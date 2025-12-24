ETV Bharat / state

সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে ওপারের বাসিন্দারা, ভিসা বন্ধে উদ্বিগ্ন 'মিনি বাংলাদেশ'-এর ব্যবসায়ীরা

সারা বছরই বাংলাদেশিদের আনাগোনা লেগে থাকে কলকাতার 'মিনি বাংলাদেশে' । কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সেই ছবির বদল ঘটেছে ৷

mini Bangladesh businessmen
কলকাতায় 'মিনি বাংলাদেশ' (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 9:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: ওপার বাংলায় নতুন করে অশান্তির জেরে কলকাতায় আসতে চাইছেন না আগে ভিসা পাওয়া বাংলাদেশিরা । যদিও এখন মিলছে না ভিসাও ৷ আর এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন পরিবহণ থেকে হোটেল ব্যবসায়ীরা ৷ তাই বিরোধিতা নয়, সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে সায় দিয়েছেন এপার বাংলার 'মিনি বাংলাদেশ'-এর ব্যবসায়ীরা ৷

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি

বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর বছর ঘুরল । মহম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ও বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওপার বংলায় । কিন্তু তার আগেই নতুন করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে বাংলাদেশে । জুলাই আন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির গুলিতে মৃত্যু ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে । এমনকি সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ এরপর ওপার বাংলার পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয় ।

সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে ওপারের বাসিন্দারা, ভিসা বন্ধে উদ্বিগ্ন 'মিনি বাংলাদেশ'-এর ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

ভারত বিরোধী স্লোগানের মুখরিত হন বিক্ষোভকারীদের একাংশ । ভারতের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হচ্ছেন নিত্যদিন । যে কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস । এমনকি বাংলাদেশিদের জন্য ভারতে আসার ভিসা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে । স্বাভাবিকভাবে যার আঁচ এসে পড়েছে এপার বাংলাতেও । কিন্তু যে সমস্ত বাংলাদেশিরা চিকিৎসা কিংবা ব্যবসা অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগে ভিসা পেয়েছেন এবং বর্তমানে কলকাতায় এসে রয়েছেন, তাঁদের গলায় আবার ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে । তাঁরা চাইছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অটুট থাকুক । পূর্বের থেকে আরও মজবুত হোক । এতে শুধুমাত্র বাংলাদেশিরা উপকৃত হবে এমনটা নয়, ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হবে ভারতীয়রা বলে মনে করেছেন তাঁরা ।

হিংসার বিপক্ষে বাংলাদেশিরা

যারা বাংলাদেশে হিংসা ছড়াচ্ছেন বা ভারত বিরোধী কথা বলছেন তারা ঠিক বলছেন না বলেই দাবি করছেন কলকাতায় আগত বাংলাদেশিরা । তাঁদের যুক্তি, শুধু বাংলাদেশ বা ভারত বলে নয়, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এখন অন্য দেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বা বিরোধী কথাবার্তা বলার প্রবণতা তৈরি হয়েছে । পাকিস্তানে গেলেও এক শ্রেণির মানুষ ভারত বিরোধিতার কথা বলবেন । প্যালেস্টাইনে গেলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলবে । ভারতের আবার কেউ কেউ বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বিরোধী কথা বলেন । কিন্তু, পড়শির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ । মানবতায় বড় ধর্ম ।

mini Bangladesh businessmen
পরিবহণ ব্যবসায়ী সুদীপ ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

কলকাতায় 'মিনি বাংলাদেশ'

এদিকে এই বাংলাদেশিদের ভারতের আশা যাওয়া নিয়ে এপার বঙ্গের বহু মানুষ পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । বাংলাদেশি পর্যটকদের আপ্যায়নে যুক্ত রয়েছেন হোটেল ব্যবসায়ীদের একাংশ । উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-সহ কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন মারকুইজ স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদোয়ায় রোড এলাকার বহু ব্যবসায়ীরা এখন উদ্বিগ্ন ।

কলকাতার নিউ মার্কেট সংলগ্ন ওই অংশ 'মিনি বাংলাদেশ' নামেই পরিচিত । কারণ, বাংলাদেশ থেকে নানা কাজে এবঙ্গে আসা মানুষ এই এলাকায় থাকেন । সারা বছরই বাংলাদেশিদের আনাগোনা থাকে । কিন্তু, বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি ছড়ানোর জেরে ভারতে আসার জন্য ভিসা বন্ধ রাখা হয়েছে । শুধু তাই নয়, পূর্বে পাওয়া ভিসার ভিত্তিতে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তারা এখন দ্রুত ফেরার চেষ্টা করছেন । বা অশান্তির জেরে অনেকেই আসতে চাইছেন না ।

mini Bangladesh businessmen
মেডিক্যাল ভিসায় কলকাতায় এসেছেন বাংলাদেশিরা (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায় ক্ষতি

এর ফলে হোটেল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও । তাই তাঁরা সকলেই চাইছেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক । দুই বঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হোক । শান্তি ফিরুক বাংলাদেশে । কিন্তু সেই শান্তি কবে ফিরবে তা নিয়ে সংশয় আছেন তাঁরা । অনেকেই আবার আশা করছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পন্ন হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ।

mini Bangladesh businessmen
পরিবহণ ব্যবসায়ী মহম্মদ আমীন (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের বার্তা

পরিবহণ ব্যবসায়ী মহম্মদ আমীন বলেন, "আমাদের ব্যবসা বাংলাদেশিদের নিয়ে । স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে অশান্তি হলে আমাদের সমস্যা । সেখানে অশান্তির শুরু থেকেই আমারও বড় বিপাকে । লোকজনের আসা যাওয়া খুব কম হয়ে গিয়েছে । আগে দিনে আট দশটি বাস যাতায়াত করত । এখন দিনে একটি বাস বাংলাদেশ যাচ্ছে । তাতেই, সব কয়টি সিটে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না । যাত্রী কম । এখন আবার ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ এর ফলে কয়েকদিন বাদে আমরা হয়তো একটি বাসও ছাড়তে পারব না । যাত্রী না পেলে কী করে খালি বাস পাঠাই বলুন তো?"

mini Bangladesh businessmen
পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও ক্ষতির সম্মুখীণ (নিজস্ব ছবি)

আরেক পরিবহণ ব্যবসায়ী সুদীপ ঘোষ বলেন, "মেডিক্যাল ভিসা ছাড়া কার্যত অন্য ভিসা পাওয়া যাচ্ছে না । সীমান্ত এক প্রকার ফাঁকা । স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসার হাল খারাপ । কতদিন চলবে জানি না । ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে মেডিক্যাল ছাড়াও সব ধরনের ভিসা চালু করা হোক । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দুই দেশের ভালো । তবে, বাংলাদেশের নির্বাচন না-মিটলে স্বাভাবিক হবে বলে মনে হয় না ।"

mini Bangladesh businessmen
হোটেল ব্যবসায়ী গৌতম রায় (নিজস্ব ছবি)

হোটেল ব্যবসায়ী গৌতম রায় বলেন, "এর আগে একাধিক হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । আমাদের অর্ধেকের বেশি ঘর খালি । ভাড়া অর্ধেক করে চলছে । দুই হাজারের ভাড়া এক হাজারে দিতে হচ্ছে এমন অবস্থা । তারপরেও অবস্থা শোচনীয় । এখন যাঁরা আসছেন 90 শতাংশ মেডিক্যাল ভিসায় । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া দরকার ।"

mini Bangladesh businessmen
হিংসার বিপক্ষে বাংলাদেশিরা (নিজস্ব ছবি)

বাংলাদেশিদের বক্তব্য

কার্যত, একই সুর শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের গলায় । কিন্তু, তাঁরা কেউই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন । যদি দেশে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় ! মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার বাসিন্দা মহম্মদ হাসনত আলি ও তাঁর স্ত্রী ফারিয়া বেগম কলকাতায় পৌঁছেছেন । ফারিয়ার ডান পায়ের গোড়ালি-সহ একাধিক সমস্যা রয়েছে । তাঁরা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরবেন । ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন কলকাতায় থাকবেন না ।

mini Bangladesh businessmen
সারা বছরই বাংলাদেশিদের আনাগোনা থাকে কলকাতায় (নিজস্ব ছবি)

ফারিয়া বলেন, "ভোট মিটলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আশা করছি । কিন্তু, যাঁরা ভারতের বিরোধীতা করছেন, ভুল করছেন । তাঁরা কখনো ভারতে এসেছেন বলে মনে হয় না । আমার মতো শয়ে শয়ে বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন । এতে আমরা যেমন উপকৃত হই, তেমনই চিকিৎসায় ভারত লাভবান হয় । উভয় সরকারের ভালো । তাই, বিরোধিতা করা উচিত নয় । ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার পক্ষে থাকা উচিত ।"

mini Bangladesh businessmen
হোটেল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত (নিজস্ব ছবি)

খুলনার বাসিন্দা পারভেজ আলম বলেন, "যাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে বলছেন, তাঁরা অশিক্ষিত বলতে পারেন । দেশ কীভাবে চলে তাঁদের মধ্যে কোনও ধারণা নেই । যাঁরা পুড়িয়ে মারছে, খুন করছেন তাঁরা কি ঠিক করছেন ? তাঁরা জানেনও না, তাঁরা কতটা ভুল করছেন । পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেও পাবে না । আমি ব্যক্তিগভাবে সম্পর্ক ভালো রাখার পক্ষে । দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হোক ।"

TAGGED:

MINI BANGLADESH
KOLKATA BANGLADESH
মিনি বাংলাদেশ
বাংলাদেশি
KOLKATA MINI BANGLADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.