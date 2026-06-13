যোগ দিবসের প্রস্তুতিতে প্রিন্সেপ ঘাটে কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে
21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস৷ সেদিন কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সেদিন কলকাতার আকাশে ড্রোন শো করানো হবে৷
Published : June 13, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে এবার শহরে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই যোগ দিবস উপলক্ষ্যে শহরে ও পুর প্রশাসন যেন সাজ সাজ রব। প্রিন্সেপ ঘাটে আধিকারিকদের নিয়ে যোগ চর্চায় যোগ দিলেন কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার আকাশে ড্রোন শো করার পরিকল্পনা নিচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন।
21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন হবে। মেগা ইভেন্ট হবে কলকাতায়। গোটা বিশ্বের নজর থাকবে সেদিকেই। উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো কলকাতা কর্পোরেশনেও যোগ চর্চায় যুক্ত হয়েছেন কর্মী আধিকারিকরা। প্রায় দিনই কাজের ফাঁকে চলছে যোগ চর্চা। ঠিক ভাবে যোগাসন অভ্যাস করিয়ে কর্মী আধিকারিকদের প্রধানমন্ত্রীর ইভেন্টে পাঠানো হবে।
ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের ক্লাব রুমে যোগ ব্যায়াম শেখানো হয়েছে বেশ কিছু কর্মী আধিকারিকদের। শনিবার আবার প্রিন্সেপ ঘাটে যোগ চর্চার আসর হয়। যেখানে নিজে যোগ চর্চায় যুক্ত হন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে-সহ পুর কর্তারা। বিভিন্ন বিভাগে চলছে কর্মীদের যোগ প্রশিক্ষণ শিবির। কেন যোগাসন করা প্রয়োজন, তা বোঝাতে নিয়োগ করা হয়েছে যোগ ব্যায়াম বিশেষজ্ঞদের।
কলকাতা কর্পোরেশনের সূত্রে খবর, যোগ দিবস উপলক্ষ্যে টানা চলছে নানা কর্মকাণ্ড। দেশজুড়ে এই দিনটি এত দিন সাড়ম্বরে পালিত হলেও বিগত রাজ্য সরকার সেই কর্মসূচি পালন করত না। ফলে 12 বছর পর প্রথম রাজ্য এই যোগ দিবস পালনে যুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়তি পাওনা কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতি। তাই যোগ চর্চা, যোগ দিবসের প্রচার সবটাই নিরন্তর ভাবে করে চলেছেন কলকাতার কর্পোরেশন। এবার যোগ দিবসের আকর্ষণ শহরের আকাশে এক সুন্দর মন জুড়ানো ড্রোন শো। যেখানে চার হাজার ড্রোন ভেলকি দেখাবে এই অনুষ্ঠানে। মনমুগ্ধ হবে দর্শকদের।
যোগ চর্চায় পরামর্শদাতা অভিজিৎ ঘোষ বলেন, ‘‘বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি চলছে। সরকারি বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যোগ শুধু আসন নয়। মনকে শান্ত করে। মস্তিষ্ক চাপ মুক্ত করে। কর্ম ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা অভ্যাস করা গেলে মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা যাবে।’’