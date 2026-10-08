সপ্তমী থেকে নবমী সারারাত মেট্রো পরিষেবা, রইল টাইম টেবিল
Kolkata Metro Services: পুজোর দিনগুলিতে প্রতিবছরের মত এবারও রাতভর মেট্রো চলাচল করবে। পঞ্চমী থেকে দশমী, কোন দিন লাস্ট মেট্রো ক'টায় ? রইল টাইম টেবিল...
Published : October 8, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার আর কোনও চিন্তা নেই। কারণ, অন্যান্য বছরের মতো এবারও সারারাত চলবে মেট্রো। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।
পুজোর ক'টা দিন অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত উৎসবের দিনগুলিতে মেট্রো চলাচলের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ এবং গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সপ্তমী, মহাষ্টমী ও নবমীতে সারারাত মিলবে মেট্রো পরিষেবা।
যাত্রী ভোগান্তি এড়াতে এবং ভিড় সামলাতে টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপ বা QR ভিত্তিক মোবাইল টিকিট ও স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা।
ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ)
পঞ্চমী ও ষষ্ঠী (15-16) অক্টোবর
- মোট ট্রেনের সংখ্যা থাকবে 284টি এর মধ্যে 142 আপ ও 142 ডাউন
- সকাল 6 টা থেকে রাত 11 টা পর্যন্ত দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময় প্রতি 6 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো
- প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল 6টা, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম মিলবে মেট্রো
- শেষ পরিষেবা মিলবে রাত 10:48 দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত এবং রাত 10:50 শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত
- রাত 11টায় বিশেষ ট্রেন চলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত
সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী 17-20 অক্টোবর পর্যন্ত
- মোট ট্রেনের সংখ্যা 248টি (124 আপ ও 124 ডাউন)
- দুপুর 1টা থেকে পরদিন ভোর 4টে পর্যন্ত ব্যস্ত সময় প্রতি 6 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো
- প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে দুপুর 1টা থেকে বিভিন্ন স্টেশন যেমন দক্ষিণেশ্বর
- শহিদ ক্ষুদিরাম, গীতাঞ্জলি, দমদম, শ্যামবাজার থেকে শুরু হবে
- শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 03:46 দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত
- রাত 03:48 সময় পাওয়া যাবে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত
- ভোর 4টে শেষ ট্রেন ছাড়বে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত।
দশমী 21 অক্টোবর
- মোট ট্রেনের সংখ্যা 140টি (70 আপ ও 70 ডাউন)
- দুপুর 1 টা থেকে রাত 10:30 টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো ব্যস্ত সময় প্রতি 8 মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে মেট্রো
- শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 10:20 দক্ষিণেশ্বর ও শহীদ ক্ষুদিরাম উভয় প্রান্ত থেকে
গ্রিন লাইন- হাওড়া ময়দান-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত
- পঞ্চমী-ষষ্ঠী, 15 থেকে 16 অক্টোবর-মোট ট্রেনের সংখ্যা হল 240টি, 120টি আপ ও 120টি ডাউন পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ সকাল 06:00 টা থেকে রাত 11:00 টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো ব্যস্ত সময় 6 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো ৷ প্রথম ও শেষ ট্রেন সকাল 6 টায় প্রথম এবং রাত 11 টায় শেষ ট্রেন দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকেই ছাড়বে ৷ সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী 17 অক্টোবর থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ মোট ট্রেনের সংখ্যা 192টি। দুপুর 01:30 টা থেকে পরদিন ভোর 03:59 টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো দিনে ব্যস্ত সময় প্রতি 8 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। শেষ পরিষেবার সময় রাত 03:52 মেট্রো পাওয়া যাবে হাওড়া ময়দান থেকে এবং রাত 03:59 সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে।
- দশমী 21 অক্টোবর- মোট ট্রেনের সংখ্যা 74টি। দুপুর 01:30 টা থেকে রাত 10:30 টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো৷ ব্যস্ত সময় প্রতি 15 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।
ইয়েলো লাইন- নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত
- পঞ্চমী ও ষষ্ঠী- 120টি পরিষেবা, সকাল 07:18 থেকে রাত 09:20 পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো। ব্যস্ত সময় প্রতি 12 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। বিমানবন্দর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত 5টি সরাসরি ট্রেনও মিলবে।
- সপ্তমী থেকে নবমী- 72টি পরিষেবা, দুপুর 3:00 টে থেকে রাত 10:53 পর্যন্ত ৷
- দশমী- 62টি পরিষেবা। দুপুর 3:00 টে থেকে রাত 9:38 পর্যন্ত মিলবে মেট্রো।
পার্পল লাইন- জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত
- পঞ্চমী ও ষষ্ঠী- 84টি পরিষেবা। সকাল 06:40 থেকে রাত 09:26 পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো ব্যস্ত সময় প্রতি 21 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।
- সপ্তমী থেকে দশমী- প্রতিদিন 38টি পরিষেবা। দুপুর 3:00 টে থেকে রাত 10:55 পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো দিনের ব্যস্ত সময় প্রতি 25 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।
অরেঞ্জ লাইন- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত
- পঞ্চমী ও ষষ্ঠী- 62টি পরিষেবা। সকাল 07:40 থেকে রাত 08:45 পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো ব্যস্ত সময় প্রতি 25 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।
- সপ্তমী থেকে দশমী- অরেঞ্জ লাইনে সব ধরনের মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ৷