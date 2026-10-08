পুজো মিটতেই রাজ্যে ভোটের দামামা, 28 নভেম্বর নির্বাচন; গণনা 2 ডিসেম্বর
Corporation Election 2026: কলকাতা-হাওড়া-বিধাননগর-শিলিগুড়ি-আসানসোল-দুর্গাপুর-চন্দননগর, এই সাতটি পুরনিগমে আগামী 28 নভেম্বর পুরভোট ৷ গণনা 2 ডিসেম্বর ৷ নবান্নে এই দিনক্ষণের প্রস্তাব পাঠাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷
Published : October 8, 2026 at 10:44 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: পুজোর পরই শহর কলকাতা-সহ রাজ্যের সাতটি পুরনিগমে ভোট ৷ দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী 28 নভেম্বর ওই পুরনিগমগুলিতে ভোটগ্রহণ এবং গণনা হতে পারে 2 ডিসেম্বর। বুধবার নবান্নের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজ্য সরকারের কাছে এই নির্বাচনী নির্ঘণ্টের প্রস্তাব পাঠিয়েছে কমিশন ৷
নবান্ন থেকে সবুজ সঙ্কেত মিললেই জারি হবে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ৷ কমিশন সূত্রে খবর, দুর্গাপুজোর আবহ কাটলেই সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা সেরে ভোটের দিনক্ষণ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করা হতে পারে ৷
পুরনিগমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে বুধবার কার্যত ম্যারাথন বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তা ৷ এদিন দু'দফায় আলোচনা হয়। প্রথম বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি। সেখানে মূলত ভোট পরিচালনার পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন এবং সার্বিক নিরাপত্তার ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ মহলের কাছে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন।
এরপরেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বসেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। ভোটের প্রস্তুতি কত দূর এগিয়েছে, প্রতিটি পুরনিগমের প্রশাসনিক পরিস্থিতি কী, তার খুঁটিনাটি খোঁজ নেন তিনি। সেই সঙ্গেই জেলাশাসকদের কড়া বার্তা দিয়ে কমিশনার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে কোনও মূল্যে নির্বাচনকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত রাখতে হবে। অশান্তির কোনও ঘটনা যাতে না-ঘটে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের নিচুতলা পর্যন্ত।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কলকাতা এবং হাওড়া-সহ পুরনিগমগুলির প্রাথমিক নির্বাচনী প্রস্তুতি কার্যত শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস অর্থাৎ ডিলিমিটেশনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষণের তালিকাও প্রায় চূড়ান্ত। ফলে ভোট ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোনও বাধা আর অবশিষ্ট নেই।
সাতটি পুরনিগম (কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, শিলিগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, চন্দননগর)-এর মধ্যে কমিশনের সবচেয়ে বড় নজরে রয়েছে কলকাতা ও হাওড়া। হাওড়া পুরনিগমে প্রায় 8 বছর ধরে নির্বাচিত কোনও পুরবোর্ড নেই, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসক বসিয়েই কাজ চালানো হচ্ছে। একইভাবে নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কলকাতা পুরনিগমও এখন প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচিত বোর্ড গড়ার তাগিদ রয়েছে প্রশাসনের অন্দরেও।
বিশেষ করে এই তৎপরতার পিছনে কাজ করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা। ইতিপূর্বেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আগামী 7 ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমে নির্বাচিত পুরবোর্ড দায়িত্ব নেবে।" মুখ্যমন্ত্রীর এই ডেডলাইনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভোট করানোর পরিকল্পনা সাজিয়েছে কমিশন। আগামী 2 ডিসেম্বর ভোট গণনা সম্পন্ন হলে 7 ডিসেম্বরের নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই নতুন পুরবোর্ড গঠন করা সম্ভব হবে। এখন কেবল নবান্নের আনুষ্ঠানিক সম্মতির অপেক্ষা। নবান্ন সিলমোহর দিলেই পুর এলাকার নির্বাচনী ময়দানে বেজে উঠবে ভোটের দামামা।