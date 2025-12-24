সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে ওপারের বাসিন্দারা, ভিসা বন্ধে উদ্বিগ্ন 'মিনি বাংলাদেশ'-এর ব্যবসায়ীরা
সারা বছরই বাংলাদেশিদের আনাগোনা লেগে থাকে কলকাতার 'মিনি বাংলাদেশে' । কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সেই ছবির বদল ঘটেছে ৷
Published : December 24, 2025 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: ওপার বাংলায় নতুন করে অশান্তির জেরে কলকাতায় আসতে চাইছেন না আগে ভিসা পাওয়া বাংলাদেশিরা । যদিও এখন মিলছে না ভিসাও ৷ আর এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন পরিবহণ থেকে হোটেল ব্যবসায়ীরা ৷ তাই বিরোধিতা নয়, সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে সায় দিয়েছেন এপার বাংলার 'মিনি বাংলাদেশ'-এর ব্যবসায়ীরা ৷
বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি
বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর বছর ঘুরল । মহম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ও বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওপার বংলায় । কিন্তু তার আগেই নতুন করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে বাংলাদেশে । জুলাই আন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির গুলিতে মৃত্যু ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে । এমনকি সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ এরপর ওপার বাংলার পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয় ।
ভারত বিরোধী স্লোগানের মুখরিত হন বিক্ষোভকারীদের একাংশ । ভারতের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হচ্ছেন নিত্যদিন । যে কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস । এমনকি বাংলাদেশিদের জন্য ভারতে আসার ভিসা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে । স্বাভাবিকভাবে যার আঁচ এসে পড়েছে এপার বাংলাতেও । কিন্তু যে সমস্ত বাংলাদেশিরা চিকিৎসা কিংবা ব্যবসা অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগে ভিসা পেয়েছেন এবং বর্তমানে কলকাতায় এসে রয়েছেন, তাঁদের গলায় আবার ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে । তাঁরা চাইছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অটুট থাকুক । পূর্বের থেকে আরও মজবুত হোক । এতে শুধুমাত্র বাংলাদেশিরা উপকৃত হবে এমনটা নয়, ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হবে ভারতীয়রা বলে মনে করেছেন তাঁরা ।
হিংসার বিপক্ষে বাংলাদেশিরা
যারা বাংলাদেশে হিংসা ছড়াচ্ছেন বা ভারত বিরোধী কথা বলছেন তারা ঠিক বলছেন না বলেই দাবি করছেন কলকাতায় আগত বাংলাদেশিরা । তাঁদের যুক্তি, শুধু বাংলাদেশ বা ভারত বলে নয়, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এখন অন্য দেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বা বিরোধী কথাবার্তা বলার প্রবণতা তৈরি হয়েছে । পাকিস্তানে গেলেও এক শ্রেণির মানুষ ভারত বিরোধিতার কথা বলবেন । প্যালেস্টাইনে গেলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলবে । ভারতের আবার কেউ কেউ বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বিরোধী কথা বলেন । কিন্তু, পড়শির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ । মানবতায় বড় ধর্ম ।
কলকাতায় 'মিনি বাংলাদেশ'
এদিকে এই বাংলাদেশিদের ভারতের আশা যাওয়া নিয়ে এপার বঙ্গের বহু মানুষ পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । বাংলাদেশি পর্যটকদের আপ্যায়নে যুক্ত রয়েছেন হোটেল ব্যবসায়ীদের একাংশ । উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-সহ কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন মারকুইজ স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদোয়ায় রোড এলাকার বহু ব্যবসায়ীরা এখন উদ্বিগ্ন ।
কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন ওই অংশ 'মিনি বাংলাদেশ' নামেই পরিচিত । কারণ, বাংলাদেশ থেকে নানা কাজে এবঙ্গে আসা মানুষ এই এলাকায় থাকেন । সারা বছরই বাংলাদেশিদের আনাগোনা থাকে । কিন্তু, বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি ছড়ানোর জেরে ভারতে আসার জন্য ভিসা বন্ধ রাখা হয়েছে । শুধু তাই নয়, পূর্বে পাওয়া ভিসার ভিত্তিতে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তারা এখন দ্রুত ফেরার চেষ্টা করছেন । বা অশান্তির জেরে অনেকেই আসতে চাইছেন না ।
ব্যবসায় ক্ষতি
এর ফলে হোটেল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও । তাই তাঁরা সকলেই চাইছেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক । দুই বঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হোক । শান্তি ফিরুক বাংলাদেশে । কিন্তু সেই শান্তি কবে ফিরবে তা নিয়ে সংশয় আছেন তাঁরা । অনেকেই আবার আশা করছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পন্ন হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ।
ব্যবসায়ীদের বার্তা
পরিবহণ ব্যবসায়ী মহম্মদ আমীন বলেন, "আমাদের ব্যবসা বাংলাদেশিদের নিয়ে । স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে অশান্তি হলে আমাদের সমস্যা । সেখানে অশান্তির শুরু থেকেই আমারও বড় বিপাকে । লোকজনের আসা যাওয়া খুব কম হয়ে গিয়েছে । আগে দিনে আট দশটি বাস যাতায়াত করত । এখন দিনে একটি বাস বাংলাদেশ যাচ্ছে । তাতেই, সব কয়টি সিটে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না । যাত্রী কম । এখন আবার ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ এর ফলে কয়েকদিন বাদে আমরা হয়তো একটি বাসও ছাড়তে পারব না । যাত্রী না পেলে কী করে খালি বাস পাঠাই বলুন তো?"
আরেক পরিবহণ ব্যবসায়ী সুদীপ ঘোষ বলেন, "মেডিক্যাল ভিসা ছাড়া কার্যত অন্য ভিসা পাওয়া যাচ্ছে না । সীমান্ত এক প্রকার ফাঁকা । স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসার হাল খারাপ । কতদিন চলবে জানি না । ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে মেডিক্যাল ছাড়াও সব ধরনের ভিসা চালু করা হোক । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দুই দেশের ভালো । তবে, বাংলাদেশের নির্বাচন না-মিটলে স্বাভাবিক হবে বলে মনে হয় না ।"
হোটেল ব্যবসায়ী গৌতম রায় বলেন, "এর আগে একাধিক হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । আমাদের অর্ধেকের বেশি ঘর খালি । ভাড়া অর্ধেক করে চলছে । দুই হাজারের ভাড়া এক হাজারে দিতে হচ্ছে এমন অবস্থা । তারপরেও অবস্থা শোচনীয় । এখন যাঁরা আসছেন 90 শতাংশ মেডিক্যাল ভিসায় । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া দরকার ।"
বাংলাদেশিদের বক্তব্য
কার্যত, একই সুর শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের গলায় । কিন্তু, তাঁরা কেউই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন । যদি দেশে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় ! মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার বাসিন্দা মহম্মদ হাসনত আলি ও তাঁর স্ত্রী ফারিয়া বেগম কলকাতায় পৌঁছেছেন । ফারিয়ার ডান পায়ের গোড়ালি-সহ একাধিক সমস্যা রয়েছে । তাঁরা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরবেন । ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন কলকাতায় থাকবেন না ।
ফারিয়া বলেন, "ভোট মিটলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আশা করছি । কিন্তু, যাঁরা ভারতের বিরোধীতা করছেন, ভুল করছেন । তাঁরা কখনো ভারতে এসেছেন বলে মনে হয় না । আমার মতো শয়ে শয়ে বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন । এতে আমরা যেমন উপকৃত হই, তেমনই চিকিৎসায় ভারত লাভবান হয় । উভয় সরকারের ভালো । তাই, বিরোধিতা করা উচিত নয় । ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে থাকা উচিত ।"
খুলনার বাসিন্দা পারভেজ আলম বলেন, "যাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে বলছেন, তাঁরা অশিক্ষিত বলতে পারেন । দেশ কীভাবে চলে তাঁদের মধ্যে কোনও ধারণা নেই । যাঁরা পুড়িয়ে মারছে, খুন করছেন তাঁরা কি ঠিক করছেন ? তাঁরা জানেনও না, তাঁরা কতটা ভুল করছেন । পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেও পাবে না । আমি ব্যক্তিগভাবে সম্পর্ক ভালো রাখার পক্ষে । দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হোক ।"