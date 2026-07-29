জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র প্রদানে রেজিস্ট্রার নিয়োগ কলকাতা পুরনিগমের, কীভাবে মিলবে
সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়েছে প্রশাসন ৷ আজ থেকে প্রতিটি বোরোতে নিয়োগ করা হয়েছে একজন করে রেজিস্ট্রার ।
Published : July 29, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: কলকাতায় শ্মশান, কবরস্থানে সাব-রেজিস্ট্রাররা আর দেবেন না মৃত্যুর শংসাপত্র । এটা এবার মিলবে রেজিস্ট্রারের হাত থেকে ৷ সেজন্য প্রতি বোরোতে একজন করে রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে ।
মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে নানা অনিয়ম সামনে আসার পর সম্প্রতি শ্মশান বা কবরস্থান থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করেছে প্রশাসন ৷ তার ফলে সমস্যায় পড়েছে মৃতদের পরিবাররা । তারা এই গুরুত্বপূর্ণ নথি কবে পাবে, সেই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল । এমন পরিবারের সংখ্যাটা হু হু করে প্রতিদিন বাড়তে থাকায় সমস্যার সমাধানে তৎপর হয় প্রশাসন ৷ আজ থেকে প্রতিটি বোরোতে নিয়োগ করা হয়েছে একজন করে রেজিস্ট্রার । তাঁদের হাত থেকেই মৃতদের পরিবারগুলি পাবে ডেথ সার্টিফিকেট ৷
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এই নিয়োগ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে । এবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে যেহেতু সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাই রেজিস্ট্রারদের সমস্ত তথ্য ডিজিটালি নথিভুক্ত করা হচ্ছে । 13টি বোরো হেলথ এক্সিকিউটিভকে রেজিস্ট্রার করা হয়েছে 13টি বোরোতে । দু'জন মেডিক্যাল অফিসার ও একজন ডেপুটি সিএমওএইচ-কেও রেজিস্ট্রার করা হয়েছে । তাঁরা নিজেদের বোরো এলাকায় জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র নিবন্ধীকরণ করবেন । সিভিল রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের মাধ্যমে ডিজিটাল ও সফট কপির নথি সংরক্ষণের উপর নজরদারি চালাবেন ।
এছাড়াও দেরিতে কেউ সার্টিফিকেট তুললে বা ডেথ ও বার্থ সার্টিফিকেটে নামের বানান বা তথ্য সংশোধন করার কাজও করবেন রেজিস্ট্রাররা । এবার থেকে শ্মশানে দাহের সময় আধার কার্ড ও হাসপাতালের নথি জমা দেওয়ার পরিবর্তে সাব-রেজিস্ট্রারের থেকে রশিদ পাবেন পরিবারের লোকজন । সেই রশিদ বোরো দফতরে জমা দিয়ে তাঁদের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে ৷ এছাড়াও স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য কাজ করবেন সাব-রেজিস্ট্রাররা ৷
বর্তমানে এই শংসাপত্র পাওয়া নিয়ে সংকট তৈরি হলেও কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, মাস পয়লা থেকে বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে । মৌখিক ভাবে জানিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল । ফলে প্রতিদিন অসংখ্য পরিবার হাতে সার্টিফিকেট পায়নি । হাসপাতালের দেওয়া কাগজ ও মৃত ব্যক্তির আধার কার্ড জমা নেওয়ার পরিবর্তে কলকাতা পুরনিগমের তরফে রশিদ দেওয়া হচ্ছে ।
তবে সেটা কোনও আইনি কাজে গ্রহণযোগ্য নয় । অনেকের বিমা বা আরও নানা ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কপি দরকার হয়, তবে সেটা হাতে না-পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে অনেককে । এবার তার সমাধান হতে চলেছে ৷ জন্মের ক্ষেত্রে মূলত হাসপাতাল শংসাপত্র দিলেও কারও তা নিতে দেরি হলে বা কোনও সংশোধন করতে হবে পুরনিগমেরই দ্বারস্থ হতে হয় ৷ সেই শংসাপত্রও দেবেন রেজিস্ট্রাররা ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক বলেন, "কিছুদিন বেশ কিছু সার্টিফিকেটের কাজ জমেছে । প্রতি বোরোর জন্য রেজিস্ট্রার নিয়োগ হয়েছে । দ্রুত নথি যাচাই ও ডিজিটালাইজ করে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে । মাস পয়লায় সমস্যা মিটে যাবে বলেই আশা রাখছি । রশিদ যাঁদের দেওয়া হয়েছে, তাঁরা দ্রুত সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন ।