এবার বাড়িতেই সাময়িকভাবে রাখা যাবে দেহ, কলকাতা পেল নতুন শব সংরক্ষণ গাড়ি
মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য আর ছুটতে হবে না পিস ওয়ার্ল্ডে ৷ এবার এক ফোনেই হাজির হবে মর্গ ৷ প্রয়োজন হলে বাড়িতেই সংরক্ষণ করা যাবে প্রিয়জনের দেহ।
Published : December 13, 2025 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: শহরের বাসিন্দাদের জন্য ভ্রাম্যমান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শবাধারের ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরসভা। ছেলে বা মেয়েরা বাইরে ভিনরাজ্যে বা বিদেশে কর্মরত ৷ বাবা, মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে ফিরতেও অনেক ক্ষেত্রে এক-দু'দিন সময় লেগে যায়। তখন মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখতে ছুটতে হয় পিস হ্যাভেন বা পিস ওয়ার্ল্ডের মতো মর্গে। এবার সেই দিন শেষ। এক ফোনে দুয়ারেই হাজির হবে মর্গ।
অত্যাধুনিক ফ্রিজার প্রযুক্তি দেওয়া এই গাড়ি কলকাতা কর্পোরেশনকে উপহার দিলেন রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমার। এই গাড়ি তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকায় কেনা। এই বিষয়ে দেবাশিস কুমার বলেন, "ক্লাব উদ্যোগে বহু বছর আগে ফ্রিজার রাখার চেষ্টা করেছিলাম। এটা আধুনিক মারচুয়ারি ভ্যান। বহু মানুষ উপকৃত হবেন। কলকাতা কর্পোরেশন মেয়র পারিষদ বৈঠকে ঠিক হবে ভাড়া কত নেওয়া হবে।"
উত্তর হোক বা দক্ষিণ কলকাতার বহু জায়গায় বিরাট বিরাট বাড়িতে এখন অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের বসবাস। ছেলে, মেয়ে কাজের সূত্রে ভিন জেলা, ভিন রাজ্যে কিংবা দেশের বাইরে থাকেন। ফোন করে হয় যোগাযোগ। মাস গেলে বাবা, মাকে টাকা পাঠাম। বাড়িতে রয়েছে একাধিক কাজের লোক। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ বাবা, মা বা প্রিয়জন মারা গেলে ভিন রাজ্যবাসী বা ভিনদেশে থাকা ছেলে, মেয়ে আত্মীয়স্বজনদের আসতে আসতে সময় লেগে যায় ৷
বিদায়বেলায় একবার শেষ দেখার জন্য মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে যেতে হয় পিস ওয়ার্ল্ডে। সেখানে ক্যালেন্ডার ডেট অনুযায়ী, 1000 টাকা ভাড়ায় দেহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এখন থেকে আর এই দেহ নিয়ে ছুটে যেতে হবে না। বরং কলকাতা কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার নম্বরে ফোন করলেই বাড়ির দুয়ারে মর্গ এসে হাজির হবে। দু-এক দিনের মধ্যেই এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এদিন বিধায়ক তৃণমূল দেবাশিস কুমার, সাংসদ মালা রায়ের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে এই গাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এই গাড়ি তৈরিতে খরচ হয়ছে 37 লাখ টাকা।
গাড়িতে আছে ফ্রিজার। কোনও নাগরিক এই গাড়ি ভাড়া নিতে চাইলে তা তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। 20 ফুট লম্বা বৈদ্যুতিন তার ও সকেট থাকছে গাড়িতে। ভিতরে তিনটি শোফা দেওয়া বসার জায়গা আছে। ওই গাড়িতেই শেষকৃত্যের জন্য দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে। পুরসভার কর্তারা বলছেন, এই পরিষেবার চাহিদা থাকবে। কারণ, তুলনামূলক কম খরচে এই ব্যবস্থা করা হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামিদিনে চাহিদার কথা মাথায় রেখে গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷
