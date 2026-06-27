পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু হওয়ার ঘোষণায় স্বস্তিতে কলকাতার 'মিনি বাংলাদেশ'

পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু হওয়ার ঘোষণায় স্বস্তিতে কলকাতার 'মিনি বাংলাদেশ'
আবার চাঙ্গা হওয়ার আশায় মার্কো স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের অর্থনীতি ৷
Published : June 27, 2026 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: প্রায় দু’বছরের অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ফের পর্যটন ভিসা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে বিদেশমন্ত্রক ৷ আর সেই ঘোষণার পরেই স্বস্তির হাওয়া কলকাতার নিউ মার্কেট চত্বরের ব্যবসায়ী মহলে ৷ মার্কো স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড-সহ গোটা এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশি পর্যটক এবং সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য আসা লোকজনদের উপর নির্ভরশীল ৷ ব্যবসায়ীদের কথায়, এই অঞ্চল কার্যত 'মিনি বাংলাদেশ' হিসাবেই পরিচিত ৷
বৃহস্পতিবার ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ঘোষণা করেন, "আগামী 28 জুন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পুনরায় পর্যটন ভিসা দেওয়া শুরু হবে ৷ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটের ভিসা কেন্দ্র থেকে একযোগে এই পরিষেবা চালু হবে ৷" দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ভারত সরকার চিকিৎসা ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কার্যত সব ধরনের ভিসা প্রদান বন্ধ করে দেয় ৷ সেই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়ে কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় ৷ বহু হোটেল, গেস্ট হাউস, রেস্তোরাঁ, মানি এক্সচেঞ্জ, ট্রাভেল এজেন্সি, ওষুধের দোকান, পোশাকের শোরুম, প্রসাধনী, ফল ও মোবাইল ফোনের ব্যবসা ধাক্কা খায় ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রায় 60 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবসা কমে গিয়েছিল ৷ অনেকেই লোকসানের চাপে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন ৷
নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ী কমরুদ্দিন মালিক বলেন, "গত দু’বছর অত্যন্ত কঠিন সময় কেটেছে ৷ দোকানভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল - সব খরচ বহন করেও ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে চলে গিয়েছিল ৷ অবশেষে পর্যটন ভিসা চালুর খবর শুনে নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি ৷"
তিনি জানান, একসময় প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বাংলাদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থী এই এলাকায় আসতেন ৷ সেই পর্যটকদের কেন্দ্র করে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, মানি এক্সচেঞ্জ, রেস্তোরাঁ এবং বিভিন্ন ধরনের খুচরো ব্যবসা ৷ এমনকি পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে গোটা এলাকায় সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ৷ ট্যাক্সিতে কোনও যাত্রীর ব্যাগ বা মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে, সেই ফুটেজ দেখে উদ্ধার করতেও সহযোগিতা করা হতো বলে দাবি করেন তিনি ৷
ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মণীশ কুমার শাহ বলেন, "এই ঘোষণার জন্য আমরা ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীকে ধন্যবাদ জানাই ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ব্যবসা ভয়াবহ ক্ষতির মুখে ছিল ৷ আগে প্রতিদিন অন্তত 20 থেকে 22টি বাস বাংলাদেশ থেকে যাত্রী নিয়ে কলকাতায় আসত ৷ এখন তা নেমে চার-পাঁচটিতে দাঁড়িয়েছে ৷ পর্যটন ভিসা চালু হলে আবার সেই পুরনো দিন ফিরবে বলে আমরা আশা করছি ৷"
তিনি আরও বলেন, শুধু হোটেল বা দোকান নয়, হাসপাতাল, ট্রাভেল এজেন্সি, মানি এক্সচেঞ্জ, পরিবহন ব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ৷ ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে আগত পর্যটকদের আরও ভালো পরিষেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷
ব্যবসায়ীদের মতে, বাংলাদেশ থেকে আগত পর্যটকেরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ৷ চিকিৎসা, কেনাকাটা, পর্যটন কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁরা নিয়মিত কলকাতায় আসতেন ৷ এই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু ব্যবসায়ী নয়, হোটেল কর্মী, পরিবহণ কর্মী, ছোট দোকানদার, এমনকি দিনমজুরদেরও আয় কমে গিয়েছিল ৷
এখন 28 জুন থেকে পর্যটন ভিসা ফের চালু হওয়ার ঘোষণাকে ঘিরে তাই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে কলকাতার নিউ মার্কেটের 'মিনি বাংলাদেশ' ৷ ব্যবসায়ীদের আশা, ধীরে ধীরে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড় ফিরলে আবার চাঙ্গা হবে বহুদিনের মন্দায় জর্জরিত এই এলাকার অর্থনীতি ৷