সুদ ও জরিমানায় 100 শতাংশ ছাড়, কলকাতায় সম্পত্তি করে নয়া ওয়েভার স্কিম
KMC New Tax Waiver Scheme: সম্পত্তি করদাতাদের জন্য সুখবর দিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক । পুজোর মুখেই বকেয়া সম্পত্তি কর মেটাতে চালু নয়া ওয়েভার স্কিম ।
Published : October 9, 2026 at 9:21 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর : কোষাগারে 800 কোটি টাকা আনা লক্ষ্য ! তার জন্য পুজোর মুখে বকেয়া কর দাতাদের জন্য বড় ছাড় ঘোষণা করল কলকাতা কর্পোরেশন । বকেয়া সম্পত্তি কর মেটালে সুদ ও জরিমানায় মিলবে 100 শতাংশ ছাড় । এমনই ঘোষণা করেছেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ।
পুজোর মুখেই বকেয়া সম্পত্তি কর মেটাতে আজ শুক্রবার থেকেই চালু হচ্ছে নয়া ওয়েভার স্কিম । কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সম্পত্তি কর বিভাগের নথিভুক্ত বকেয়া সম্পত্তি করদাতার সংখ্যা 3 লক্ষ 86 হাজার 288 জন । বকেয়া করের সুদ ও জরিমানা নিয়ে পরিমাণ 6854.29 কোটি টাকা । এর মধ্যে আসল কর 3138.76 কোটি টাকা । সুদের পরিমাণ 3314.13 কোটি টাকা ও জরিমানার 400.38 কোটি টাকা ।
কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি কিউআর কোড প্রকাশ করা হবে । তাতে স্ক্যান করে সরাসরি ওয়েবসাইটে ওয়েভার সংক্রান্ত আবেদন করা যাবে । কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় বিভাগের যে সমস্ত অফিস রয়েছে, সেখানে সশরীরে গিয়েও ওয়েভার স্কিমে সুবিধা নিতে পারবেন নাগরিকরা । চলতি অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর খাতে যে কমবেশি 50 কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি চলছে । এই ওয়েভার স্কিমের মাধ্যমে ওই ঘাটতি মিটে যাবে বলে দাবি প্রশাসকের ।
স্মিতা পাণ্ডে জানান, সমস্ত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি কিংবা সরকারের আন্ডারটেকিং সম্পত্তিতে বকেয়া করের উপর সুদ ও পেনাল্টিতে 100 শতাংশ ছাড় মিলবে । কোনও সম্পত্তিতে যদি বসবাস ও ব্যবসা একসঙ্গে চলে, সেক্ষেত্রে সুদের উপর 80 শতাংশ এবং পেনাল্টিতে 99 শতাংশ ছাড় মিলবে । সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুদের উপর 70 শতাংশ এবং পেনাল্টিতে 99 শতাংশ ছাড় মিলবে ।
তিনি আরও জানান, ছ'মাসের (31 মার্চ, 2027) মধ্যে বকেয়া মেটাতে চাইলে তবেই মিলবে এই ছাড় । তবে এই সময়ের মধ্যে কিস্তিতে টাকা মেটানোর সুযোগ পাওয়া যাবে । সম্পত্তি কর বিষয় মামলা চলছে এমন কোনও সম্পত্তি করদাতাও যদি ওয়েভারের সুবিধা পেতে চান, তিনিও পাবেন তবে শর্ত একটাই, মামলা প্রত্যাহার করতে হবে । করদাতাদের সুবিধায় তাদের সাহায্য করতে বিশেষ সহায়ক ডেস্ক থাকবে প্রতিটি কর আদায় কেন্দ্রে । এলাকায় এলাকায় হবে মাইকিং ।
কলকাতার মেয়রের পদ থেকে ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করার পর থেকেই দায়িত্বে বসেন প্রশাসক । পালাবদলের পর থেকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হতে শুরু করে রাজ্যে । কলকাতায় সেই সব প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে কলকাতা কর্পোরেশন । সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেন সম্পত্তি কর বিভাগের কর্মী আধিকারিকরা । ফলে সেই কাজের ধাক্কায় কলকাতা কর্পোরেশন তার প্রতিবছর মতো লক্ষ্যমাত্রা ধরে এগিয়ে যথাযথভাবে কর আদায় করতে ব্যর্থ হয় । এদিকে কোষাগারে রয়েছে অর্থ কষ্ট ।
শেষমেষ কলকাতা কর্পোরেশনের সার্ভারে সাইবার অ্যাটাক হওয়ায় বড় সমস্যা তৈরি হয় । থমকে যায় কর বিভাগের কর্মকাণ্ড । এই সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেই পুরভোটের আগে কোষাগারের হাল ফেরাতে পুজোর মুখে ওয়েভার স্কিম চালুর ঘোষণা করলেন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । প্রাথমিক লক্ষ্য বকেয়া কর দাতাদের থেকে 800 কোটি টাকা আদায় ।