12 হাজার কোটি টাকা ৷ বিগত ছ’মাসে নির্মাণ বন্ধ থাকায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে কয়েশো কোটি টাকা, এমনটাই নির্মাণ সংস্থাগুলি আশঙ্কা করছে । গত সেপ্টেম্বরে একটি সমীক্ষাতেও কলকাতার নির্মাণ শিল্পের খারাপ অবস্থার কথা উঠে আসে ৷ ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফ্ল্য়াট বিক্রির পরিমাণ 4 শতাংশ কমে গিয়েছে ৷ গত বছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 4130টি ফ্ল্যাট বিক্রি হয় ৷ চলতি বছরে এই সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়েছে 3980টি ৷
শেষমেষ ঘুরল বহুতল নির্মাণের চাকা
এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে, তা নিয়েই আলোচনা চলছিল বিভিন্ন মহলে ৷ কারণ, বিগত পুরবোর্ডের শেষের দিকে বন্ধ হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির বৈঠক । এরপর রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। বিজেপির সরকার আসার পর পদত্যাগ করেন বিগত বোর্ডের মেয়র ফিরহাদ হাকিম । ফলে ভেঙে যায় বোর্ড । পুর-পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বসানো হয় প্রশাসক । দায়িত্ব দেওয়া হয় স্মিতা পাণ্ডের উপর । তার মধ্যেই তারাতলায় বিপর্যয় হয় ৷ এর পরই কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় ৷
দীর্ঘ 7 মাস বাদে গঠন করা হয় নতুন কমিটি । সেই কমিটি নিয়ে অল্পবিস্তর বিতর্ক থাকলেও আশার আলো ফোটে । কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয় কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে । এছাড়াও কমিটিতে রাখা হয় শহর পরিকল্পক, কলকাতা পুলিশ, দমকল, কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের ডিজি, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটির প্রতিনিধি, আরবান ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স দফতরের প্রতিনিধিকে । কমিটিতে এবার আছে রেলের সংস্থা রাইটস ও ইরকন ।
সম্প্রতি মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটির বৈঠক হয়৷ নির্মাণ শিল্পের টায়ার-1 ভাগ নিয়ে বৈঠক হয় । সেখানে মূলত সাত কাঠার বেশি আয়তনে নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । জি+4 (পাঁচতলা)-এর উপর বেশি হলে এই বৈঠকে নকশা অনুমোদন বিষয় প্রস্তাব গৃহীত হয় । আলোচনার জন্য 15টি ফাইল পেশ করা হয়৷ তার মধ্যে নতুন নির্মাণের জন্য 13টি ফাইল ছিল ৷ আর দু’টি ফাইল ছিল নির্মিত বহুতলের আরও ফ্লোর বৃদ্ধি সংক্রান্ত ৷
এর মধ্যে নতুন বহুতল নির্মাণ সংক্রান্ত 13টি ফাইলের মধ্যে সাতটি ফাইলে ভাড়াটিয়াদের ফ্ল্যাট দেওয়ার বিষয় রয়েছে ৷ আর যে দু’টি ফ্লোর বৃদ্ধির বিষয় রয়েছে, সেগুলি সব জি+4 বিল্ডিং ৷ শতাংশের বিন্যাস দেখলে, নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব ছিল 40 শতাংশ, ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব ছিল 46.67 শতাংশ ও অতিরিক্ত ফ্লোর নির্মাণের প্রস্তাব ছিল 13.33 শতাংশ ৷
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটি প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখার অনুমোদন দিয়েছে ৷ সেগুলিকে পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ৷ সেখান থেকে অনুমোদন মিললেই কলকাতা শহরে আবার নির্মাণ শিল্প চাঙ্গা হতে শুরু করবে ৷ কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, ‘‘বৈঠক যাতে নিয়মিত করা যায়, সেটা চেষ্টা করা হবে । এর পর যে ফাইলগুলো আলোচনার জন্য উঠবে, সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত বাধ্যতামূলক ।’’
ফলে প্রতিটি বৈঠকে যে ফাইলগুলো প্রস্তাব করা নিয়ে আলোচনা হবে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আর্কিটেক্ট, জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত থাকবেন ৷ এবার বৈঠক হবে টায়ার অনুসারে । টায়ার 1, টায়ার 2 ও টায়ার 3। উচ্চতা ও অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে এই ভাগ করা হয়েছে ।
নির্মাণে নতুন আশায় খুশি সংশ্লিষ্ট সব মহল
এই বৈঠকের জেরে কলকাতা-সহ অন্যান্য কর্পোরেশন এলাকায় আবাসন শিল্প ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করছে নির্মাণ শিল্পের একাংশ । কলকাতা কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত এলবিএস (লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার) অংশুমান সরকার বলেন, ‘‘500-র বেশি ফাইল পড়ে রয়েছে । একটা অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল । তবে এই বৈঠক আশার আলো দেখালো । অবশেষে ফাইলের বাঁধন খুলল । এখনও এমআইসি-তে যে ফাইল অনুমোদন হওয়ার কথা, সেগুলো আটকে আছে ।’’
আর্কিটেক্ট অঞ্জন উকিল বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন বৈঠক না হওয়াতে অনেকগুলো কাজ আটকে । সম্প্রতি যে বৈঠক শুরু হল সেটাকে স্বাগত জানাই । আমাদের আবেদন থাকবে যাতে, বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে মাসে বেশ কয়েকটি করে এই বৈঠক করা হয় ।’’
নির্মাণ সংস্থাগুলোও মনে করছে, এইভাবে বৈঠকগুলো নিয়মিত হতে থাকলে বড় বড় প্রকল্প যেগুলো আছে, সেগুলিও দ্রুততার সঙ্গে এমবিসি-তে পাশ হবে ৷ আর নকশা অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় যাবে । শুধু তাই নয়, কলকাতায় এই কাজ শুরু হওয়াতে এবার বাকি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতেও এই বৈঠক শুরু হবে । ফলে তাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে । আগামিদিনে ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে । আর্থিক ক্ষতির অনেকটাই পূরণ হবে বলে আশাবাদী নির্মাণ সংস্থাগুলি ৷
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