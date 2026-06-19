যোগ দিবস-নিট পরীক্ষার দিন ভোর থেকে মিলবে মেট্রো, জানুন সময়সূচি

যোগ দিবস-নিট পরীক্ষার দিন ভোর থেকে মিলবে মেট্রো, জানুন সময়সূচি
21 জুন ভোর 4টে থেকেই বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালাবে কলকাতা মেট্রো। আগামী রবিবার ব্লু-গ্রিন-ইয়েলো লাইনে মিলবে এই বিশেষ মেট্রো ৷
Published : June 19, 2026 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 19 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন নিট ইউজি পরীক্ষার জন্য ভোর 4টে থেকে মিলবে মেট্রো পরিষেবা। তাই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের জন্য এবং পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আগামী পরশু অর্থাৎ রবিবার ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে ভোর 4টে থেকেই মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। সাধারণত রবিবার সকাল 9টা থেকে মেট্রো চালু হয়। তবে নিট পরীক্ষার্থীদের জন্য এবং রেড রোডের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না-হয় তাই অতিরিক্ত পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে রাতের শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও বদল করা হচ্ছে না। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে রবিবার অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে তিনটি রুটেই ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
ব্লু লাইনে অন্যান্য রবিবারে 152টি মেট্রোর পরিবর্তে আগামী রবিবার 214টি মেট্রো চলবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 107টি আপ এবং 107টি ডাউন মেট্রো। ভোর 4টে থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত 14 থেকে 15 মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো পাওয়া যাবে।
ভোর 4টের সময় যে মেট্রোগুলি ছাড়বে
- দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
- নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
- মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর
- মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর
- নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর
গ্রিন লাইনে রবিবারের সাধারণত 108টি মেট্রোর পরিবর্তে 173টি মেট্রো পাওয়া যাবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 87টি আপ এবং 86টি ডাউন মেট্রো চলবে। ভোর 4টে থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত 10 থেকে 15 মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন চলবে। এরপর স্বাভাবিক সময়সূচি মেনেই চলবে মেট্রো।
প্রথম মেট্রো:
- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর 5 পর্যন্ত যাওয়ার জন্য মেট্রো পাওয়া যাবে ভোর 4টের সময়
- সল্টলেক সেক্টর 5 থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে ভোর 04টে 02 মিনিটে
ইয়েলো লাইনে রবিবারের সাধারণত 78টি মেট্রোর বদলে 112টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 56টি আপ এবং 56টি ডাউন মেট্রো। ভোর 4টে 15 মিনিট থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত প্রতি 18 থেকে 20 মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো মিলবে। এরপর থেকে স্বাভাবিক সময়সূচি মেনেই চলবে ট্রেন।
প্রথম মেট্রো:
- নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর ভোর 4টে 18 মিনিটে
- জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া ভোর 4টে 40 মিনিটে
আগামী রবিবার পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে কোনও মেট্রো পরিষেবা থাকবে না। সব লাইনেই রাতের শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকছে।