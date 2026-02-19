দূষণ রুখতে পড়ুয়ারাই এবার সৈনিক, 5 হাজার স্কুলকে যুক্ত করার ভাবনা কর্পোরেশনের

দূষণ রুখতে পড়ুয়ারাই এবার সৈনিক, 5 হাজার স্কুলকে যুক্ত করার ভাবনা কর্পোরেশনের
বুধবার কলকাতার চেতলা বয়েজ স্কুল এই কর্মসূচির আওতায় এল৷ সেখানে এই একটি সেমিনার হয়৷ ওই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷
Published : February 19, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: শহরের বাতাসে বিষ মেশা আটকাবে ছাত্রছাত্রীরা। দূষণ মুক্ত বাতাস উপহার দেবে শহরবাসীকে। সেই উদ্দেশ্যে এক্কেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সৈনিক তৈরির পদক্ষেপ করল কলকাতা কর্পোরেশনের পরিবেশ বিভাগ। শহরের পাঁচ হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বায়ু দূষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করবে কর্তৃপক্ষ। বুধবার যার শুরুটা হল চেতলা বয়েজ স্কুল থেকে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। ছিলেন বিভাগের ডিজি পার্থ সামন্ত ও অন্যান্য আধিকারিকরা।
গোটা বিশ্বের অন্য শহরগুলো মতোই কলকাতাও লড়ছে দূষিত বাতাসের সঙ্গে। নিরন্তর লড়াই চলছে বাতাসের গুণমান ভালো রাখার। তবে নাগরিকদের কর্মকাণ্ডের জেরেই খারাপ হচ্ছে গুণমান। তাই শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ করেই নয় এবার স্কুল পড়ুয়াদের সচেতন করার মধ্য দিয়ে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ।
ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে নানা পদক্ষেপ করে বাতাসে গ্রিন হাউজে গ্যাস কিংবা বিভিন্ন ধূলিকণার মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু কার্বন কণা হোক আর ধুলো, ধোঁয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণের মানুষের কর্মকাণ্ডে ফলেই মিশছে।
এদিন ছাত্রছাত্রীদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত করেন পরিবেশবিদরা। তাঁরা বোঝান ছোট ছোট পদক্ষেপ কীভাবে বড় বিপদ আটকাতে ভবিষ্যতে সক্ষম হবে। ছাত্রছাত্রীরা কী কী করবেন, যার ফলে বায়ুদূষণ হবে কম। শুধু সচেতনতার পাঠ নয়। ক্লাস শেষে এই সম্পর্কিত কুইজ কম্পিটিশনও হয়। মিলেছে পুরস্কার।
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘আমাদের দিন শেষ। তোমরাই এবার আগামীর ভবিষ্যত। ফলে নিজেদের ও তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে হবে। তাই আজকের এই সচেতনতা পাঠ। তোমারই ঠেকাবে দূষণ হওয়া থেকে। কেউ উনুন জ্বালালে, পাতা পোড়ালে আটকাবে। বাড়ির বা পড়শির গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বের হলে সেই গাড়ির পলিউশন পরীক্ষা করার কথা মনে করাবে তোমরা। প্রয়োজনে সেই গাড়ি ব্যবহার না-করতে বলবে।’’
মেয়র আরও বলেন, ‘‘একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক কেউ ব্যবহার করলে, তাঁকে না করবে। নির্মাণ কাজ হলে ঢেকে করতে বলবে। রাস্তা খারাপ হলে কর্পোরেশনকে খবর দেবে। গাছে জল দেওয়া গাছের যত্ন নেওয়া, নজরদারি করবে। এমন ছোট ছোট বিষয় পদক্ষেপ করলেই এক দিনে নয়, একদিন ফের দূষণ মুক্ত বাতাস হবে। নিজেদের যেমন স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তোমার পরবর্তী প্রজন্মকেও এই দূষণের জন্য শ্বাসকষ্ট ভুগতে হবে না।’’
উল্লেখ্য, আজ থেকে এই কর্মসূচি টানা চলবে শহরের বিভিন্ন স্কুলে। লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ হাজার স্কুলে পৌঁছানো। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই চারটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা পাঠ দেওয়া হবে এই কর্মসূচিতে।